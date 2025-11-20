【特別対談】有沢正人氏×高橋研氏が語る “本当に効く研修” の極意～ビジネス動画プラットフォーム「bizplay」対談動画に高橋研が出演～

株式会社アルヴァスデザイン

営業人材育成を得意とする株式会社アルヴァスデザイン（本社：東京都港区、代表取締役 CVO：高橋研、以下 アルヴァスデザイン）は、株式会社Innovation & Co. が運営するビジネス動画プラットフォーム「bizplay（ビズプレイ）」の特別対談コーナーに出演いたしました。

今回の対談では、いすゞ自動車株式会社 常務執行役員 CHRO（人事部門EVP）・有沢正人氏を迎え、「意外と知らない“本当に効く研修”の極意」をテーマに、「研修を成果につなげるための考え方と仕組み」について、人事と人材育成の両視点から本質を掘り下げています。

https://biz-play.com/seminar/2284?utm_source=c-pbcuw

「bizplay」意外と知らない“本当に効く研修”の極意

■対談動画の概要

研修を実施しても「現場で行動が変わらない」「成果につながらない」という多くの企業が抱える課題に対し、次のテーマを中心に議論が展開されています。

・研修が形骸化する一番の要因

・マネージャーに求められる役割

・育成施策を成果につなげる仕組み

・人事担当者として明日からできること

研修企画・人材開発に携わる方にとって、実務に直結するヒントが詰まった内容です。

■視聴方法

下記URLより、無料の会員登録後にご視聴いただけます。

https://biz-play.com/seminar/2284?utm_source=c-pbcuw

■出演者

有沢 正人（ありさわ・まさと）氏

いすゞ自動車株式会社 常務執行役員 CHRO（人事部門EVP）

人事制度改革・キャリア開発で豊富な実績を持つ。

高橋 研（たかはし・けん）

株式会社アルヴァスデザイン 代表取締役 CVO

営業人材育成の専門家として、多くの企業の営業変革・育成プログラムを支援。

■あわせて視聴いただける第一弾対談

前回の対談「次世代の営業人材に必須の能力とは」も好評配信中です。

営業組織づくりやキャリア開発に関心のある方は、こちらもぜひご覧ください。

https://biz-play.com/seminar/2151?utm_source=c-pbcuw

■ビジネス動画プラットフォーム「bizplay（ビズプレイ）」について

bizplayは、「いまの仕事を、もっと面白く。」をコンセプトにした、無料登録で視聴できるビジネス動画プラットフォームです。

公式サイト：https://biz-play.com/

■株式会社アルヴァスデザインについて

株式会社アルヴァスデザインは、営業の価値を極限まで高めることを使命とし、研修・人材育成・現場変革を通じて企業の成長を支援しています。

【会社概要】

会社名：株式会社アルヴァスデザイン

代表取締役 CVO：高橋 研

所在地：東京都港区新橋2-16-1 ニュー新橋ビル6階

問い合わせ窓口：https://alvas-design.co.jp/contact/

公式HP：https://alvas-design.co.jp/

運営メディア：https://insightsales.jp/