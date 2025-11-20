ファンケル、アップサイクルした植木鉢寄贈数が25,000鉢を突破！

株式会社ファンケル

株式会社ファンケルは、「FANCL リサイクルプログラム」で使用済みの化粧品容器を回収し、植木鉢にアップサイクルしています。作った植木鉢は、当社の本社がある横浜市へ継続的に寄贈しており、緑と花のあふれる街づくりに貢献しています。このたび寄贈数の累計が、25,000鉢を超えましたのでお知らせします。

寄贈した植木鉢は、横浜市が実施する花と緑の街づくりの取り組みイベント「ガーデンネックレス横浜」や、人生の節目に苗木をプレゼントする「人生記念樹事業」などで活用いただいています。

また2025年には、横浜市や千葉県船橋市とともに親子向けの「花と緑のワークショップ」を開催し、世界にひとつだけのオリジナル植木鉢づくりにも活用されました。本ワークショップは、花と緑に親しみながら環境を学べる場として好評をいただきました。

「FANCL リサイクルプログラム」は、全国の直営店舗で実施している独自の資源回収プログラムです。2021年7月の開始から2025年10月末時点で計約137万本を回収し、多くのお客様が本プログラムにご参加くださり、共感をいただいています。回収した容器は、当社の特例子会社「ファンケルスマイル」で、分別・洗浄・乾燥・粉砕し、協力会社で植木鉢にアップサイクルしています。植木鉢のアップサイクルは、プログラム開始の翌年から始め、2025年10月末までの累計で25,500鉢を超えています。

当社は、本プログラムを通じてプラスチックの循環型社会の実現を目指しています。今後も、お客様や自治体・地域の皆様と協力し、楽しく環境活動ができる機会を作りながら、さらなる取り組みの拡大を目指してまいります。

【植木鉢の活用例】

ファンケル×船橋市×東武百貨店×karen flowers / 2025年8月23日開催

(https://fancl-kanagawa-sdgs.jp/course_type/special-event/)

植木鉢を活用し、廃棄予定の花を使用したアレンジメントを親子で体験するイベント

里山ガーデンフェスタ（ガーデンネックレス横浜） / 2025年9月20日開催

（https://gardennecklace.city.yokohama.lg.jp/）

NHK「趣味の園芸」でおなじみの三上真史さんと作るハロウィンデコレーション☆ 秋の寄せ植えワークショップ

川崎市 市民150万本植樹運動植樹祭 / 2025年10月18日開催

（https://www.city.kawasaki.jp/530/page/0000043368.html）

植樹際に参加した方へ150個の植木鉢を寄贈

横浜市 人生記念樹

（https://gardennecklace.city.yokohama.lg.jp/kinenju/）

横浜市が人生の記念を祝して贈る市内産の苗木とともに植木鉢を寄贈