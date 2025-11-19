福島県漁業協同組合連合会は、福島県産水産物等の美味しさと安全性や魅力の発信・周知を目的とした「ふくしま常磐もの」の振る舞いイベントを2025年11月23日（日）、24日（月・祝）には「しもきたマルシェ」内で開催いたします。イベントでは、福島の海の幸「さんまの炭火焼き」と松川浦産の「アオサのスープ」を無料でご提供！

■イベント概要

出 店：しもきたマルシェ開催日時：2025年11月23日（日）、24（月・祝）11：00～16：00※提供品が無くなり次第、振舞いは終了予定。会 場：世田谷区 下北沢昭和信用金庫駐車場アクセス：下北沢駅から徒歩３分内 容：・さんまの炭火焼き振る舞い（2日間合計1200尾）・アオサのスープの振る舞い（2日間合計1200杯）・パネル展示〇福島県産水産物の安全性PR、魚種の紹介・お客様アンケート※振る舞いは無くなり次第終了となります。

■URリンケージの取組みについて

まちづくり支援事業などを行うＵＲリンケージでは、これまでも埼玉県比企郡小川町の農家の野菜・加工品を販売する「おがわんマルシェ」や、福島直送の秋野菜やフルーツを販売する「ふくしま秋マルシェ」をはじめとする賑わいイベントを開催しています。2022年からは福島県漁業協同組合連合会による「ふくしま常磐もの」のPRイベントを運営し、焼きさんまやあおさスープの振る舞いを通じて、福島県産水産物の魅力の発信と復興の現状等への理解促進を図りました。今後もURリンケージでは、地方と団地、生産者と消費者（居住者）をつなぎ、関係人口の創出を目指して取り組みを進めて参ります。

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社URリンケージ 担当：工藤・有山 TEL：090-4846-3430（工藤）/090-2637-2961（有山） ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：kudou-y@urlk.co.jp/ariyama-s@urlk.co.jp