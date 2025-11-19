熱海で人気のプリン専門店「熱海プリン」(所在地：静岡県熱海市、運営：株式会社フジノネ)は、11月22日(土)～11月30日(日)の9日間、『いい風呂の日WEEK』を開催します。熱海の吹き上げる源泉をヒントに立ち上げた熱海プリンは、毎月26日の“風呂の日”を大事にしており、11月26日の“いい風呂の日”にちなみ、本企画をご用意いたしました。『いい風呂の日WEEK』は、毎月26日の風呂の日に販売している風呂の日限定プリン「湯あがりコーヒー牛乳プリン」が全店舗で期間中毎日販売されるほか、熱海プリンカフェ2ndでは「風呂上がりの牛乳三兄弟キャラメルバナナの発売」やドライブイン熱海プリン食堂では「ぷかぷかかばさんのトッピング、食堂の湯けむり皿プリンの発売」、そして、税込3,000円以上ご購入いただいた方に「熱海プリンオリジナル入浴料をプレゼント」、さらに、全店舗では「風呂の日限定グッズの発売」など、限定コンテンツが盛りだくさんです。湯処、熱海にある「熱海プリン」で癒され、ごゆっくりお楽しみください。





熱海プリン『いい風呂の日WEEK』11月22日(土)～30日(日)





■『いい風呂の日WEEK』限定メニューが登場！

●【全店舗】湯あがりコーヒー牛乳プリンを発売

毎月25日26日の風呂の日に販売されている知る人ぞ知る「湯あがりコーヒー牛乳プリン」を、期間中は毎日発売します。数量限定商品のため、ぜひお早めにお買い求めください。





＜商品概要＞

商品名 ：湯あがりコーヒー牛乳プリン

価格 ：440円

発売日 ：11月22日(土)～11月30日(日)

取扱店舗 ：全店舗

アレルギー：乳成分・卵・ゼラチン





「湯あがりコーヒー牛乳プリン」440円





●【熱海プリンカフェ2nd】風呂上がりの牛乳三兄弟キャラメルバナナを発売

熱海プリンカフェ2ndで人気の「風呂上がりの牛乳三兄弟」に、限定味が登場します。キャラメルミルクにバナナの果肉が甘くとけあう、いい風呂の日WEEK限定のドリンクです。





＜商品概要＞

商品名 ：風呂上がりの牛乳三兄弟キャラメルバナナ

価格 ：530円

発売日 ：11月22日(土)～

取扱店舗 ：熱海プリンカフェ2nd

アレルギー：乳成分・バナナ





「風呂上がりの牛乳三兄弟キャラメルバナナ」530円





●【ドライブイン熱海プリン食堂】食堂の湯けむり皿プリンを発売

もくもく湯けむりに見立てたわたあめとメレンゲでできたかばさんが付いた食堂の皿プリンが、いい風呂の日WEEK限定で発売されます。





＜商品概要＞

商品名 ：食堂の湯けむり皿プリン

価格 ：580円

発売日 ：11月22日(土)～

取扱店舗 ：ドライブイン熱海プリン食堂

アレルギー：卵・乳成分・ゼラチン・大豆





「食堂の湯けむり皿プリン」580円





●【ドライブイン熱海プリン食堂】ホットドリンク注文でぷかぷかかばさんをトッピング

いい風呂の日WEEKの期間中、ホットドリンクを注文するとメレンゲでできたかばさんがトッピング！かばさんはかわいく甘いだけでなく、レモン果汁を加えて美味しく仕上げました。ホットドリンクにぷかぷか浮いているかばさんと一緒に可愛い写真を撮りましょう！





＜商品概要＞

商品名 ：ぷかぷかかばさんのトッピング

価格 ：各ホットドリンクに準ずる

発売日 ：11月22日(土)～

取扱店舗 ：ドライブイン熱海プリン食堂

アレルギー：卵・大豆





「ぷかぷかかばさん」





■期間中、熱海プリンのオリジナル入浴料をプレゼント！

11月22日(土)からの「いい風呂の日WEEK」では、1回の会計につき3,000円以上お買い上げのお客様全員に、熱海プリンオリジナルの入浴料をプレゼントします！





＜概要＞

条件 ：1会計で3,000円以上の商品をご購入

開催日 ：11月22日(土)～11月30日(日)

対象店舗 ：全店舗

プレゼント商品：入浴料 ラムネの香り／いちごミルクの香り／

キャラメルの香りのいずれか

※香りはお選びいただけません。

※無くなり次第終了となります。





熱海プリンオリジナル入浴料





■『いい風呂の日WEEK』限定グッズが全店舗に登場！

いい風呂の日WEEK限定で、風呂の日グッズが新登場。期間中、熱海にある熱海プリンでしか買えない限定グッズです。お土産にもぴったりなグッズをご用意しました。





●【全店舗】風呂の日タオル

昨年に引き続き登場するのは、風呂の日タオル。今年は、ピンク色×水色でレトロ可愛いタオルです。





＜商品概要＞

商品名 ：風呂の日タオル

価格 ：650円

発売日 ：11月22日(土)～

取扱店舗：全店舗





「風呂の日タオル」650円





●【全店舗】風呂の日保冷バッグ

保冷バッグが限定デザインになって登場します。9日間限定のためお見逃しのないように！





＜商品概要＞

商品名 ：風呂の日保冷バッグ

価格 ：500円

発売日 ：11月22日(土)～

取扱店舗：全店舗





「風呂の日保冷バッグ」500円





※価格はすべて税込です。

※写真はすべてイメージです。









■「熱海プリン」について

近年、20代30代に人気を誇る熱海。熱海の街を活性化させたいとの想いから2017年よりオープン。かつての古き良き熱海を思わせるどこか懐かしいけど新しいプリンを提供するプリン専門店です。Instagramの「#熱海プリン」投稿は現在9.3万件以上。1日最高8,000本、累計300万本以上のプリンを販売しています。メディアにも連日取り上げられ、熱海の顔となったブランドです。熱海駅前商店街の小さな1号店からスタートし、現在は熱海エリアにコンセプトの異なる5店舗を展開しています。





【公式サイト】 https://atami-purin.com/

【公式Instagram】 https://www.instagram.com/atamipurin/

【通販】 https://atami-purin.shop-pro.jp/





熱海プリン1号店 外観





●店舗

名称 ：熱海プリン

所在地：静岡県熱海市田原本町3-14

熱海プリン1号店。熱海駅から1番近い売店風スタンド。すぐ食べたい！お土産に買いたい時はここがおすすめ。





名称 ：熱海プリンカフェ2nd

所在地：静岡県熱海市銀座町10-22

海に近い熱海銀座商店街にあり、フォトジェニック度No.1！お風呂をイメージしたイートインスペースで長風呂プリン。





名称 ：渚の熱海プリン

所在地：静岡県熱海市和田浜南町10-1 ATAMI BAY RESORT KORAKUEN内 2階

ハッピーバカンスがテーマのゆったり穴場的「熱海プリン」。





名称 ：ドライブイン 熱海プリン食堂

所在地：静岡県熱海市上多賀10-1

長浜海水浴場目の前。唯一のお食事を提供する「熱海プリン」。観光のお客様だけでなく地元の皆様もおもてなし。





名称 ：熱海プリン来宮駅店

所在地：静岡県熱海市福道町7番18号 来宮駅構内

駅舎をイメージした“レトロかわいい”店構え。來宮神社をイメージした限定商品を多数展開。









■会社概要

商号 ： 株式会社フジノネ

所在地 ： 〒413-0102 静岡県熱海市下多賀777番地

代表者 ： 代表取締役社長 河越 敬仁

設立 ： 2007年10月

事業内容： ブランド商品の企画・開発・卸・販売及び品質管理

ブランド店舗の開発・運営

観光土産品の企画・開発・卸販・販売

資本金 ： 1,500万円

URL ： https://www.fujinone.co.jp/