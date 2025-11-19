農業求人サイト「農家のおしごとナビ」を運営する株式会社あぐりーんは、「女性のための就農応援セミナー＆相談会」(2025年12月13日(土)開催)の参加者募集を開始しました。





12月13日(土)東京・神田開催





このイベントは、埼玉県の令和7年度頑張る新規就農者応援事業(多様な担い手確保PR事業)を事業受託し、その一環として開催するもので、埼玉県での就農に興味のある女性の方を主な参加対象とし、女性が抱える就農に対する不安や悩み、疑問を一つ一つ解消し、独立就農や雇用就農への第一歩を後押しすることを目的としています。





今年度2回目となる今回のイベントでは、「わたしの農業のカタチ」というテーマで、未経験から実際に一歩を踏み出した2名の先輩女性就農者によるトークライブや座談会、さらには埼玉県の就農支援担当者からの就農支援制度等の説明を行います。

農業のカタチは1つではありません。このイベントを通じて、参加者の皆様が、自分なりの農業の始め方や関わり方について考えていただくきっかけをつくってまいります。

セミナー終了後には、希望者による個別相談時間も設けており、就農に向けた具体的な相談を気軽にすることができます。





2名の先輩女性就農者が登壇





【開催概要】

●女性のための就農応援セミナー＆相談会 ～描こう！わたしの農業ライフ！～●

開催日時：2025年12月13日(土)13:00～16:00

(セミナー13:00～15:00、希望者による相談会15:05～16:00)

開催場所：アーバンネット神田カンファレンス2A

(〒101-0047 東京都千代田区内神田三丁目6番2号)

参加対象：埼玉県での就農に興味のある女性の方

※ご家族、お子様連れ、ご友人同士のご参加も大歓迎です！

※託児サービスあり(預けられる人数に限りがあるため、要予約)

参加費 ：無料





【プログラム(予定)】

12:30～13:00 受付

13:00～13:10 オリエンテーション・開会挨拶





〈第一部セミナー〉

13:10～14:00 ゲスト2名によるトークライブ

テーマ：「わたしの農業のカタチ」

1人目：ゆり梨園 田口 友理さん

2人目：岡田 茜さん

14:00～14:30 ゲスト2名への質疑応答・座談会

14:35～14:55 埼玉県の就農支援制度の紹介・質疑応答

15:00 セミナー終了





〈第二部個別相談会〉

15:05～16:00 個別相談会(希望者のみ)

※個別相談時間では、県の就農支援担当が個別に相談をお受けいたします。





【お申込みについて】

下記の募集ページ内のお申込みフォームよりお申込みください。なお、セミナーはご予約なしの当日参加も可能です。(託児サービスの利用を希望される方は要予約)





＜セミナー参加者募集ページサイト＞

https://www.agreen.jp/job/detail.php?job_id=4912





【ゲスト2名の紹介】

ゆり梨園 田口 友理さん

埼玉県児玉郡神川町で梨を生産。

地域おこし協力隊として移住し、2024年に離農する梨農家から畑を引き継ぐ形で独立就農を実現。

特産品の梨づくりとともに地域活動にも力を入れている。





岡田 茜さん

埼玉県入間市でほうれん草やカブなどの露地野菜を生産。

東京都出身で非農家だった岡田さん。大学時代に農業ボランティアに参加したことをきっかけに就農を決意。

入間市内の農業法人で働いた後、2021年に独立就農を実現。農業を通して様々な人が集まる、居心地の良い農園を目指して活躍中。





●会社概要

社名 ： 株式会社あぐりーん

所在地 ： 〒260-0031 千葉県千葉市中央区新千葉2-8-10

代表 ： 代表取締役 吉村 康治

設立 ： 2009年6月29日

資本金 ： 16,000,000円

事業内容： 農業分野に特化した人材事業

農業に関する各種イベントの企画運営

農業法人と企業とを繋ぐマッチング事業





農業求人サイト「農家のおしごとナビ」

https://www.agreen.jp/