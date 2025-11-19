【週刊台湾ビジネスニュース】日産の本社ビル取得、台湾ツアーバス宿泊プラン、台北トラベルフェア海外は好調、インベンテック26年見通し楽観、ナンバープレート「CAT」猫好き殺到【2025/11/17号】

威志企管顧問股ｲ分有限公司（ワイズコンサルティンググループ）

台湾に拠点を置き、各種コンサルティング、リサーチ、日本人向け台湾経済ニュース、クラウドサービスの提供などを行う情報サービス企業グループ「ワイズコンサルティング」は、台湾経済に関する注目動向をまとめた最新レポートを発表しました。

本号では、敏実集団による日産本社ビルの取得計画や台湾観光巴士の宿泊プラン検討、海外旅行販売が好調だった台北国際旅展の動向、人気ナンバープレート「CAT」シリーズの高額落札、インベンテックのAIサーバー好調による26年業績楽観など、製造・観光・消費トレンドを横断的に捉え、台湾ビジネスの最新潮流を多角的に分析しています。

【トピック１】

自動車部品大手の敏実集団、日産の本社ビル取得へ

経営再建中の日産自動車は6日、神奈川県横浜市の本社ビルを、香港上場の台湾系自動車部品大手、敏実集団（MINTH、ミンスグループ）などが出資するMJI合同会社（東京都中央区）に970億円で売却すると発表した。売却予定日は12月12日。

【トピック２】

交通部指導の台湾ツアーバス、宿泊プランを検討

交通部観光署の陳玉秀・署長は、交通部観光署の指導で、個人旅行者向けに旅行会社28社が運行している観光バス、台湾観光巴士（台湾ツアーバス）について、宿泊付きプランを検討していると語った。域内旅行は日帰りが多く、ホテル利用が伸び悩んでいるためだ。

【トピック３】

台北トラベルフェア閉幕、海外旅行は販売好調

台湾最大規模の旅行業界の展示会、台北国際旅展（台北インターナショナル・トラベルフェア、ITF）は10日、閉幕した。7日から4日間で延べ36万5000人が訪れ、プレゼントがもらえる一定額以上のクレジットカード決済は前年比18.6％増の1億5000万台湾元（約7億5000万円）となった。

【トピック４】

インベンテック、26年見通し楽観

電子機器受託生産大手、英業達（インベンテック）の蔡枝安・総経理は11日の業績説明会で、今年はAI（人工知能）サーバー、ノートパソコン、スマートデバイスのいずれも好調で、2026年も楽観できると述べた。

【トピック５】

猫好き憧れの車ナンバー、「CAT8888」が58万元で落札

交通部公路局が今月10～12日に実施した自家用車のナンバープレートのオークションは「CAT」から始まるナンバーが対象となり、猫好きのドライバーの申し込みが殺到した。一番人気の「CAT-8888」は130回の応札があり、57万6000台湾元（約290万円）で落札された。

