東海学生AWARDに室屋アフィリエイト合同会社が協賛

室屋アフィリエイト合同会社室屋アフィリエイト合同会社ロゴ

室屋アフィリエイト合同会社(https://muroyaaffiliate.co.jp/)（所在地：愛知県名古屋市中村区名駅、代表：室屋清隆）は、「“OFFからONへ”」をテーマに、若者の社会参画意識を醸成し、行動するきっかけづくりを行う、若者達の挑戦の舞台「東海学生AWARD(https://tokai-gakusei-award.com/)」の協賛企業になりました。

詳細を見る :https://tokai-gakusei-award.com/

東海学生AWARDとは

東海学生AWARDとは、「“OFFからONへ”」をテーマに、若者の社会参画意識を醸成し、行動するきっかけづくりを行う若者達の挑戦の舞台です。公益資本主義推進協議会が主宰となり、マイコミュニティフォーラムの一環として「若者が社会を変える震源地 “YouthQuake”」をコンセプトに全国各地で開催しています。

東海では一般社団法人わくわくスイッチとの共催として2018年より開催し、2025年で8回目を迎えます。キャリア教育や若者支援に取り組む東海のNPO団体と協力しながら、東海の若者がチャレンジできる環境や生態系づくりを目指しています。

本イベントでは、東海にゆかりのある学生が200人以上の聴衆の前で、自分の夢や志を熱く語ります。

引用：東海学生AWARD(https://tokai-gakusei-award.com/)

室屋アフィリエイト合同会社について

室屋アフィリエイト合同会社は「アフィリエイトをもっと手軽に、もっと身近に」を理念として、広告主とアフィリエイターの両方をサポートする会社です。

2025年からは、コワーキングスペースに関する取り組みも始めました。その事業展開のひとつとして、名古屋市西区の那古野に「アルコワーキング(https://alcoworking.muroyaaffiliate.co.jp/)」を開業し、事業者の人脈形成につながるイベント主催を行っています。

同年10月には、名古屋市の公民交流フィールド(https://www.nagoya-frontier.city.nagoya.jp/company/%E5%AE%A4%E5%B1%8B%E3%82%A2%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AA%E3%82%A8%E3%82%A4%E3%83%88%E5%90%88%E5%90%8C%E4%BC%9A%E7%A4%BE/)に登録し、地域の多様な人々の出会いと協働の場の創出に取り組んでいます。

アルコワーキングについて

アルコワーキングは「お酒を飲みながら作業できる」というテーマのコワーキングスペースです。

ドリンク片手にリラックスしながら仕事や打ち合わせ、勉強や読書などに利用できる空間です。

詳細を見る :https://alcoworking.muroyaaffiliate.co.jp/concept/

アルコワーキングの店内交流会やパーティーなどのイベントにも使えます

参考：店内写真(https://alcoworking.muroyaaffiliate.co.jp/photo/)

[表: https://prtimes.jp/data/corp/135396/table/57_1_555f211eb9b4afff589aa98ca7a4c2df.jpg?v=202511211228 ]

アルコワーキングでは、毎週さまざまな交流会やセミナーなどのイベントも開催しています。

詳細を見る :https://alcoworking.muroyaaffiliate.co.jp/eventorganizer/