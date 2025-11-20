『ウルトラ兄弟物語 特別愛蔵版』全4巻 刊行開始！　第1巻は11月20日に発売！！

株式会社小学館

『ウルトラ兄弟物語　特別愛蔵版』第1巻書影


コロコロコミックで連載された「ウルトラ兄弟物語」をはじめ、数多くのウルトラマンのコミカライズ作品を描いたかたおか徹治氏。今回は、学年誌等で掲載されたものの、これまで単行本未収録のままだった作品を全巻合計で約650ページも収録した「特別愛蔵版」として刊行します。



第1巻はかたおか先生にとって初のウルトラ漫画となる「帰ってきたウルトラ兄弟」（「てれびくん」1978年3月号掲載）等、合計160ページ以上の作品を単行本初収録。連載当時の貴重な資料の他、撮りおろしインタビューも掲載して11月20日に発売します。


2巻以降は、毎月1巻ずつ刊行予定です。




「帰ってきたウルトラ兄弟」(「てれびくん」版)より　

連載当時のカラーページも収録

撮りおろしインタビューを全巻に収録


『ウルトラ兄弟物語　特別愛蔵版』


　　著・かたおか徹治/監修


　　円谷プロダクション）



定価：各巻3,190円(税込)


B6判・並製


発行：小学館クリエイティブ　発売：小学館


第1巻


　発売：2025年11月20日／ISBNコード：978-4-7780-3377-4


　https://www.shogakukan-cr.co.jp/book/b10151682.html



第2巻


　発売：2025年12月19日／ISBNコード：978-4-7780-3378-1


第3巻


　発売：2026年1月19日／ISBNコード：978-4-7780-3379-8


第4巻


　発売：2026年2月18日／ISBNコード：978-4-7780-3380-4