SFIDA ENTERTAINMENT¡ÊÂåÉ½¡§¾®¶¿Âó¿¿¡Ë´ë²è¡¦¼çºÅ¡¢SFIDA ENTERTAINMENT ¥×¥í¥Ç¥åー¥¹vol.23¡¡ÉñÂæ¡ØCollapse Of Values¡ÙRe:Mix¤¬2025Ç¯12·î9Æü(²Ð)～12·î14Æü(Æü)¤Ë·à¾ìHOPE¡ÊÅìµþÅÔÃæÌî¶èÃæÌî3-22-8¡Ë¤Ë¤Æ¾å±é¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¥«¥ó¥Õ¥§¥Æ¥£¡Ê±¿±Ä¡§¥í¥ó¥°¥é¥ó¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÜÔ¾¾ Âç¹ä¡Ë¤Ë¤Æ11·î13Æü(ÌÚ)¤è¤êÈ¯Çä³«»Ï¤Ç¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥Èhttps://collapseofvaluesre-mix.jimdofree.com/ÍèÇ¯¤Ë¥·¥êー¥º½ªËö¤ò·Þ¤¨¤ë¹¥É¾¤Î¥Àー¥¯¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹ºî¡ØCollapse Of Values¡Ù#¥³¥é¥ª¥Ö¡£ÍèÇ¯¤ËFinal¸ø±é¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¡¢Episode 1 ¡ÚRe'¡Û¤¬¡ÚRe:Mix¡Û¤È¤·¤ÆÁÉ¤ë¡£µÓËÜ¡¢±é½Ð¤ÏSFIDA ENTERTAINMENT¤ÎÂåÉ½¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÉñÂæ¡¢¥É¥é¥Þ¡¢¥âー¥·¥ç¥ó¥¢¥¯¥¿ー¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¾®¶¿Âó¿¿¡£¼ç±é¤Ï²áµî¥·¥êー¥º¤«¤é¤ÎÂ³Åê¤Ç¡¢¹âÅÄ½®¤¬Ì³¤á¡¢W¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò¿·¤¿¤Ë»²²Ã¤¹¤ëÀ¾ÏÆºÌ²Ú¡¢ÍÂôßºÉ÷¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡ã¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
·Ù»ëÄ£·º»öÉôÁÜººÂè°ì²Ý¤Îº´¡¹ÁÒÍ¥´õ¡¢»³ºêÎë²»¤Ï¤È¤¢¤ë»ö·ï¤ÎÁÜºº¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÆÍÇ¡¾Ã¤¨¤¿¥µ¥é¥êー¥Þ¥ó2¿Í¤Î¹ÔÊý¤ÎÁÜºº¡£¤Ê¤ó¤È¤½¤Î¤¦¤Á¤Î1¿Í¤Ïº´¡¹ÁÒ¤ÎÄï¡¢Í¥ÂÀ¤À¤Ã¤¿¡£Äï¤Î¹ÔÊý¤òÃµ¤¹°Ù¡¢ÁÜºº¤ò³«»Ï¤·¤¿2¿Í¤À¤¬¡¢º´¡¹ÁÒ¤¬ÆÈÃÇ¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿ÁÜºº¤ËÆ°¤¤¬¤¢¤êº´¡¹ÁÒ¤ÏÀøÆþÁÜºº¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¤½¤³¤Ï¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¡£¼¡¡¹¤ÈË½¤«¤ì¤ë¶ÃØ³¤Î¿¿¼Â¡£²Ì¤¿¤·¤ÆÌµ»ö¤ËÁÜºº¤òÀ®¤·¿ë¤²Äï¤Î¹ÔÊý¤òÄÏ¤à»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£¤È¤¢¤ë°ì¸®²È¤Çµ¯¤³¤ë¥Àー¥¯¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥¹¥Èー¥êー¡£Á´¤Æ¤Î¿¿¼Â¤òÃÎ¤Ã¤¿»þ¤¢¤Ê¤¿¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ÏÊø²õ¤¹¤ë¡£
½Ð±é¥¥ã¥¹¥È
¥·¥êー¥ººî¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤ë·Ù»ëÄ£ÁÜºº°ì²Ý¤Î¥¨ー¥¹·º»ö¡¢º´¡¹ÁÒÍ¥´õ¤òÂ³Åê¤Ç¹âÅÄ½®¤¬Ì³¤á¤Þ¤¹¡£¡Ú¡Ø¼åÃî¥Ú¥À¥ë¡ÙSPARE BIKEÊÓ～Heroes!!～¡¢¥Ï¥¤¥Ñー¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó±é·à¡Ø¥Ï¥¤¥¥åー!!¡ÙºÇ¶¯¤ÎÄ©Àï¼Ô(¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ãー)Â¾¡¢½Ð±é¡Û
W¥Ò¥í¥¤¥ó¤È¤·¤Æ¡¢º´¡¹ÁÒ¤Î¥Ð¥Ç¥£¤È¤Ê¤ë¼ã¼ê¤Î½÷À·º»ö¡¢»³粼Îë²»¤òÀ¾ÏÆºÌ²Ú¤¬¡£¡Ú¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥¬ー¥ë¥º¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö9nine¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ðー¡¢¸½ºß¤Ï½÷Í¥¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¡Û½÷»ÒÂçÀ¸¤ÎÅì»³¤¨¤êÌò¤ò¥¹¥¿ー¥À¥¹¥È¥×¥í¥âー¥·¥ç¥óÀ¼Í¥Éô½êÂ°¤ÎÍÂôßºÉ÷¤¬±é¤¸¤Þ¤¹¡£¡ÚTV¥¢¥Ë¥á¡ÖÊó¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Â¼¿ÍA¡¢µ®Â²¤Ë½¦¤ï¤ì¤ÆÅ®°¦¤µ¤ì¤ë¾å¤Ë¡¢¼Â¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÅÁÀâµé¤Î¿À¥¹¥¥ë¤â³ÐÀÃ¤·¤¿¡×¤Ø¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡Û
¤½¤ÎÂ¾¡¢º´¡¹ÁÒ¡¢»³粼¤Î¾å»Ê¤Ç¤â¤¢¤ë·Ù»ëÄ£ÁÜºº°ì²Ý²ÝÄ¹¤Î²¬Â¼Âó³¤¤ò¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎÉñÂæ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÌ´ËãÏ¤¤¬Ì³¤á¡¢ºî¡¢±é½Ð¤Î¾®¶¿Âó¿¿¼«¤é¤âº£É÷¤Ê¥Á¥ã¥éÃË¡¢Á°Ãæ¿µ¤òÎ¢team¤Ë¤Æ±é¤¸¤Þ¤¹¡£ÁíÀª18Ì¾¤Î¸ÄÀ°î¤ì¤ë¥¥ã¥¹¥È¤¬½¸·ë¡£
¼çÂê²Î¤òÈäÏª¤¹¤ë¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¡ª
²¼µ¤ÎÆüÄø¤Ç¤Ï¸ø±é¸å¤Ë¤³¤ì¤Þ¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¥³¥é¥ª¥Ö¥·¥êー¥º·×£³¶Ê¤Î¼çÂê²Î¤Ë¤è¤ë¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¡£¢þÂÐ¾Ý¸ø±é12Æü(¶â) 13:00[É½]¡¡18:30[Î¢]13Æü(ÅÚ) 13:00[Î¢]¡¡18:30[É½]¼çÂê²Î¤Ï¡¢¡ÚRe'¡Û¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤º¡ØFounder¡Ù/ MiA ¡£³Ú¶ÊÀ©ºî¤Ï¡¢2.5¼¡¸µÉñÂæºîÉÊ¡¢IdentityⅤSTAGE(Âè¸Þ¿Í³Ê)¤Î¼çÂê²Î¤ä¿Íµ¤À¼Í¥¤Ø¤Î³Ú¶ÊÄó¶¡¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÆñÇÈHDK¡£¿¶ÉÕ¤Ï¸µEXPG STUDIO¤Î¥À¥ó¥µー¡¢½÷Í¥¤Î¹ÓÌÚÁÐÍÕ¤¬Ã´Åö¡£¥Àー¥¯¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¡¢¤½¤·¤ÆOP¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥·ー¥ó¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤è¤êÉñÂæ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¿¼¤¯Æþ¤ê¹þ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢À©ºî¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£º£ºî¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¡ØCollapse Of Values¡Ù¤Ï¡¢Ä¾Ìõ¤¹¤ë¤È¡È²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÊø²õ¡É¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤ÎÍýÀ¤ÈËÜÇ½¤Î¶¹´Ö¤ÇÍÉ¤ì¤ë¿Í´Ö¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ä¶²ÉÝ¤Î½Ö´Ö¤ò¡¢¤¼¤Ò·à¾ì¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£³§¤µ¤Þ¤Î¤´Íè¾ì¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£#¥³¥é¥ª¥Ö
¸ø±é³µÍ×
SFIDA ENTERTAINMENT ¥×¥í¥Ç¥åー¥¹vol.23ÉñÂæ¡ÖCollapse Of Values¡×Re:MixµÓËÜ¡¦±é½Ð : ¾®¶¿Âó¿¿¡Ú¸ø±é¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡Û2025Ç¯12·î9Æü(²Ð)～12·î14Æü(Æü)12·î9Æü(²Ð) 19:00[Î¢]10Æü(¿å) 19:00[É½]11Æü(ÌÚ) 13:00[Î¢] 19:00[É½]12Æü(¶â) 13:00[É½] ¡ú 18:30[Î¢] ¡ú13Æü(ÅÚ) 13:00[Î¢] ¡ú 18:30[É½] ¡ú14Æü(Æü) 12:00[É½] 16:00[Î¢]◼️12Æü(¶â) 13:00¤Î¤ß¡ÎÉ½team¡Ï²ÃÈþÍ¤Íü¤Ï½Ð±é¤·¤Þ¤»¤ó¡£Âå¤ï¤ê¤Ë¡ÎÎ¢team¡Ï°ðÌÚÈþ¿´¤¬½Ð±é¤·¤Þ¤¹¡£Á´10¥¹¥Æー¥¸¼õÉÕ³«»Ï¤Ï³«±é¤Î45Ê¬Á°(ÊªÈÎ¼õÉÕ¤¢¤ê)³«¾ì¤Ï³«±é¤Î30Ê¬Á°¡ú¸ø±é¸å ¥³¥é¥ª¥Ö¥ß¥ËLIVE¡ÚCast¡Û¹âÅÄ½®À¾ÏÆºÌ²Ú/ÍÂôßºÉ÷Ì´ËãÏ¤¡ÚÉ½team¡Û¿¹½Ù¿Í¸¶ÅÄ°¦³¤²ÃÈþÍ¤ÍüÂíËÜ¿¿»ÊÂçÀ¾°É²ÂÊÒ»³Ìï²Â´äËÜÁÔÂÀ¡¡¡ÚÎ¢team¡Û¹úÆáÈþÊæ°ðÌÚÈþ¿´Íµª±©Í¥¸ÖÅÄË¾Ì´µªÇµ¤Á¤Ò¤íÍÕ»³¹¸ÂÀ¾®¶¿Âó¿¿(SFIDA ENTERTAINMENT)¡Ú¥Á¥±¥Ã¥È¡ÛÁ´ÀÊ»ØÄê ¢¨»öÁ°¿¶¹þ¡¦Á°Çä·ô ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥·ー¥È7,000±ß(ºÇÁ°Îó¡Ü³Æ¥Áー¥à¤«¤é¤Î¸æÎéÆÃÅµÆ°²èÉÕ¤)¡¦Á°Çä·ô 6,000±ß¡¦ÅöÆü·ô 6,500±ß¡ú¥³¥é¥ª¥Ö¥ß¥ËLIVEÉÕ¤¥Á¥±¥Ã¥È(ËÜÊÔ¸å)¢þÂÐ¾Ý¸ø±é12Æü(¶â) 13:00[É½]¡¡18:30[Î¢]13Æü(ÅÚ) 13:00[Î¢]¡¡18:30[É½]¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥·ー¥È 8,000±ß(ºÇÁ°Îó¡Ü³Æ¥Áー¥à¤«¤é¤Î¸æÎéÆÃÅµÆ°²èÉÕ¤)¡¦Á°Çä·ô 7,000±ß¡¦ÅöÆü·ô 7,500±ß¡Ú·à¾ì¡Û·à¾ìHOPE¢©164-0001ÅìµþÅÔÃæÌî¶èÃæÌî3-22-8JRÃæ±û¡¦ÁíÉðÀþ¡¿Åìµþ¥á¥È¥íÅìÀ¾Àþ¡¡ÃæÌî±ØÆî¸ý¤è¤êÅÌÊâ5Ê¬¢¨Ãó¼ÖÀßÈ÷¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¼Ö¡¢¥Ð¥¤¥¯¤Ç¤Î¤´Íè¾ì¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Ûsfida.2019.info@gmail.com¡Ú¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡ÛµÓËÜ¡¦±é½Ð¡§¾®¶¿Âó¿¿¿¶ÉÕ¡§¹ÓÌÚÁÐÍÕ²»¶Á¡§°±ÅÄ²°Û°(ÍîÉð¼Ô¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó)³Ú¶ÊÀ©ºî¡§ÆñÇÈHDK¼çÂê²Î¡§¡ÖFounder¡×/ MiA¾ÈÌÀ¡§º´Æ£Í¤Ëá(LEPUS)ÉñÂæÈþ½Ñ¡§ß§ß·Ë¨ÉñÂæ´ÆÆÄ¡§ÅìÌî¿°ìÉ¼·ô¡¦ÅöÆü±¿±Ä¡§°ËÆ£¤æ¤«¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡§ÃæÄÍ·ò¿ÎÀëÅÁÈþ½Ñ¡§SE_TSU DESIGN¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡§¾®¶¿Âó¿¿À©ºî¡§SFIDA ENTERTAINMENT¡Ú¶¨ÎÏ¡Û¢¨½çÉÔÆ±³ô¼°²ñ¼Ò¥Ë¥åー¥¦¥©ー¥«ー¥º³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥¿ー¥À¥¹¥È¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼ÒFIRST AGENTÍ¸Â²ñ¼Ò¥Ð¥¦¥ó¥¹¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈµÈËÜ¶½¶È³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥©ー¥Æ¥£ー¥¹¥êー¹çÆ±²ñ¼ÒÍ¸Â²ñ¼ÒTAB¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥óIAM¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ーLEPUSSE_TSU¡¡DESIGN¡ØÇ®¤é¡£¡ÙÍîÉð¼Ô¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥óÉñÂæÈþ½Ñ¸¦µæ¹©Ë¼ Ï»¼ÜÆ²´ë²è¡¦¼çºÅ¡§SFIDA ENTERTAINMENT
¥·¥êー¥ºFinal¸ø±é
SFIDA ENTERTAINMENT ¥×¥í¥Ç¥åー¥¹vol.24 ÉñÂæ¡ÖCollapse Of Values¡× Episode 3 Final-Transformation¸ø±é´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î25Æü(¿å)～3·î1Æü(Æü)·à¾ì¡§ÃæÌî¥¶¡¦¥Ý¥±¥Ã¥È
SFIDA ENTERTAINMENT
ÇÐÍ¥¡¢¾®¶¿Âó¿¿»á¤Ë¤è¤êÉñÂæ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢±ÇÁü¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤ËÅÏ¤êºîÉÊ¤òÀ©ºî¡£SFIDA¤È¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¤ÇÄ©Àï¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Àµ²ò¤ä¥´ー¥ë¤ÎÌµ¤¤¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Ä©Àï¤·Â³¤±¤ë»ö¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡£¤ª¼Çµï¤òÃæ¿´¤Ë¤ªµÒÍÍ¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢¤´ËþÂ¤¤¤¿¤À¤±¤ëºîÉÊ¤ÎÀ©ºî¤ò¿´³Ý¤±¤ÆÆü¡¹³èÆ°¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£ºî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¥¥ã¥¹¥È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±¤Ç¤ªµÒÍÍ¤ËÍ£°ìÌµÆó¤ÎºîÉÊ¤òÁ´ÎÏ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£·à¾ì¤Ë¤Æ¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
