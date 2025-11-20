【広島経済大学】キャリアアップ・プログラム2025（3学期） 受講者募集中
広島経済大学（学長 石田 優子、広島市安佐南区）では、社会人の方を対象としたキャリアアップ・プログラム2025の受講者を募集しています。
本学は、中四国唯一の経済を専門とする大学として、ビジネスに関連する多くの専門知識を蓄積してまいりました。その専門知識を活かして、ビジネスの現場で奮闘する皆様を応援するため、毎年社会人対象のキャリアアップ・プログラムを開講しております。
この記事では、3学期の4講座をご紹介します。講座名をクリックすると本学オフィシャルサイトに移動し、講座内容の説明動画等をご覧いただくことが可能です。ぜひ、ご検討ください。
マーケティング演習(https://www.hue.ac.jp/visitors/local/careerup/2023311.html)
（講師：経営学部 経営学科 教授 細井 謙一）
広告制作演習(https://www.hue.ac.jp/visitors/local/careerup/2023321.html)
（講師：メディアビジネス学部 メディアビジネス学科 教授 北野 尚人）
ローカルコンテンツビジネスの基礎(https://www.hue.ac.jp/visitors/local/careerup/2023341.html)
（講師：メディアビジネス学部 メディアビジネス学科 教授 井上 英之）
基礎から学ぶ相続・中小企業の事業承継（オンライン講座）(https://www.hue.ac.jp/visitors/local/careerup/2025351.html)
（講師：経済学部 経済学科 教授 重本 洋一）
◆概要
会 場：広島経済大学 立町キャンパス 〒730-0032 広島市中区立町2-25（IG石田学園ビル）
講義時間：19時00分から20時30分（90分間） ※1講座全6回
定 員：30名（最少開講人数5名） ※一部を除く
受 講 料 ：1科目/12,000円 ※各種割引有
◆申込方法
広島経済大学の公式HPからお申し込みください。各講座の内容もご覧いただくことができます。
https://www.hue.ac.jp/visitors/local/careerup/index.html
◆申込締切
・３学期受講申込締切 2025年12月17日(水)
◆お問い合わせ
広島経済大学 教育・学習支援センター 082-871-9345