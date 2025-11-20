『A SPECTACLE FOR THE SENSES － HOLIDAY GARDEN & BAR －』渋谷キャストにて12月12日（金）より3日間限定開催

ブラウンフォーマンジャパン株式会社

世界有数のスピリッツ会社であるブラウンフォーマン社の日本法人、ブラウンフォーマンジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：アーロン・J・マーティン）のスーパープレミアムバーボン「ウッドフォードリザーブ」は、ブランド単独としては国内初となる一般消費者向けイベント 「A SPECTACLE FOR THE SENSES － HOLIDAY GARDEN & BAR」を2025年12月12日（金）～14日（日）の3日間限定で渋谷キャストにて開催します。同イベントは、『HOLIDAY GARDEN & BAR』をテーマに200を超えるフレーバーノートを持つ「ウッドフォードリザーブ」の多彩な表情を、バーボンを使った世界で最もクラシックなカクテルの1つ「オールドファッションド」を再解釈した様々なオリジナルカクテルを通じてお楽しみいただけます。また、会場ではクリスマスシーズンならではのプレゼントボックスをモチーフにした装飾、ウッドフォードリザーブの世界観を表現した空間の中で、「ウッドフォードリザーブ」のカクテルを味わいながら五感を刺激する非日常的なバー体験をお楽しみください。

イベント概要

・イベント名：A SPECTACLE FOR THE SENSES － HOLIDAY GARDEN & BAR －

・会期：2025年12月12日（金）～14日（日）

・時間：13:00～21:00 ※ラストオーダー・最終入場20:30 ※12月12日（金）のみ16:00オープン

・会場：渋谷キャスト ガーデン／スペース（東京都渋谷区渋谷1-23-21）

・アクセス：東京メトロ「渋谷駅」B1出口より徒歩1分

・入場料：無料 ※カクテルはチケット購入制

エリア構成とイベントコンテンツ

1. HOLIDAY GARDEN（渋谷キャスト ガーデン）

クリスマスシーズンならではのイルミネーションやギフトボックスをモチーフとした装飾が彩る空間で「ウッドフォードリザーブ」の特徴でもある“5 AREAS OF BOURBON FLAVOR”を体験していただけます。同エリア内のキッチンカーでは、温かいローズティーと「ウッドフォードリザーブ」を組合せた「FUGLEN TOKYO」の荻原聖司さん監修のオリジナルホットカクテル「Sunny Sloth」を提供します。さらに、ホットカクテルをご購入頂いた方には先着順・数量限定で“5 AREAS OF BOURBON FLAVOR”にちなんだ5種類のバラから1種類1本をプレゼントいたします。

2. HOLIDAY BAR（渋谷キャスト スペース）

隠し扉の先に広がる「ウッドフォードリザーブ」の世界観を表現したバー空間。バーでは“5 AREAS OF BOURBON FLAVOR”に合わせたカクテルを日替わりで5種類提供し、3日間の会期を通じて全15種類の限定オリジナルオールドファッションドを提供します。バーテンダーとの対話を通じて好みのカクテルを発見する体験をお楽しみいただけます。また、会場内に隠された秘密の合言葉を見つけた人だけが飲むことができる「SECRET COCKTAIL」も提供します。さらに、「COCKTAIL COLLECTION」では、会期中に5種類ずつ日替わりで提供される全15種類のオリジナルカクテルを展示し、グラスのデザインや素材に至るまでこだわり抜いた様々なオールドファッションをご覧いただけます。展示された各カクテルには監修店舗を案内するQRコードを設置し、自分宛にも大切な人宛のギフトにできる「バーへの招待状」の提供を通じてイベント来場後に実際にバーへ行けるキャンペーン「MEET YOUR OLD FASHIONED」も開催するなど、ホリデーシーズンにちなんだ“サプライズ”と“ギフト”を表現したコンテンツをお楽しみいただけます。

・15種類のオリジナルオールドファッションド

【12月12日（金）】

※左から「My Foolish Heart」、「Pure Imagination」、「Bloomia」、「Stoutish」、「Praline」

【12月13日（土）】

※左から「Apple Cup」、「Festive Punch」、「Winter Gift」、「First bloom」、「Velvet Flame」

【12月14日（日）】

※左から「Mellow Mellow ~メロメロ(ハート)~」、「GRACE ~祝福の恵み~」、「LOVE and CHEESE ~ラブアンドチーズ✌~」、「Nature's sanctuary ~領域展開~」、「Luminous ~希望の光~」

※「SECRET COCKTAIL」は各日1種類を日替わりで、合計3種類提供します。

・参加バーテンダー（※順不同、「」内は所属先）

馬上 千寛「Bar TRIAD」、山田 采弥「Mixology Heritage」、伊藤 博之「BAR Eight Rabbit」、

保志 綾「Bar Dealan-De」、五十嵐 愛「Flying Bumblebee」、大沢 智枝「Bar Adonis」、

小坂 駿「Quarter Room」、生天目 達成「BEE'S KNEES」、荻原 聖司「FUGLEN TOKYO」

世界のトップバーに愛されるウッドフォードリザーブ

世界売上No.1のスーパープレミアムアメリカンウイスキー（IWSR 2023）であり、世界のトップバーテンダーが選ぶカクテルベースウィスキーランキング No.1 に選ばれたウッドフォードリザーブ。オールドファッションドのベースに使われるバーボンとして、高く評価されています。アメリカ・ケンタッキー州最古の蒸溜所の一つであるウッドフォードリザーブ蒸溜所。伝統の製法を守り続けるマスターディスティラーが創り出す、このスーパープレミアムバーボンは、毎年アメリカで開催される「ケンタッキーダービー」の公式バーボンにも認定されています。バーボンでは珍しい伝統的なポットスチルでの３回蒸溜や、自社製オーク樽での熟成など、こだわりの製法から生まれる並外れたなめらかな味わいと「200以上の味と香り」の完璧なバランスが特長です。

ウッドフォードリザーブ インスタグラム／https://www.instagram.com/woodfordreserve_jp

ウッドフォードリザーブ公式サイト／https://www.woodfordreserve.com/ja

イベント特設ページ／https://www.woodfordreserve.com/ja/event/001

ブラウンフォーマン社について

155年以上の歴史を誇るグローバルスピリッツ企業、ブラウンフォーマン社は、「市場にこれ以上のものはない」という創業者の揺るぎない信念のもと、世界中で愛される数多くのブランドを生み出してきました。アメリカ・ケンタッキー州ルイビルに本社を置き、ジャックダニエル、ジェントルマンジャック、ウッドフォードリザーブ、グレンドロナック、ベンリアック、グレングラッサ、エラドゥーラ、エルヒマドール、シャンボール、ジンマーレ、ディプロマティコなど、多様なプレミアムブランドを展開しています。世界中に約5,000名の従業員を擁し、170を超える国と地域で、最高品質のスピリッツへの情熱と誇りを持って販売しています。

ブラウンフォーマン社／https://www.brown-forman.com

ブラウンフォーマンジャパン株式会社／https://www.brown-forman.com/japan

ブラウンフォーマン社およびグレンドロナック蒸留所は、環境負荷低減と持続可能な未来に向けた取り組みを推進しています。スコッチウイスキー協会が掲げる「Scotch Whisky Industry Sustainability Strategy 2040」に賛同し、気候変動対策、水資源の責任ある利用、土地の保全、循環型経済の実現に取り組んでいます。

<商品に関するお問い合わせ>

ブラウンフォーマンジャパン株式会社

お問い合わせ先： 0120-785047