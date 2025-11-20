『ブラウンダスト2』ストーリーカセット19「忘却されし戦争」を追加！新シーズンイベントやコスチュームも

株式会社 NEOWIZゲームオン

株式会社NEOWIZ （本社：韓国 京畿道城南市、共同代表：金 承徹（キム・スンチョル）/蠔 泰根（ベ・テグン）)が配信するゲーム、胸いっぱいのRPG『ブラウンダスト２』は、本日2025年11月20日（木）、新しいストーリーカセット「忘却されし戦争」の追加や、シーズンイベント「Crossroads」の開催などアップデートを行いました。

ストーリーカセット19「忘却されし戦争」

『ブラウンダスト2』のメインストーリーを進めるストーリーカセットの最新版を追加しました。

「忘却されし戦争」では、半神エッダの案内に従い、ユースティア一行が”未知の島”へ向かう旅路を描いています。異世界の戦争、島の秘密を知り、戦争を防ぐべくストラスを追跡していきます。

シーズンイベント「Crossroads」

2025年11月20日(木)メンテナンス後～12月4日(木)メンテナンス前まで

ストーリーカセット19「忘却されし戦争」

新ストーリーカセット19「忘却されし紛争」に関連した物語で、シェラザードとグレイを中心に展開されます。

シーズンイベントは期間限定で実施され、ストーリーの閲覧、チャレンジ戦闘、PVEコンテンツのモンスターチェイサーなど、複数のコンテンツをお楽しみいただけます。イベント商店では、報酬として得た「スベルン連邦の玉璽」とアイテムを交換することができます。

シーズンイベント「Crossroads」

「信心の翼 オリビエ」ピックアップ

2025年11月20日(木)メンテナンス後～12月4日(木)メンテナンス前まで

「信心の翼 オリビエ」と専用装備「ティルヴィング」がピックアップに登場します。

オリビエは、ストーリーカセット18「救済」の登場人物で、"信心の環"という異名で名声高い伝説のヴァルキリー、そしてユースティアの母親でもある期待のキャラクターです。

信心の翼 オリビエ



◆ブラウンダスト2 GooglePlay(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.neowizgames.game.browndust2&hl=ja)

◆ブラウンダスト2 AppStore(https://apps.apple.com/jp/app/%E3%83%96%E3%83%A9%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%80%E3%82%B9%E3%83%88%EF%BC%92-%E8%83%B8%E3%81%84%E3%81%A3%E3%81%B1%E3%81%84%E3%81%AErpg/id6450099588)

◆ブラウンダスト2 Steam(https://store.steampowered.com/app/3938980/2/?l=japanese)（12/16リリース、ウィッシュリスト登録受付中）



『ブラウンダスト２』 日本向け公式X（旧Twitter）

@BROWNDUST2_JP(https://x.com/BROWNDUST2_JP)



『ブラウンダスト2』 コピーライト表記

(C) NEOWIZ & GAMFS N inc. All rights reserved.