¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥Þ¥·¥ó¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¡ØSTUDIO IVY PILATES¡Ù¤¬¡¢2025Ç¯11·î28Æü(¶â)¤Ë¡¢²£ÉÍ¡¦¸µÄ®Ãæ²Ú³¹¤ËNEW OPEN¡ª
¡ØSTUDIO IVY PILATES¡Ù¤òÆüËÜ¹ñÆâ¤ËÊ£¿ôÅ¹ÊÞÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒKRM¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§º£Â¼Í¥ÂÀ¡Ë¤Ï¡¢88Å¹ÊÞÌÜ¤Î½ÐÅ¹¤È¤Ê¤ë¡¢STUDIO IVY ¸µÄ®Ãæ²Ú³¹Å¹¤ò¡¢2025Ç¯11·î28Æü(¶â)¤Ë¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥ºÅ¹ÊÞ¤È¤·¤ÆOPEN¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡Û
¾¦¹æ¡§STUDIO IVY ¸µÄ®Ãæ²Ú³¹Å¹
½»½ê¡§¢©231-0023¡¡¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÃæ¶è»³²¼Ä®97 °ìÀÐ²°¥Ó¥ë401
Website¡§https://personal.pilates-ivy.jp/motomachichukagai/
¡ÚSTUDIO IVY¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
STUDIO IVY¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¡Ö¤Ê¤ê¤¿¤¤¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤ì¤ë¾ì½ê¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¸µ¤Ë
ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¡¦¶õ´ÖÁÏ¤ê¤ò¾ï¤Ë¿´¤¬¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬Èþ¤·¤¯¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¡¢ËèÆü¤ò¾Ð´é¤ÇË¤«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬STUDIO IVY¤Î»ÈÌ¿¤Ç¤¹¡£
HP¡§https://www.pilates-ivy.jp/
instagram¡§https://www.instagram.com/studio_ivy_pilates/
¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ー¤È¤·¤Æ°ì½ï¤ËÆ¯¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡Ú¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ーÊç½¸Ãæ¡Û
¥ê¥Õ¥©ー¥ÞーÍ»ñ³Ê¼ÔÂç´¿·Þ¡ª¤ªµÒÍÍ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤È¿¼¤¯´Ø¤ï¤ë¤Î¤Ç¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ÎÀ®²Ì¤äÊÑ²½¤ò¶á¤¯¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¤Êý¤Ç¤â¡¢½¼¼Â¤·¤¿¶µ°é¥µ¥Ýー¥È¤Ç¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ー¤È¤·¤Æ¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Ç¥Ó¥åー¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥Õ¥©¥íー¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ーºÎÍÑ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://site.pilates-ivy.jp/recruit
¡ÚÍÜÀ®¥³ー¥¹¼õ¹Ö¼ÔÊç½¸Ãæ¡Û
STUDIO IVY¤ÎÍÜÀ®¹ÖºÂ¤Ç¤ÏÌ¤·Ð¸³¤«¤é¤Ç¤âºÇÃ»2¥ö·î¤Ç¥Þ¥·¥ó¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ー¤òÌÜ»Ø¤»¤Þ¤¹¡£¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Î»ØÆ³¤ËÉ¬Í×¤Ê¼ÂÁ©Åª¤Ê¥¹¥¥ë¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë³Ø¤Ó¡¢»ñ³Ê¼èÆÀ¸å¤¹¤°¤Ë¸½¾ì¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ÍÜÀ®¥³ー¥¹¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://site.pilates-ivy.jp/instructor
¡Ú³ô¼°²ñ¼ÒKRM¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¢§²ñ¼Ò¾ðÊó
¾¦¹æ¡§³ô¼°²ñ¼ÒKRM
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¾åÂçºê3-7-5¡¡¥¨¥¹¥Æー¥È¥¿¥Ê¥«6F
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î±¿±ÄµÚ¤Ó¹¹ð»ö¶È
ÂåÉ½¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ º£Â¼Í¥ÂÀ
Website¡§https://krm-corp.jp/