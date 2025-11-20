【特別対談】有沢正人氏×高橋研氏が語る “本当に効く研修” の極意～ビジネス動画プラットフォーム「bizplay」対談動画に高橋研が出演～
営業人材育成を得意とする株式会社アルヴァスデザイン（本社：東京都港区、代表取締役 CVO：高橋研、以下 アルヴァスデザイン）は、株式会社Innovation & Co. が運営するビジネス動画プラットフォーム「bizplay（ビズプレイ）」の特別対談コーナーに出演いたしました。
今回の対談では、いすゞ自動車株式会社 常務執行役員 CHRO（人事部門EVP）・有沢正人氏を迎え、「意外と知らない“本当に効く研修”の極意」をテーマに、「研修を成果につなげるための考え方と仕組み」について、人事と人材育成の両視点から本質を掘り下げています。
https://biz-play.com/seminar/2284?utm_source=c-pbcuw
「bizplay」意外と知らない“本当に効く研修”の極意
■対談動画の概要
研修を実施しても「現場で行動が変わらない」「成果につながらない」という多くの企業が抱える課題に対し、次のテーマを中心に議論が展開されています。
・研修が形骸化する一番の要因
・マネージャーに求められる役割
・育成施策を成果につなげる仕組み
・人事担当者として明日からできること
研修企画・人材開発に携わる方にとって、実務に直結するヒントが詰まった内容です。
■視聴方法
下記URLより、無料の会員登録後にご視聴いただけます。
■出演者
有沢 正人（ありさわ・まさと）氏
いすゞ自動車株式会社 常務執行役員 CHRO（人事部門EVP）
人事制度改革・キャリア開発で豊富な実績を持つ。
高橋 研（たかはし・けん）
株式会社アルヴァスデザイン 代表取締役 CVO
営業人材育成の専門家として、多くの企業の営業変革・育成プログラムを支援。
■あわせて視聴いただける第一弾対談
前回の対談「次世代の営業人材に必須の能力とは」も好評配信中です。
営業組織づくりやキャリア開発に関心のある方は、こちらもぜひご覧ください。
https://biz-play.com/seminar/2151?utm_source=c-pbcuw
■ビジネス動画プラットフォーム「bizplay（ビズプレイ）」について
bizplayは、「いまの仕事を、もっと面白く。」をコンセプトにした、無料登録で視聴できるビジネス動画プラットフォームです。
公式サイト：https://biz-play.com/
■株式会社アルヴァスデザインについて
株式会社アルヴァスデザインは、営業の価値を極限まで高めることを使命とし、研修・人材育成・現場変革を通じて企業の成長を支援しています。
【会社概要】
会社名：株式会社アルヴァスデザイン
代表取締役 CVO：高橋 研
所在地：東京都港区新橋2-16-1 ニュー新橋ビル6階
問い合わせ窓口：https://alvas-design.co.jp/contact/
公式HP：https://alvas-design.co.jp/
運営メディア：https://insightsales.jp/