茨城県・常総市の魅力を発信する食のテーマパーク「道の駅常総」(茨城県常総市、運営：株式会社COLLECT、以下：当施設)は、2025年クリスマスケーキの予約を2025年12月17日(水)まで受付中です。

当施設1階の「TAMAGOYA常総ハウス」では、地元の生産者さんが育てた食材を中心に使用し、パティシエがひとつずつ店内工房でつくり、4種類のオリジナルケーキをご用意いたしました。さらに「ぼくとメロンとベーカリー。」からは直径約27cmの“特大サイズ”のいがい(デカいの意)チョコメロンパンをつかったビッグリースが登場！

道の駅常総の魅力とおいしさが詰まったクリスマスケーキと一緒にワクワクなクリスマスをお届けします。

道の駅常総： https://www.michinoeki-joso.com/





地域の恵みをそのままケーキに。道の駅常総のクリスマスケーキ





今年のテーマは、“常総の恵みで仕立てるクリスマス。”です。メディアでも紹介されている道の駅常総オリジナルの平飼い卵「天てり卵」や、茨城県産いちご、壺焼きのおやき芋など、地域のめぐみを主役にしたラインナップが揃いました。さらに 12月10日(水)までのご予約で、500円相当のプチギフトをプレゼント。

プレゼントの中身はお受渡しまでのお楽しみ。

※ご購入いただいた方全員にローソクもご用意しております。





期間中は隣接するカフェレストランでも、クリスマスケーキを店内でお楽しみいただける特別セットをご提供します。

常総で出会うやさしい甘さと、地元食材が持つ確かな味わいを、ご家族や大切な人とのクリスマスにぜひどうぞ。









【2025年 道の駅常総 クリスマスケーキメニュー】

■TAMAGOYAクリスマスケーキ





― 天てり卵 × 県産いちご。常総の“王道”を味わう一品 ―

天てり卵を使用したふわふわのスポンジに、こちらも天てり卵のカスタード、それに生クリームと県産いちごをサンド。素材の良さが素直に伝わる、毎年人気の定番ケーキです。

・4号(12cm／2～4名)2,900円(税込)

・5号(15cm／4～6名)3,600円(税込)

・6号(18cm／6～8名)4,300円(税込)

アレルギー：乳成分／卵／小麦／ゼラチン／大豆

※オーナメントは付属しておりませんのでご了承ください





■天てりプリンのクリスマスたまごケーキ





天てりプリンのクリスマスたまごケーキ





― 見ても食べても楽しい“プリンアラモード”の夢をひとつに ―

天てりプリン、天てりカスタード、県産いちごを贅沢に詰め込み、たまご型に仕上げた遊び心あるクリスマスケーキ。

・5号(15cm／4～6名)3,600円(税込)

アレルギー：乳成分／卵／小麦／ゼラチン／大豆

※オーナメントは付属しておりませんのでご了承ください





■芋とわの苺とお芋のロールケーキ





芋とわの苺とお芋のロールケーキ





― つぼやきおやきいも × 茨城県産いちご × マスカルポーネ。素材が重なり合う“やさしい甘さ” ―





茨城県産米粉を使用した生地で、つぼやきおやきいもと県産苺を丁寧に巻き込み、一本のロールケーキに仕立てました。

ふわりと香るお芋の甘さと、マスカルポーネ入り生クリームのコクが広がります。

・16cm(3～4名)3,600円(税込)

アレルギー：乳成分／卵／小麦／ゼラチン／大豆

※オーナメントは付属しておりませんのでご了承ください





■ぼくのいがいチョコメロンパン X'mas DX





ぼくのいがいチョコメロンパン X'mas DX





― 約27cmの“ビッグリース”。常総だからできる、想い出サイズのメロンパン ―





通常サイズのメロンパンを大きく超える“特大サイズ”のいがい(デカいの意)チョコメロンパンに、ピスタチオチョコクリームとクリスマスクッキーを飾り付け。大人数のパーティーにもぴったりの特別な一品です。

・15～20名向け 4,700円(税込)

アレルギー：小麦／乳成分／卵／ゼラチン／大豆

※オーナメントは付属しておりませんのでご了承ください





【ご予約・販売について】ご来店時の店頭予約も承っております。

予約場所：道の駅常総 1階右奥 TAMAGOYA常総ショーケース前

電話予約：0297-38-7570

WEB予約：下記二次元コードよりお申し込みいただけます





クリスマスケーキ予約フォーム





予約期間 ：2025年12月17日(水)まで

受け渡し期間：2025年12月20日(土)～12月25日(木) 9:00～17:00

※ぼくのいがいチョコメロンパン X'mas DXのみ 13:00～17:00





早期特典：12月10日(水)までのご予約で “500円相当のプチギフト”

当日販売：期間中は店頭販売も実施(全購入者にローソク付き)









■「道の駅常総」について

圏央道常総インターチェンジを出て直ぐ、国道294号線沿いにあり、茨城県南の玄関口に位置する道の駅です。茨城・常総の魅力を全国に発信すべく、常総市の豊かな自然が育んだ多様な農産物を主に扱う「農産物直売所」をはじめ、常陸牛やローズポーク、つくば鶏といった特産品などを味わえる「お食事処」、全国トップクラスの生産量を誇る茨城県のさつまいもや、茨城メロンを活用したオリジナルスイーツ、土産品を展開する「ショップ」などが並び、当駅でしか買えない・味わえない商品・メニューを約1,500アイテム集めた「食のテーマパーク」です。





道の駅常総について





■施設概要

名称 ： 道の駅常総

所在地 ： 〒300-2508 茨城県常総市むすびまち1番地

面積 ： 約20,000m2

建物形式 ： 鉄骨造

駐車台数 ： 普通車114台／大型車48台／身障者用4台／

EV充電2台(24時間利用可能)計168台

施設設備 ： ・トイレ

・地域振興施設 - 物販施設、飲食施設、コミュニティ施設、

加工室、屋内プレイルーム、屋外交流広場、子どもの遊び場、

芝生広場、ベビーコーナー、非常用電源、貯水槽、公衆無線LAN、

展望デッキ、情報コーナー

・避難場所、備蓄倉庫・EV急速充電器

営業時間 ： 午前9時～午後5時(※時期等に応じて変動あり)

施設管理運営 ： TTCグループ

(代表団体 ： 株式会社TTC 構成団体：株式会社COLLECT)

公式サイト ： https://www.michinoeki-joso.com/

公式Instagram： https://www.instagram.com/gogojoso/









■運営企業案内

会社名 ： 株式会社COLLECT

代表者 ： 代表取締役 河越 敬仁

所在地 ： 茨城県常総市水海道橋本町3600番地2

主な事業内容： 道の駅常総の管理運営、観光土産品の開発・製造及び販売、

工芸品・民芸品の販売、食料品の販売、飲食店の経営、

地域商社事業に関する業務

公式サイト ： https://www.michinoeki-joso.com/