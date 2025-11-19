佐野市の宿泊施設「仙水閣」、EV充電スタンドを正式稼働開始 ～観光・ショッピング利用者の利便性向上に向けた新サービス～
株式会社テーピーエヌ（本社：栃木県佐野市、代表取締役：茂呂裕和）は、
同社が運営する宿泊施設「仙水閣」（所在地：栃木県佐野市奈良渕町316）において、
電気自動車（EV）利用者向けのEV充電スタンド4基を新たに整備し、2025年11月14日より正式稼働いたしました。
近年、EV車の普及に伴い充電インフラのニーズが高まる中、佐野市近隣では充電スタンドがまだ十分ではありません。
今回の正式稼働により、宿泊のお客様だけでなく、観光やショッピングで訪れるEVユーザーも便利に充電いただける環境を整えました。
「仙水閣」は、佐野厄除け大師、唐澤山神社、あしかがフラワーパークに加え、
北関東最大級の商業施設「佐野プレミアム・アウトレット」からもアクセスが良く、
観光・ショッピング・ビジネスの各シーンで利便性と快適性を高める取り組みを進めています。
■ EVスタンド概要
- 設置場所：仙水閣 駐車場内
- 設置台数：4基
- 正式稼働開始日：2025年11月14日
- 対応車種：各種EV・PHEV（普通充電）
- 利用対象：宿泊者および一般利用者（受付不要・どなたでも24時間利用可能）
- 利用時間：24時間
- 料金：有料（時間制）
■ 「仙水閣」について
「街のすぐそば、心は森の中」をコンセプトに、宿泊・BBQ・キャンプ・カフェ「秀郷珈琲」など、多彩な滞在スタイルを提供する複合型宿泊施設です。
地域のにぎわい創出と癒しの拠点づくりを目指し、快適な環境整備に取り組んでいます。
■ 今後の展開
RVパークやアウトドア施設「DANRANフィールド」との連携を強化し、
環境に配慮した持続可能な観光スタイル（サステナブルツーリズム）の推進を図ります。
■ 会社概要
会社名：株式会社テーピーエヌ
所在地：栃木県佐野市奈良渕町316
代表者：代表取締役 茂呂 裕和
事業内容：宿泊施設・飲食・キャンプ施設
施設サイト：https://sensuikaku.co.jp