山梨の美食とワインを愉しむドッグオーベルジュ「Grande Auberge Resort富士忍野」より、ボジョー・ヌーボ解禁日に合わせてワンちゃん用ワインが新登場！～愛犬と乾杯できる新しい贅沢の提案～

株式会社ブッキングリゾート

山梨県南都留郡に位置する、美食とワインを愉しむドッグオーベルジュ「Grande Auberge Resort富士忍野」では、2025年11月20日（木）のボジョレー・ヌーヴォー解禁日にあわせ、愛犬と飼い主様が一緒に乾杯できるワンちゃん専用のオリジナルワインの提供を開始いたします。

ワイン愛好家にとって特別なこの日に、大切な愛犬とも喜びを分かち合える、新しいオーベルジュ体験を提供します。

公式サイト：https://www.oshino-dog-resort.com/

愛犬と乾杯できる新しい贅沢の提案

ワイン好きの飼い主様にとって特別な日であるボジョレー・ヌーヴォー解禁日。Grande Auberge Resort富士忍野では、この特別な日に合わせて新たに登場する「ワンちゃん用ワイン」で、愛犬との特別なひとときをお楽しみいただけます。

当施設は、美食と厳選ワインを堪能するオーベルジュとしての体験価値を追求しており、「愛犬ともこの感動を共有したい」「せめて形だけでも一緒に乾杯したい」という飼い主様からの多くのお声にお応えしました。

ワンちゃん用ワインの特長とラインナップ（全3種）

愛犬の健康を最優先に考え、100%天然素材・無添加・自然由来の成分のみで作られたワンちゃん用ワインは、鮮やかな色合いと豊かな風味で、特別な乾杯のシーンを彩ります。以下の3種類をご用意しています。

◆ ブルーベリーの赤ワイン風

美しい赤ワインのような色合いと風味が特徴。ブルーベリーには抗酸化作用があり、老化防止や目の健康維持（白内障や視力低下の予防）に効果があります。ビタミンCやビタミンEが豊富で、免疫力アップにも寄与します。

◆ ミックスベリーのカクテル風

4種類のベリー（イチゴ、ラズベリー、クランベリー、ブルーベリー）がミックスされた、フルーティーで華やかなカクテル風のワイン。抗酸化作用を持つブルーベリーとラズベリーが老化防止に、イチゴのビタミンCが免疫力をサポートします。

◆ 米麹の日本酒風

日本酒風のワンちゃん用ワインは、こうじと米を使用。腸内環境を整え、消化をサポートします。エネルギー補給に重要なブドウ糖やアミノ酸、ビタミンB群が豊富で、免疫サポートにも優れた効果があります。

美食とワインの融合。特別なペアリングディナー

ワンちゃん用ワイン

Grande Auberge Resort富士忍野では、愛犬と共に過ごす特別な時間にふさわしい、美食とワインの贅沢な体験をご提供しています。地元の新鮮な食材をふんだんに使った本格的なフレンチコースは、季節ごとの食材を最大限に活かし、シェフが手間ひまかけて仕上げた至高の料理。飼い主様は、フランスのワインとともに洗練されたディナーを楽しみながら、愛犬との絆を深めるひとときをお過ごしいただけます。

また、愛犬用ディナーも、獣医師監修のもと健康を考慮した特別メニューが提供され、一品料理からコース料理まで、愛犬のペースでゆっくり楽しむことができます。

ドッグオーベルジュならではの、美食とともに愛犬との素敵なひとときをお届けします。食とワインを通じて、飼い主様と愛犬が一緒に過ごす最高のひとときが待っています。

◆施設概要

施設名 ：Grande Auberge Resort Fuji Oshino

宿泊棟数 ：4室

ダイニング：収容人数24人

住 所 ：〒401-0511 山梨県南都留郡忍野村忍草2887-1

◆アクセス

東京から約90分

東富士五湖道路「富士吉田忍野スマートIC」からお車で約4分

ブッキングリゾートについて

[表: https://prtimes.jp/data/corp/52784/table/609_1_41c81161d0208c08c4f0cf4e81d86c3b.jpg?v=202511201028 ]

全国のワンランク上のグランピング施設を掲載・予約サイト「リゾートグランピングドットコム」、ペットと泊まれる宿の予約サイト「いぬやど」の運営を行う集客支援会社です。

▶ブッキングリゾート公式サイト https://www.booking-resort.jp

社名：株式会社ブッキングリゾート

代表：坂根正生

住所：大阪市北区梅田2-6-20パシフィックマークス西梅田15階

設立：2013年5月27日

資本金：1億円

事業内容：グランピング・リゾートヴィラ、ペットと泊まれる宿の予約サイト運営

お問合せ先：info@booking-resort.jp

株式会社ブッキングリゾート