株式会社テーピーエヌ（本社：栃木県佐野市、代表取締役：茂呂裕和）は、

同社が運営する宿泊施設「仙水閣」（所在地：栃木県佐野市奈良渕町316）において、

電気自動車（EV）利用者向けのEV充電スタンド4基を新たに整備し、2025年11月14日より正式稼働いたしました。

近年、EV車の普及に伴い充電インフラのニーズが高まる中、佐野市近隣では充電スタンドがまだ十分ではありません。

今回の正式稼働により、宿泊のお客様だけでなく、観光やショッピングで訪れるEVユーザーも便利に充電いただける環境を整えました。

「仙水閣」は、佐野厄除け大師、唐澤山神社、あしかがフラワーパークに加え、

北関東最大級の商業施設「佐野プレミアム・アウトレット」からもアクセスが良く、

観光・ショッピング・ビジネスの各シーンで利便性と快適性を高める取り組みを進めています。

■ EVスタンド概要

- 設置場所：仙水閣 駐車場内

- 設置台数：4基

- 正式稼働開始日：2025年11月14日

- 対応車種：各種EV・PHEV（普通充電）

- 利用対象：宿泊者および一般利用者（受付不要・どなたでも24時間利用可能）

- 利用時間：24時間

- 料金：有料（時間制）

■ 「仙水閣」について

「街のすぐそば、心は森の中」をコンセプトに、宿泊・BBQ・キャンプ・カフェ「秀郷珈琲」など、多彩な滞在スタイルを提供する複合型宿泊施設です。

地域のにぎわい創出と癒しの拠点づくりを目指し、快適な環境整備に取り組んでいます。

■ 今後の展開

RVパークやアウトドア施設「DANRANフィールド」との連携を強化し、

環境に配慮した持続可能な観光スタイル（サステナブルツーリズム）の推進を図ります。

■ 会社概要

会社名：株式会社テーピーエヌ

所在地：栃木県佐野市奈良渕町316

代表者：代表取締役 茂呂 裕和

事業内容：宿泊施設・飲食・キャンプ施設

施設サイト：https://sensuikaku.co.jp