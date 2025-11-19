瀬戸内海を望む絶景と心地よい波音に包まれるモダン蕎麦割烹「Oh-SOBAR」では、淡路島の選りすぐりの旬食材を織り交ぜた『12月初冬の彩り会席』を12月1日（月）から30日（火）の期間限定で提供いたします。Oh-SOBAR 12月初冬の彩り会席：https://oh-sobar.com/news/一年のご褒美は淡路島で-『12月初冬の彩り会席』/

本コースでは、一年の締めくくりにふさわしい逸品が勢揃い。冬の訪れを感じさせる「おでん3種」では、そば茶のだしがらを使い、出汁をやさしく染み込ませた「イカ下足のひろうす」をはじめ、定番の大根や卵など、口いっぱいに温かな味わいが広がります。続く「ホタテとビーツの真丈」は、栄養価の高いビーツを使い、まろやかな味わいと鮮やかな色合いが会席に華やぎを添えます。さらに、こんがりと焼き上げた牡蠣の香ばしさが魅力の「牡蠣の醤油焼き」は、自家製みかん麹を合わせ、爽やかな香りが余韻を引き立てます。メインには、希少部位・淡路牛ヘレをご用意。椎茸や玉葱、旬の鮮魚を生姜と醤油で漬け込んだ和風ステーキは、口の中でとろけてしまうほどの柔らかさを堪能できます。そして、締めの温蕎麦は、淡路鯛のアラとメジカから丁寧にとった出汁が香り立ち、冬だけの特別な一杯として身体の芯まで温めます。食後には、酒粕を練りこむことで芳醇さが増したチーズケーキを提供。師走の慌ただしさを離れ、心ほどける冬のひとときを。洗練された会席料理とともに、豊かな寛ぎの時間をお楽しみください。

『12月初冬の彩り会席』 概要

提供： 12月1日（月）～12月30日（火）提供時間： ランチ／11：00～15：00、ディナー／17：00～21：00（ラストオーダー 19：00）料金：8,800円（税込）メニュー： 12月初冬の彩り会席 ・前菜5種盛り／鯛出汁ミニおでん3種（イカ下足のひろうす風・大根・うずらの卵）、白菜の胡麻和え あんこうの磯部揚、スモークサーモンとかぶらのなます・椀／ホタテ貝とビーツの真丈・造り盛合せ／まぐろ、鯛、ブリ、イカ・焼物／和風コロッケ、たまねぎまんじゅう、牡蠣の醤油焼き みかん麹・メイン／淡路牛ヘレ和風ステーキ・蕎麦（温又は冷）・デザート／りんごと酒粕のチーズケーキ備考：食材の仕入れ状況により提供できない可能性がございます。詳細・予約：https://oh-sobar.com/news/一年のご褒美は淡路島で-『12月初冬の彩り会席』/住所：兵庫県淡路市野島轟木字砂川 269番2HP： https://www.oh-sobar.comInstagram：https://www.instagram.com/ohsobar/問合わせ：「Oh-SOBAR」（株式会社パソナふるさとインキュベーション運営）E-mail info@oh-sobar.com