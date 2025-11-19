株式会社亀屋万年堂（本社・工場：神奈川県横浜市都筑区 / 総本店：東京都目黒区自由が丘）は、「旬のおいしさを贅沢に味わう」をコンセプトに旬の味わいやフルーツを使用した「贅沢“旬”大福」を各月、期間限定で販売いたします。12月は濃厚でなめらかなピスタチオ餡と甘酸っぱいフランボワーズソースを合わせ、やわらかな羽二重餅で包んだ『ピスタチオ&フランボワーズ大福』（1個291円(税込)・常温販売）を東京・自由が丘にある総本店をはじめ直販17店舗（東京・神奈川）にて販売いたします。やわらかな食感の羽二重餅にはピスタチオとフリーズドライのフランボワーズを加えており、普通の大福とは一味違う食感が楽しめます。そこに、濃厚なピスタチオ餡と甘酸っぱいフランボワーズソースが合わさったクリスマスにもぴったりの大福です。商品紹介WEBページ：https://www.navona.co.jp/lineup/?id=1760405896-455972&p=1&ca=4

【商品名】ピスタチオ&フランボワーズ大福【価格】1個 291円(税込)【販売期間】12月1日(月)～12月31日(水)【特定原材料(8品目)】小麦【カロリー】1個あたり191㎉ 【販売店舗】亀屋万年堂 直販17店舗 ※数量限定の商品です。売り切れの場合はご容赦ください。

直販店舗にてご予約を承ります。

商品紹介WEBページ：https://www.navona.co.jp/lineup/?id=1760405896-455972&p=1&ca=4

亀屋万年堂直販店舗では事前のご予約も承ります。おひとつからでもご予約可能ですのでお近くの亀屋万年堂直販店舗でご予約ください。今後も旬のフルーツや野菜を使用した「贅沢“旬”大福」をお届けします。亀屋万年堂にぜひお立ち寄りください。

販売期間に東急線ドア横・店頭・店内にてポスター・POPを掲出します。

亀屋万年堂直販店舗：https://www.navona.co.jp/store/?pca=1

※2025年11月19日現在の情報です。最新の情報は亀屋万年堂公式HPをご確認ください。

【会社名】株式会社亀屋万年堂【創業】昭和13年12月18日【資本金】2600万【本社・工場】横浜市都筑区折本町470番地【社員数】390名【事業内容】和洋菓子製造・販売【店舗】東京・神奈川17店舗【URL】https://www.navona.co.jp/

昭和13年に東京・自由が丘の地で創業して以来、お客様に親しまれるお菓子作りをモットーに、地域の皆様と共に歩んで参りました。昭和38年には王貞治氏のCMでおなじみの「お菓子のホームラン王・ナボナ」を発売。伝統を大切にする和の佳き心と、現代風の好みに合わせた洋のセンスが織りなす当社の代表商品でございます。私どもが大切にするのはお菓子を通じて心の豊かさを伝えていくことです。 笑顔・憧れ・夢といった感動を創造すること、季節のご挨拶や地域・家庭内の行事等人と人との和を育むお手伝いをさせていただくこと、今までもこれからも変わらぬ私どもの誓いです。創業百年に向け変わらぬ想いを貫きつつも、時代に沿った新しい価値をお届けできますよう、伝統を磨き上げて参ります。2024年9月14日亀屋万年堂総本店が生まれ変わりました。総本店だけの限定菓子も販売しております。

会社情報：https://www.navona.co.jp/about/
総本店リニューアル情報：https://www.navona.co.jp/sinkameyamannendo2024/