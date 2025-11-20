【オタクジム】「Clara」が「CLALABO」に名称変更 l 一部店舗にて男性のお客様の受け入れもスタート【入会金無料キャンペーン】

株式会社クララボ

株式会社クララボ（本社：東京都豊島区、代表：作田耀子）は、運営するオタク女性専門パーソナルジム「Clara（クララ）」の名称を、2025年11月20日（木）よりオタクジム「CLALABO（クララボ）」に変更いたします。

これに伴い、一部店舗にて男性のお客様の受け入れを開始し、「世界中のオタクを健康にする」というミッションのもと、サービス展開をさらに拡大してまいります。

サービス名称とロゴの変更に込めた想い

「Clara」は、業界初の“オタク女性専門パーソナルジム”として、心身に寄り添う精鋭オタクトレーナーによるトレーニングと食事サポートを通じ、数多くのお客様から高い評価をいただいてまいりました。

その中で、「男性も通えるジムを作ってほしい」というご要望を多数いただいたことを受け、今回のリニューアルに至りました。

新名称「CLALABO」には、“トレーニングを通じて楽しみながら自分を磨ける場所（ラボ）”という想いが込められています。

今後は、男女問わず全てのオタクが健康的に自己実現できるよう、サポートをさらに強化してまいります。

池袋Aスタジオ&天神スタジオにて男性のお客様の受け入れスタート

名称変更に合わせて、池袋Aスタジオおよび天神スタジオにて男性のお客様の受け入れを本日より開始いたします。

オタクジムCLALABO池袋Aスタジオ(東京都豊島区南池袋1-14-2リフュージュ・アイ・ノース 301)

オタクジムCLALABO天神スタジオ(福岡県福岡市中央区警固1丁目9-2 MODERN PALAZZO KEGO SUN 203号室)

※池袋Cスタジオ、秋葉原スタジオ、心斎橋スタジオは女性専用店舗として営業を継続いたします。

※オンライントレーニングは男女共にご利用可能です。

また、リニューアルオープンを記念し、全店舗で入会金（33,000円）無料キャンペーンを実施中です。

【体験・カウンセリングは完全無料】ですので、ぜひお気軽にご来店ください！

公式HPリニューアル&イメージキャラクターを公開

サービス名変更に伴い、本日より公式サイトをリニューアルオープンいたしました！

公式サイト：https://clalabogym.com/

メインビジュアルには、男女双子キャラクターを人気イラストレーターのキナコさんに描き下ろしいただきました。

オタクジムCLALBOイメージキャラクター：レモンオタクジムCLALBOイメージキャラクター：ライム

【キナコさん プロフィール】

『刀剣乱舞』（DMM GAMES・ニトロプラス）、『Paradox Live』(エイベックス・ピクチャーズ株式会社、株式会社ジークレスト)、『ガッチャマンクラウズ』（タツノコプロ／ガッチャマンクラウズ製作委員会）、『鏡界の白雪』（アイディアファクトリー）、などのキャラクター原案やデザインを手掛けるほか、西尾維新著『美少年シリーズ』（講談社タイガ）の装画など幅広く活躍中。

今後も、「オタクの心身の健康を支えるパーソナルジム」として、より多くの方に健康とトレーニングを通じた楽しみを提供してまいります。

引き続き、オタクジム「CLALABO」にご期待ください！

