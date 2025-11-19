テーラード技術を取り入れた白衣を中心に、メディカルアパレルの企画・開発・販売を行うクラシコ株式会社【創業：2008 年 / 所在地：東京都港区 / 代表取締役 CEO：大和 新（おおわ あらた）】は、2025年11月より、米国・カナダ・オーストラリアにおいてブランド展開を本格的に開始しました。

米国・カナダ・オーストラリアにおける医師数（歯科医師を含む）は合計約164万人と、日本（約43万人）の約3.8倍に上ります（出典：WHO「THE GLOBAL HEALTH OBSERVATORY」Global Health Workforce statistics database／各国最新調査）。こうした医療従事者層の圧倒的な規模に加え、個人購入文化とオンラインD2C市場が高度に発達するこれらの国々において、日本発のメディカルアパレルブランドとしての認知拡大と販売成長を図ります。現地の体型やユニフォーム文化に対応したサイズレンジを導入することで、医療現場における機能性・デザイン性・着心地を両立した製品体験を提供します。

今回の展開は、台湾での自社 EC、中国でのモール出店に加え、2024年11月に開設したマレーシア・タイ・フィリピン・シンガポール・香港向け公式オンラインストアに続くものです。アジアにおける販売基盤の整備を踏まえ、対象地域をさらに広げる取り組みとなります。

展開の背景

クラシコは2008年に創業した医療従事者向けメディカルアパレルブランドです。「医療現場に、感性を。」をミッションに掲げ、白衣・スクラブ・患者衣をはじめとするアイテムを開発・提供しています。テーラード技術に基づく美しいシルエットと、現場で求められる高い機能性・耐久性を兼ね備えたものづくりを強みとし、現在は日本を含む14の国と地域で事業を展開しています。

米国・カナダ・オーストラリアでは医療従事者人口が多く、市場規模も大きいことに加え、オンラインを前提とした購買文化が浸透しています。高品質な日本発アパレルの価値を理解しやすい土壌があることから、これらの国々を次の重要市場と位置づけています。

品揃えとサイズ展開

対象3カ国の医療現場では、国籍・体格・勤務環境が多様です。これらの違いに対応するため、US 基準を含む幅広いサイズレンジを順次展開します。日本市場で培ってきたパターン設計・素材選定・縫製品質をベースに、現地でのフィードバックを取り込みながら、着用時の快適性とシルエットの洗練度を両立させたラインアップへと拡充していきます。

今後の展望

北米・オセアニアでの展開は、アジア地域で築いた事業基盤をさらに広げる拡張ステップとして位置づけています。医療従事者への直接販売を中心としたビジネスモデルにより、得られた声を製品開発へ継続的に反映することで、ブランド体験の質を高めていきます。

また、MNインターファッション株式会社との連携により、生産・物流体制の効率化や事業オペレーションの強化を推進。より多くの地域に対し、安定的かつ持続的に製品を届けられる供給体制を整えてまいります。

クラシコは今後も、医療従事者が自分らしさと誇りを持って働ける環境を支えるブランドとして、世界中の医療現場に「高機能・高品質」という新しい選択肢を提供していきます。

▼米国・カナダ・オーストラリア向け 公式オンラインストアはこちらhttps://classico-global.com/en-us

今後のキャンペーン情報や最新ニュースは下記公式SNSでも随時発信していきます。https://www.instagram.com/classico_global_medicalwear/https://www.facebook.com/classicoglobal/

クラシコ株式会社について

「かっこいい白衣がない」というある医師の一言をきっかけに、メディカルアパレルブランドのクラシコは2008年に誕生し、「医療現場に、感性を。」というミッションのもと、デザイナーの感性と高い機能性を両立した医療用白衣やスクラブを展開しています。日本国内の医師の認知率は47%(*1)、「仕事のモチベーションになる」「患者さんとのコミュニケーションのきっかけになる」など、最前線で働く医療従事者からも、クラシコの感性的なはたらきを評価いただいています。さらに、日本を含むグローバルにおけるクラシコの会員数は、年平均で41.7%の成長を遂げており、選んでくださるお客様の輪は年々広がっています。(*2)クラシコは医療従事者に対して、アパレルを通じた「心の温度をあげる」アプローチで、医療の持続可能性に貢献しています。 *1 株式会社メンタルヘルステクノロジーズと共同実施：419名の医師向けアンケート調査結果より。 *2 日本国内会員数＋グローバルサイト及び台湾サイトにおける会員数。(中国は除く) 。また、グローバル会員数成長率は、2024年10月末までの５年間を対象に算定。会社名：クラシコ株式会社代表取締役CEO：大和 新(おおわ あらた)本社所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂9-5-12 パークサイドシックス 2FコーポレートサイトURL：https://classico.co.jp/IRサイトURL：https://classico.co.jp/ir/日本国内オンラインストアURL：https://www.clasic.jp/