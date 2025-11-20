【Our AI面接】建設業界の企業のAI面接導入をアシストする資料「建設業界の企業がAI面接で解決できる採用課題」を無料公開【JetB株式会社】

JetB株式会社「建設業界の企業がAI面接で解決できる採用課題 - 業種別『Our AI面接』活用ガイド」の表紙

JetB株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：竹内勇人、以下「JetB」）はこの度、建設業界の企業様向けに、AI面接で解決できる採用課題と導入フローをまとめた資料を無料公開しました。

資料概要

建設業界は業界内の人材の高齢化や若者の肉体労働離れなどの理由で、慢性的な人材不足が大きな課題となっています。限られた人材を競合他社と奪い合う必要があるため、採用活動の難易度も高く、競争は熾烈を極めています。

また面接担当者が現場の業務と兼任の場合も多く、リソース不足から面接の品質が低下する、採用フローの整備に時間を割けないなど、企業ごとに特有の課題も多く存在します。

本資料では、建設業界の企業がAI面接を導入することで、本業に支障を出さずに採用品質を高められる根拠と具体的な解決策を解説しています。

JetBが提供する『Our AI面接』を利用した際に得られた工数削減効果のデータも紹介しているため、「AI面接サービスに興味がある」「他社のツールと比較検討したい」などのお考えをお持ちの建設業界の企業様はぜひお目通しください。

【主な目次】

本資料がおすすめの方

- 建設業界の求人市場の現状と業界特有の採用課題- AI面接を使った建設業界の採用課題の解決策- 建設業界の企業における『Our AI面接』の導入フロー- 『Our AI面接』のサービス概要

本資料は以下のようなお悩みをお持ちの建設業界の企業様におすすめです。

- 面接リソースが不足している- 面接の辞退やドタキャン、バックレに悩まされている- 採用後のミスマッチが多い- 面接が属人化している- 面接のために本業のリソースを割いている

資料のダウンロードは無料です。ぜひ一度お目通しください。

※本資料はAI面接の導入をご検討されている企業様向けとなります。当社が同業他社と判断したお客様のお申し込みはご遠慮いただいております。あらかじめご了承ください。

本資料を公開した理由

『Our AI面接』は定額制のアバター型AI面接サービス(https://ai-mensetsu.jp/?utm_source=prtimes_whp012&utm_medium=prtimes_whp012&utm_id=prtimes)です。

日々さまざまなお客様とお話をさせていただく中で、建設業界の企業が抱える採用課題も度々耳にしてきました。

建設業は技術職であるため、人手不足を言い訳に「とにかく全員採用」というわけにもいきません。

しかし人材は限られているため、採用活動を成功させるには競合他社との激しい競争に勝ち抜く必要があります。

安定的に優秀な人材を獲得するには、本業に支障を出さない採用フローの構築と面接の品質向上を並行して行うことが大切です。

AI面接が課題解決のための有用なツールであることを世に広めると同時に、1社でも多くの建設業界の企業様の一助になればという思いから、本資料を公開いたしました。

AI面接は日に日に注目度が上がっているものの、未だ精度や実用性に懐疑的な方も多いです。本資料を通じて、1社でも多くの企業様のAI面接の導入ハードルを下げられることを願っております。

『Our AI面接』について

『Our AI面接』サービスサイトのトップページ

『Our AI面接』は、定額制のアバター型AI面接サービス(https://ai-mensetsu.jp/?utm_source=prtimes_whp012&utm_medium=prtimes_whp012&utm_id=prtimes)です。

リアルなAIアバターが自然に求職者と対話をするため、従来の感覚で面接を受けられます。

リラックスした状態で面接を受けられるため、求職者の本来の魅力や本心を引き出しやすく、面接リソースの大半を削りながら、質の高い精査を行えます。

AI面接ツールによくある、従量課金部分は0円。

予算管理がしやすく、大量の面接も安心して捌けます。

完全無料のトライアルを実施しておりますので、ご興味いただけましたらお気軽にお問い合わせください。

【サービス紹介動画】

■JetB株式会社について

JetB株式会社は、AI関連事業を行う東京都新宿区の企業。生成AIを活用したSaaSプロダクト『うちのAI』や定額制のAI面接サービス『Our AI面接』の開発、生成AI企業研修サービス『AI Switch』の提供などAI分野の幅広い事業を展開。また、LLMO（AIO）に最適化された特許取得のCMSである『JetCMS』や、AIライティングツール『うちのライター』の開発・提供を通して生成AIを活用したコンテンツマーケティング支援も行う。AIにWeb発注相談ができるWeb媒体『優良WEB』の運営も行っている。

コーポレートサイト :https://jetb.co.jp/?utm_source=prtimes_whp012&utm_medium=prtimes_whp012&utm_id=prtimes本件に関するお問い合わせ先

