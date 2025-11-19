株式会社シップス（代表取締役 社長：原裕章 本社：東京都中央区）が展開するレーベルCity Ambient Products(シティ アンビエント プロダクツ)は、株式会社サードシップ（所在: 岡山県岡山市 代表取締役:白石 智）が国内販売を行う米国のアウトドアブランドMarmot(以下マーモット)との別注ダウンジャケットを発表。City Ambient Products展開店舗およびSHIPS 公式オンラインショップにて発売中となります。

シティ アンビエント プロダクツとマーモットとの別注企画。タウンユースとファッション性の視点から、「ありそうでない」デザインのダウンジャケットをリリースします。都市生活に馴染みながらも冬の装いに彩りを与える3色での展開となります。アウター使いはもちろん、コートなどのインナーとして、幅広いシーンで着用する事が出来る軽量なダウンアウターを共同企画しました。

商品詳細

Marmot × City Ambient Products750FP PRIME DOWN JACKETサイズ：S,M,Lカラー：BROWN/MUSTARD/BLUE価格(税込み)：\24,200インラインとは異なる微光択のマイクロリップストップ生地と750フィルパワーのはっ水ダウンを組み合わせたダウンジャケット。ダウンの水濡れを防ぎながら保温性を確保します。シルエットは1からリクエスト、リラックスシルエットのインナーを着用してもかさばる事が無いよう、ゆとりを持たせたシルエットに調整しました。スピンドルを内蔵している為、自在にシルエットのアレンジも可能です。その他のポイントとして、ロゴのサイズを小さくし同色刺繍に変更。さらに、袖口に配されたドットMロゴの位置なども別注で変更しています。同色のスタッフサックが付属するため持ち運びにも便利です。

〈取り扱い店舗〉

シップス エスパル仙台店シップス 新潟店シップス 渋谷店シップス 新宿フラッグス店シップス 池袋パルコ店シップス ウィング高輪 WEST店シップス 大宮店シップス ららぽーと横浜店シップス アトレ川崎店シップス たまプラーザテラス店シップス 湘南テラスモール店シップス 静岡セノバ店シップス なんばパークス店シップス グランフロント大阪店シップス ららぽーとEXPOCITY店シップス 京都店シップス クレフィ三宮店シップス 西宮ガーデンズ店シップス 広島店シップス さんすて岡山店シップス 熊本店SHIPS 公式オンラインショップ：https://www.shipsltd.co.jp/

＜Marmot＞Marmot(マーモット)は、トップクライマーから絶対的な信頼を得る、高機能で高感度な、アメリカ生まれの本格的アウトドアブランドです。1974年、カリフォルニア大学でアラスカ氷河を研究するエリック・レイノルズとデイヴ・ハントリーの二人の独創的な学生によって、Marmotは誕生しました。Marmotは、ダウンを使用したウェアとスリーピングバッグを皮切りに、アウトドア界で初めてゴアテックスを採用するなど、アウトドア・フィールドにおける快適性を真摯に追求しています。また、世界規模で持続可能な環境作りを目指すアルパイン・ブランドとして、世界中の人々から信頼を受け続けています。

＜City Ambient Products＞Urban（現代の都市生活）/Revival（再興する流行）/Culture（取り巻く背景）シンプルかつ洗練されたデザイン、多様なスタイルに対応する汎用性を兼ね備えたプロダクトを展開。 都会の日常に溶け込みながら、心地よさと自己表現を提供する「ニュースタンダード」を目指します。

■株式会社シップスについてシップスは1975年に設立した、日本で歴史のある老舗のセレクトショップです。その歴史は、1952年創業の東京・上野のアメ横で開店した「三浦商店」にはじまり、1970年に屋号を「ミウラ」と改め、輸入カジュアル衣料品の販売を開始しました。その後、1975年に「有限会社ミウラ」を設立し、SHIPSの前身である「MIURA & SONS 渋谷店」をオープン。1977年には第一号店となる「SHIPS 銀座店」を開店し、1987年に「株式会社シップス」へと組織および商号を変更、2025年に設立50周年を迎えました。「Stylish Standard」をコンセプトに、国内外ブランドのセレクトとシップスオリジナル商品を揃え、トレンドとベーシックをミックスしたスタイルを提案しています。SHIPS、SHIPS anyの2つのレーベルを軸に、メンズ、ウィメンズ、キッズのアパレルと服飾雑貨を中心に販売しており、全国に店舗を構え、SHIPS 公式オンラインショップなどの通販サイトを展開している企業です。

