金融機関向けプロモーションサービスを提供する株式会社セミナーインフォ（本社：東京都千代田区 代表：小西 亘）は、「金融ビジネスをつなぐ、未来を築く」をコンセプトとした金融業界に特化した情報を提供する動画メディア『Finlink』において新着コンテンツを掲載開始しました。

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=Kdbb8c23Fvs

テーマは『みずほ流、AIビジネス活用のリアル』について。メガバンクの生成AIを活用するための体制や業務適用に向けた具体的な取り組み、そして直面している課題について解説いただきました。『Finlink』では無料会員登録ですべての動画が視聴し放題！ぜひこの機会に無料会員登録をしてご視聴ください。

https://finlink.tech/?utm_source=ncast&utm_medium=referral&utm_campaign=finlink

▼概要

〈みずほ〉における生成AIの取り組みについて、生成AIを活用するための体制や業務適用に向けた具体的な取り組み、そして直面している課題について解説します。さらに、現在PoC進行中のアプリケーションを事例として取り上げながら、実際の活用事例やその成果、今後の展望についてお話しします。１．〈みずほ〉の生成AIの取り組み - 体制 - 業務適用への取り組みや課題２．事例のご紹介 - PoC取り組み中のアプリケーションについて※本講演は2025/9/18開催イベントの内容です。▼スピーカー株式会社みずほフィナンシャルグループ兼 株式会社みずほ銀行兼 みずほ信託銀行株式会社デジタル戦略部 デジタル・AI推進室 プロジェクト推進チーム次長石井 宏明 氏

https://finlink.tech/auth/registp?utm_source=ncast&utm_medium=referral&utm_campaign=fl_registp

◆Finlink公式SNSはこちら◆

LinkedIn公式アカウント：https://www.linkedin.com/showcase/finlink_info/?nc_flinked2511

X公式アカウント：https://x.com/Finlink_info/?nc_fx2511

【本件に関するお問い合わせ先】株式会社セミナーインフォ プロモーショングループE-mail：sales_contact@seminar-info.jp