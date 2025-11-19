個人が在宅で海外ブランドの“自分のショップ”を運営できる時代へ。海外ブランド販売システム「SEKASUTO（セカスト）」が審査制パートナー制度を開始

株式会社DARE

海外ブランド販売システム「SEKASUTO（セカスト）」は、在宅で“自分のブランドショップ”を運営したい個人を対象とした審査制パートナー制度を開始しました。

SEKASUTOは長年、アパレル事業者やセレクトショップへ提供されてきたプロ向け仕組みですが、在宅ワーク需要の高まりや「自分のブランドショップを持ちたい」という個人の声が増えたことを受け、個人向けにも枠を開放します。

ただし本制度は、全員が参加できる一般募集ではなく、適性のある方のみが参加できる“審査制” とすることで、安心して取り組める運営環境を整えています。

■ 安心できるショップ運営を

海外ブランドを扱いたい多くの個人が、次のような不安を抱えています。

- 正規のルートで仕入れられるか- 偽物のリスクはないか- 1人で対応しきれるのか- 在宅でも続けられるのか

トラブル対応ができるのか

これらの不安に対し、SEKASUTOでは「透明性」「安全性」「正規性」を重視した体制を整備しています。

■ 「SEKASUTO」の主な内容

■ 審査制パートナー制度とは

- 世界20カ国以上の海外バイヤーネットワーク- 100店舗以上のブランド直営店ネットワーク- セレクトショップVIP会員権の利用- 数十億円規模のブランド有在庫の利用権- 買付・検品・梱包・発送スタッフの利用権- 個人でも使える福利厚生制度- 在宅で完結する運営ガイド

SEKASUTOでは、運営品質を保つため以下の観点で審査を行います。

- 在宅での取り組み可能性- ブランドへの興味・理解- 運営ルールを守れるか- コミュニケーションの継続性

審査制を採用することで、

「安心して始められる」「続けられる」環境を維持します。

■ 第三者による声

正規ルートの仕入れで安心してショップを構えられた

「これまでは海外ブランドを扱いたくても、どの仕入れ先が安全なのか判断できず不安でした。

SEKASUTOでは正規店やバイヤーのルートが明確だったので、初めてでも安心して自分のショップを開くことができました。」

在宅中心でも無理なく続けられる運営体制が助かっている

「買付や発送をスタッフさんが対応してくれるため、在宅での作業が中心で済み、生活リズムを崩さずに続けられています。

家事や育児のスキマ時間でも無理なく取り組めるのがありがたいです。」

個人でも海外ブランドを扱える環境がここまで整っているとは思わなかった

「海外の正規ルート・在庫ネットワーク・VIP会員権まで個人向けに開放されているのは驚きでした。

自分一人では絶対に用意できない仕組みを使えることで、『これなら失敗せずに運営できる』と感じました。」

■当方メディア担当より

SEKASUTOの内部を取材する中で感じたのは、

“個人向けのサービスとしては例外的なレベルで、仕入れ体制と運営ネットワークが整っている”という点でした。

海外バイヤーの実在性や、直営店との連携、在庫ネットワークの透明性など、

実際に裏側を見ても非常にクリアで、個人が安心して利用できるよう細部まで配慮されていることが確認できました。

在宅でブランドショップを運営したい方にとって、ここまで環境が整備されているサービスは珍しく、

“正規ルートで安全に始めたい”という方に適した仕組みだと感じます。

■ 代表コメント

在宅で自分のブランドショップを持ちたいという声は年々増えています。

しかし、海外ブランドを扱うには正規ルート・適切な運営環境・継続できる体制が必要です。

SEKASUTOは、こうした“不安の壁”を超えられるよう、正規ルート・専門スタッフ・有在庫ネットワークを一体化して提供しています。

だからこそ、誰でも参加できるサービスではなく、適性ある方を選考するために審査制を採用しました。安心して取り組めるブランド運営の環境を、今後も広げていきたいと考えています。

■ 概要

サービス名：海外ブランド販売システム「SEKAUSTO」

所在地：大阪府

事業内容：海外ブランド販売システム提供／インサイドセールス／SNSマーケティング／店舗事業

選考問い合わせ窓口(https://lin.ee/yjQWln1)