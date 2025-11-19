大正製薬株式会社（以下、当社）が運用する健康情報サイト「大正健康ナビ（https://www.taisho-kenko.com）」では、季節やトレンドに合わせて、あなたのお役に立つコラムを随時更新しています。11月19日に新着公開した記事は「更年期のイライラや落ち込み、諦めなくて大丈夫！原因と対処法」です。更年期に入り、「イライラした気持ちが、抑えにくくなってきた」「ちょっとしたことで落ち込んで、泣いてしまうことがある」など、感情がコントロールしづらくなってきたと感じていませんか？ 中には、周囲に迷惑をかけてしまったり、人間関係に悪い影響が出てしまったりして、悩んでいる人もいるでしょう。今あなたが悩んでいるイライラや落ち込みが、更年期によるものなのか、それとも他に理由があるのかを知るためにも、まず更年期特有の症状や原因について知っておくとよいでしょう。本記事では、症状や原因だけでなく、更年期によるイライラや落ち込みに効果的な対処法などもご紹介します。

■更年期のイライラや落ち込みの対処法

対処法には主に「心を落ち着かせるセロトニンの分泌をよくする生活習慣」や「感情の乱れを抑えるマインドフルネス・アンガーマネジメント」があります。具体的な方法を本記事ではご紹介しています。記事を読んで是非実践してみてください！更年期症状は完璧主義の人や自己犠牲をいとわない人に出やすいとされています。だからこそ、何事においても「完璧」を目指さないという考え方が大切です。「できないこと」があったっていいのです。日々の生活においては60点くらいを目指すつもりで過ごしてみてください。そうすれば、プレッシャーやストレスから解放されて、心が軽くなるでしょう。

■11月19日 新着健康情報

更年期のイライラや落ち込み、諦めなくて大丈夫！原因と対処法

https://www.taisho-kenko.com/column/157/＜目次＞1．更年期にイライラしたり落ち込んだりする原因2．病気や他の原因がある可能性も3．更年期のイライラや落ち込みの対処法4．完璧じゃなくて大丈夫！ 日々の暮らしは「60点」を目指しましょう◇特集「フェムケアガイド」には、更年期症状など女性のお悩みに寄り添った記事を掲載しています。 https://www.taisho-kenko.com/special2/femcare/

■監修プロフィール

対馬ルリ子女性ライフクリニック/Addots GINZA小野 陽子（おの・ようこ）先生聖路加国際病院女性総合診療部、東邦大学医療センター大森病院心療内科を経て、対馬ルリ子女性ライフクリニック勤務。Addots GINZA「女性のこころとからだのオンライン相談室」開設予定。医学博士。日本産科婦人科学会専門医、日本心身医学会心身医療専門医、日本女性心身医学会認定医、日本女性医学学会女性ヘルスケア専門医。心療内科、婦人科両面からのケアを行う。

