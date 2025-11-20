大広、2025 65th ACC TOKYO CREATIVITY AWARDSにてACCブロンズ等を獲得
株式会社大広（代表取締役社長：泉恭雄、本社：東京都港区、以下「大広」）は、2025年度「ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS」（一般社団法人 ACC主催）にて当社が制作に携わった作品が、ACC各賞を受賞いたしましたことをご報告いたします。
ACC TOKYO CREATIVITY AWARDSとは、テレビ、ラジオCMの質的向上を目的に、1961年より開催されてきた広告賞「ACC CM FESTIVAL」を前身とし、2017年よりその枠を大きく拡げ、あらゆる領域におけるクリエイティブを対象としたアワードにリニューアルしました。名実ともに、日本最大級のアワードとして広く認知されております。
詳細はこちら：2025年入賞作品｜ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS(https://www.acc-awards.com/festival/2025fes_result/)
＜ACC ブロンズ＞
フィルム部門 Aカテゴリー
広告主：江崎グリコ 株式会社
商品名：牧場しぼり
タイトル：生ミルク牧場から～似てきたね～
受賞作品はこちら：作品詳細(https://www.acc-awards.com/festival/2025fes_result/detail.html?awards=ie&entryId=FA250172)
＜ACC ブロンズ＞
フィルム部門 Aカテゴリー
広告主：中日本高速道路 株式会社
商品名：企業
タイトル：思春期の息子と／深夜2時／独り立ち
受賞作品はこちら：作品詳細(https://www.acc-awards.com/festival/2025fes_result/detail.html?awards=ie&entryId=FA250397)
＜ACC 地域賞 北陸・中部＞
フィルム部門 Aカテゴリー
広告主：中日本高速道路 株式会社
商品名：企業
タイトル：思春期の息子と／深夜2時／独り立ち
受賞作品はこちら：作品詳細(https://www.acc-awards.com/festival/2025fes_result/detail.html?awards=ie&entryId=FA250397)
＜ACC ブロンズ＞
ラジオ&オーディオ広告部門 Aカテゴリー
広告主：パナソニック 株式会社
商品名：衣類スチーマー
タイトル：「白菜」篇／「レーズン」篇／「乾燥ワカメ」篇
受賞作品はこちら：作品詳細(https://www.acc-awards.com/festival/2025fes_result/detail.html?awards=ie&entryId=RA250089)
＜ACC ラジオ&オーディオ広告部門アンダー29＞
広告主：パナソニック 株式会社
商品名：衣類スチーマー
タイトル：「白菜」篇／「レーズン」篇／「乾燥ワカメ」篇
受賞作品はこちら：作品詳細(https://www.acc-awards.com/festival/2025fes_result/detail.html?awards=ie&entryId=RA250089)
＜ACC ラジオ&オーディオ広告部門アンダー29＞
アンダー29代表制作者：花田光希(プランナー/コピーライター)
広告主：パナソニック 株式会社
商品名：ウェブマガジンUP LIFE
タイトル：「風船」篇
受賞作品はこちら：作品詳細(https://www.acc-awards.com/festival/2025fes_result/detail.html?awards=ie&entryId=RB250188)
＜ACC ブロンズ＞
クリエイティブイノベーション部門
タイトル：100年人生ゲーム
カテゴリー：プロダクト＆サービス
応募団体：株式会社 タカラトミー／100年生活者研究所
受賞作品はこちら：作品詳細(https://www.acc-awards.com/festival/2025fes_result/detail.html?awards=ie&entryId=CI252128)
※100年生活者研究所（デザイナー/プランナーとして当社社員が参画）