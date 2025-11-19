株式会社キャリアデザインセンター（以下 CDC、本社：東京都港区、代表取締役社長兼会長:多田弘實） が運営する、ひとつ上を目指す人のキャリア転職サイト『type（https://type.jp）』、正社員で長く働きたい女性のための転職サイト『女の転職type（https://woman-type.jp）』は、2025年11月17日（月）よりJR山手線1編成全11車両をジャックした“typeトレイン”を運行します。

おかげさまで、type25周年、女の転職type20周年を迎えることができました。そこで、typeブランドを利用いただく企業、ユーザーの皆様に日々の感謝を込めて、電車内をtypeで埋め尽くした“typeトレイン”を走らせます。

オードリー出演の全6種類のCMやリトルミイが登場するCMを放映しています！

■掲出概要場所：JR山手線1編成（山手線ADトレイン）期間：2025年11月17日(月)～12月1日(月)頃運行終了予定※編成や運行情報について、鉄道会社や駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。※運行期間は予定であり、予告なく変更・中止となる場合がございます。※運行期間中であっても運休となる場合がございます。※最終日は撤去作業を行うため、運行を行わない場合がございます。

さらに、サイト内では特設ページを展開中！積極採用中の企業をのべ80社掲載していますので、求人情報をぜひチェックしてください。【type】 https://type.jp/s/campaign_train【女の転職type】 https://woman-type.jp/s/campaign_train

■type

20代～30代のビジネスパーソンおよびエンジニアのための転職サイトです。IT・Web業界を中心に、大手からベンチャーまで幅広い優良求人を厳選して掲載しています。100％独自取材によるリアルな求人情報や、豊富な検索機能、求職者に最適な求人を提案するAI機能の搭載などにより、企業と求職者の精度の高いマッチングを実現しています。さらに、カジュアル面談（選考前の面談）を企業にリクエストできる機能を搭載！「まずは情報収集をしてみたい」という方の要望にも応える転職サイトとして成長し続けています。https://type.jp/

■女の転職type

正社員で長く働きたい女性のための転職サイトです。未経験から正社員になれる求人、プライベートも充実できる残業が少ない求人、仕事と育児を両立できる求人など、女性に人気の求人を多数掲載。充実したマッチング機能で、自分に合った仕事を見つけることも簡単です。https://woman-type.jp/

■株式会社キャリアデザインセンター 会社概要

代表者 ：代表取締役社長兼会長 多田 弘實本社所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂 3-21-20 赤坂ロングビーチビル資本金 ：5億5866万円設立 ：1993年7月8日従業員数 ：768名（2025年9月30日現在）事業内容 ：・キャリア転職の専門情報サイト『type』『女の転職type』等の運営・転職フェアの開催・人材紹介事業（厚生労働大臣許可 13-ユ-040429）・質の高い就職活動を情報誌、イベント、情報サイト、人材紹介で支援する『type就活』サービス・IT業界に特化した人材派遣サービス『type IT派遣』（厚生労働大臣許可 派13-315344）・Webマガジン『エンジニアtype』『Woman type』『20’s type』の企画・編集・運営など、企業の採用活動をサポートする総合的なソリューションサービスを提供