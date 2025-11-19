株式会社HanDs（本社：千葉県市川市南八幡3-12-21MC本八幡ビル2F、代表取締役：山本達彦、以下「HanDs」）は、プロバスケットボールチーム「千葉ジェッツ」と2025-26シーズン（以下「25-26シーズン」）におけるオフィシャルパートナー契約を締結しました。

HanDsは、千葉ジェッツの応援を起点に、誰もが参加しやすいスポーツ文化と持続可能なまちづくりを後押ししてまいります。

千葉ジェッツ

B.LEAGUE所属クラブで、正式名称は「千葉ジェッツふなばし」

ホームタウン：千葉県船橋市ホームアリーナ：LaLa arena TOKYO-BAY（2024年竣工）主な競技実績：B.LEAGUE 2020-21シーズン優勝、天皇杯優勝（2017・2018・2019・2023・2024）、EASL（東アジアスーパーリーグ）2023-24シーズン優勝

株式会社HanDs（ハンズ）

代表者： 山本 達彦本社： 千葉県市川市南八幡3-12-21業種：「採用」を軸とした人事コンサルティングURL： https://hands-x.co.jp/

株式会社HanDsは、採⽤のパフォーマンス改善（効果改善）を得意とする人事系コンサル会社として、大手・上場企業から中小・地域企業まで様々なクライアントの採用課題を解決に導いています。また、求人広告メディアや求⼈広告代理店より、「求⼈票」「採⽤サイト」の制作や「広告掲載後の効果改善（運用）」などを、数多く委託されている会社です。

お問い合わせ先

広報担当 水主（みずし）TEL：03-6914-1314MAIL：3140design-labs@hands-x.co.jp