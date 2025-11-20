ヨガ手帳2026発売記念　無料オンラインヨガイベント開催

株式会社東京ヨガ企画

株式会社東京ヨガ企画（東京都）は、ヨガ手帳2026の発売を記念し、無料オンラインヨガイベント「ヨガ手帳のヨガ教室 年忘れオンラインスペシャル2025」を2025年12月に開催いたします。

イベント概要

ヨガ手帳2026の発売を記念し、3週連続の無料オンラインヨガクラスを開催します。初心者からどなたでもご参加いただける内容で、ヨガの多様な側面を体験できるプログラムをご用意しました。



【ヨガ手帳のヨガ教室 時間割】

第1回：12月6日(土) 8:30-9:20

ビギナーズヨガ解剖学 ポーズとカラダのつながり

担当講師：Michy

ヨガのポーズを解剖学的に理解し、自分のカラダとの対話を深めます。初心者の方にも分かりやすく、安全にヨガを楽しむための基礎知識をお伝えします。

第2回：12月13日(土) 8:30-9:20

バイリンガルヨガ ー ヨガとアーユルヴェーダを楽しむ朝

担当講師：Marika

日英バイリンガルで進行する、ヨガとアーユルヴェーダの智慧を融合したクラス。心身のバランスを整え、一日を心地よくスタートさせます。

第3回：12月20日(土) 8:30-9:20

新月の朝、月礼拝と月呼吸で清らかに

担当講師：合津静

新月のエネルギーに合わせた月礼拝と呼吸法で、一年の締めくくりにふさわしい浄化と新たな始まりを迎える準備をします。

参加について

参加費：無料（事前登録制）

対象：初心者からどなたでも参加可能

形式：オンライン（Zoom）



申込方法：ヨガ手帳公式サイト(https://yoga-techo.com/)より登録



ヨガ手帳2026について

2008年創刊から17周年を迎えるヨガ手帳は、忙しいビジネスパーソンから筋トレ愛好者まで支持される、心身の調和をサポートするアイテムとして人気です。

身体の構造や呼吸法など、ヨガ的な視点を日常に活かせる要素も盛り込まれており、自己管理や自己成長をサポートするツールとして、多くの利用者に支持されています。

全国の有名ヨガスタジオをはじめオンラインストアで販売しています。

ヨガ手帳公式ページ

https://yoga-techo.com/

ヨガ手帳ストア

https://yogatecho.myshopify.com/



株式会社東京ヨガ企画について

2008年より「ヨガ手帳」を発刊し、ヨガ実践者の学びと成長をサポート。

国内外の講師を招いたワークショップやオンラインでのヨガセラピーコースや指導者育成コンテンツの提供を通じて、日本のヨガ実践者の学びをサポートしています。

ヨガ手帳2026

●カバー種類 全11種（スタンダードカバー4種／プレミアムカバー2種／別注版5種）

●掲載期間：

年カレンダー2026年＆2027年

月カレンダー2025年10月～2027年1月

週カレンダー（バーチカル）2026年1月～2026年12月

●サイズ 縦186x横130x厚さ10mm（実際の製品は、寸法に若干の個体差があります）

●重さ 約230グラム

●表紙 布クロス ハードカバーでどこでも書きやすい

●綴じ 180度開く糸かがり綴じ

●付属 ゴムバンド/紐しおり2本/ポケット

●ページ数 充実の196ページ

●メモ(フリー）ページ：30ページ（うち15ページ方眼/15ページ無地）15ページに太陽礼拝パラパラ極小イラスト付き

【カレンダー掲載情報】

●新月/上弦/満月/下弦（年ページ）

●月の満ち欠け/新月満月/二十四節気/大安・仏滅/天赦日/一粒万倍日（月ページ）

●新月/満月/二十四節気（週ページ）

【読み物として楽しめるヨガコラム】

●ヨガポーズ＆瞑想法・・週ページ・ヨガドリルにて掲載。合計80種。

●ヨーガスートラ・・週ページ脇に掲載

●MY時間割・・お稽古やヨガクラス等ウィークリーの予定に書き込める時間割ページ

●ヨガの基礎知識・・ヨーガスートラ・ヨガの八支則・5つのヨガ・呼吸・チャクラ・瞑想・アーユルヴェーダ・暦と月・ニドラー

●ヨガドリル＜ポーズの名前＞

●ヨガにまつわる用語集

●インドの神様

●カラダの構造（骨格/筋肉/体幹のつながり/内臓/神経系）

●太陽礼拝/月礼拝イラスト

●インデックスページ