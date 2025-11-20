心地よい循環を生み出すマーケット「pass-age marche」開催

株式会社neuron

neuron Inc.およびEASE(株式会社ペンコミュニケーション、有限会社ピーセス)は、2025年11月22日(土)～11月23日(日)の2日間、studio EASE(所在地:東京都品川区)にて、「心地よい出会いの循環」をテーマとするマーケットイベント『pass-age marche(パッセージ マルシェ)』を開催いたします。

『pass-age marche』とは

「pass-age marche」は、"いいものを 使い継なげる"をコンセプトに、良いものづくりを続けている作り手と、良いものを長く使っていきたい使い手が、さまざまなかたち で出会うことで、持続的で心地よい流通を継なぐ お手伝いをするプロジェクトです。https://passage-store.com(https://passage-store.com)

開催場所は、本イベントの共同主催でもある東京目黒のstudioEASE。

EASE公式サイト：https://iziz.co.jp(https://iziz.co.jp)

pass-age marche キービジュアル

▼スペシャルPOPUPとワークショップ

スタジオスペースのGROUND LIBRARY内には、「つながりの根」を表現するrootエリアを展開。

さまざまな「手」仕事のつくり手が販売、体験を提供してくれます。

菊池亜希子と滝口和代による編集的モノづくりレーベル「fofofofa」の新作や再入荷アイテムなどのお披露目と、モデルやスタイリストによるNY買付の蚤の市、クリエイティブチームhesoによるプロダクトブランド「SOAK design by heso」のPOPUP、オールドファブリックをつかってひとつひとつ丁寧に仕立てたアイテムを展開する「soko」、世田谷区下馬で世界中から集めたヴィンテージキルトを扱うセレクトショップ「kaya select」などが限定ショップを実施。

季節の食材、薬膳やスパイスを使った「YAWN」のお弁当も出店します。

また、同スペースで開催するワークショップは、本イベントのアートワークを手がけた「heso inc.」のフロッキープリントワークショップや、「needle club」によるパッチワークでピンクッションをつくるワークショップも開催。

[ 出店者一覧 ]

POPUP：

Botany / fofofofa / heso inc. / kaya select / SOAK / soko / YAWN / まつものうつわ

WORKSHOP：

NEEDLE CLUB / heso inc. / 滝口和代 / 佐藤かな / 高松由佳

▼ファッション・雑貨のマルシェ

屋外マルシェエリアのメインコンテンツとしては、全国から厳選された約30以上のアパレルや雑貨のブランドが出店します。ブランドのデザイナーさんなど中の人と直接お話をしながら商品を選んでいただけます。

[ 出店者一覧 ]

08Mab / Brocante / COLORK / COOCO / corail / daily CLIP / EARTH MADE / en haut / fu-dueka / GOOD ON / green. / Hummingbird / kapuwa / Keitto / LILASIC / LIMITED NUMBER / Lupilien / natural by clip / nop de nod / NORTHERNTRUCK / SUN VALLEY / tokiori / TOMOO DESIGNS / unii / watanabe pile / きびす堂 ... 他

▼フード・スイーツのマルシェ

フード・カフェエリアには、焼き菓子、珈琲、スパイスカレーなど、こだわりの食を提供する人気店が集結。キッチンカーによるできたての美味しさと、職人の技が光るフードをお楽しみいただけるように会場内にカフェスペースも設置します。

[ 出店者一覧 ]

PUPPY'S KUCHEN(焼き菓子) / Whoodie(23日のみ) / yuito bake / バターマスター / レコードが流れる珈琲屋 ウララカ / good food bROTHERS(22日のみ) / Hi,spice kitchencar(23日のみ) ... 他

▼フリーマーケットエリア「いいものを 使い継なげる」というコンセプトを感じさせる、良い使い手たちによるフリーマーケットコーナー。持ち主たちそれぞれのストーリーも含めて受け取り、大切にしたいものたちの引き継ぎの場です。

[ 出店者一覧 ]

D-store / FOFA FRIENDS / nua(坂井裕美＆三橋愛永) / まつもとまめこのフリマ(22日のみ) / 小菅くみ＋そで山かほ子(22日のみ) / 金田 太郎 / 古着バー鳥飼 / ... 他

▼特別協賛 ＊ カゴメ株式会社 様

カゴメ株式会社が運営する通販「カゴメ健康直送便」より、イベント来場者特典として野菜と豆の具だくさんポタージュ ４種のうちいずれかをプレゼントします。

野菜のカゴメが手間をかけて引き出した、野菜と豆の深い味わいの『具だくさんポタージュ』シリーズをお試しいただけます。

協賛商品：野菜と豆の具だくさんポタージュ4種セット(16袋)｜定期ラインナップ ｜【カゴメの通販】カゴメ健康直送便(https://shop.kagome.co.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=H-PT0007-A-0001&cat=DS2)

◼️開催概要

日時：11/22(土) - 23(日) 10:00 - 17:00

会場： studio EASE

住所：東京都品川区西五反田３丁目１－２

アクセス：目黒駅より徒歩3分

入場料：\1,000- (税込) ※中学生以下無料※荒天の場合をのぞき、雨天決行です。

※中止の場合は、当日の午前7時までに公式サイト・SNSで告知させていただきます。

来場者特典：

（１）限定ミニトートバッグをプレゼント

（２）その場ですぐに使えるマルシェ割引チケット

（３）「KAGOME健康直送便」よりお試し商品のプレゼント

主催：neuron Inc. ／ EASE

協賛：カゴメ株式会社

【カゴメの通販】カゴメ健康直送便(https://shop.kagome.co.jp/)

◼️お問い合わせ先

pass-age marche運営事務局 passage@neuron-inc.com

◼️広報素材

以下よりダウンロードしてご利用ください

https://drive.google.com/drive/folders/1FD6pifhf_1S-r1BxugL2V0ROvXBdYP86?usp=sharing(https://drive.google.com/drive/folders/1FD6pifhf_1S-r1BxugL2V0ROvXBdYP86?usp=sharing)