待望のメカ系ギア-折り畳み式ミニテーブル「機銃犬」がMakuakeにて先行公開

プロダクトデザインチーム Aotsuki Design Studioが開発した折り畳み式ミニテーブル「機銃犬」が、クラウドファンディングプラットフォーム・Makuakeにて先行公開された。公開直後から支援が集まり、掲載初日に目標達成、現在は目標の600％を突破するなど高い注目を集めている。

本製品はコンパクト性・軽量化・デザイン性・機能性を両立し、ツーリングやソロキャンプ、室内のサブテーブル、非常時の簡易キッチンなど幅広い用途で活躍できる。

概要・特徴紹介

近年、携行性とデザイン性を兼ね備えたアウトドアギアへの関心が高まる中、Team Aotsukiの「機銃犬」は“機構美”を意匠に落とし込みつつ、実用性を徹底追求した折り畳み式ミニテーブルとして注目を集めている。

本製品は2つのモデルを展開。Model1は映えを重視した仕様で約700g、Model2は携行性に優れ約350gと、用途に応じて選択できるのが特徴だ。

Model2には※7段階の脚部調整機構を搭載し、不整地でも水平を維持できるため岩場や段差のある場所でも安定して使用できる。さらに、脚部の重なり部分には小型マグネットを内蔵しており、折り畳む際に“自動で位置をとる”ことで収納時のガタつきを抑制、持ち運び時の安定性を高めている。

モジュラー設計によりサイドテーブルやドリンクホルダーなど各種オプションをクイック装着できるため、撮影機材や調理ギア、キャンプ小物との組合せが自在。屋内ではサイドテーブルや撮影小道具として、アウトドアでは軽量な作業台や、OD缶を用いた非常時の簡易キッチンとしても応用可能で、日常とアウトドア、そして緊急時の備えまでを見据えた汎用性が評価されている。

主な特徴

・超コンパクト収納：手のひらサイズに折り畳める携行性。・撮影映えするメカニカルデザイン：インドアでもアウトドアでも“映える”外観。・軽量設計：Model1 約700g／Model2 約350g（製品仕様は最終版をご確認ください）。・不整地でも水平保持：Model2の7段階調整脚により安定した水平保持を実現。・収納安定ギミック：脚部重合部に内蔵されたマグネットが自動整列・ガタ抑制。・モジュラー拡張：クイック装着で多位置オプションに対応（サイドテーブル等）。・非常時活用：市販のカセットガス等を用い簡易調理が可能、災害時の備えにも有用。

掲載情報

開発者コメント

https://www.makuake.com/project/campingdog/

「機銃犬『小さな相棒』として、日常のささやかな場面から過酷なアウトドアまで、使う人の行動に寄り添える道具を目指して設計しました。特に収納時の扱いやすさと、どこでも水平を保てる安定性にこだわりました。今回のMakuakeでの反響を励みに、品質に妥協せずお届けしてまいります。」

規格

問い合わせ先

Aotsuki Design StudioE-mail：Aotsuki_r@hotmail.cominstagram: https://www.instagram.com/aotsuki.r/