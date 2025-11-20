【配信決定！】アントラーズユース YouTubeライブ配信（11/22 川崎F U-18戦）実施

株式会社鹿島アントラーズFC

11月22日（土）にメルカリスタジアムで開催される高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ 2025 EAST 第18節 鹿島アントラーズユース vs 川崎フロンターレU-18を、クラブ公式YouTubeチャンネルにてライブ配信しますので、お知らせいたします。



中野洋司監督が率いるアントラーズユースは、リーグ戦残り4試合時点で2位以下に勝ち点7差をつけて首位を走っています。約1カ月間の中断期間を経て、ホーム・メルカリスタジアムで再開初戦に臨みます。アントラーズ公式YouTubeチャンネルでは、解説にアントラーズOBの遠藤康氏、実況には元・フジテレビアナウンサーの青嶋達也氏を迎えてライブ配信をお届けします。

なお本試合はメルカリスタジアムでも入場無料で観戦いただけますので、現地で、配信で、アントラーズユースへの応援をお願いいたします！

対象試合

11月22日（土）11:00キックオフ

高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ 2025 EAST 第19節

鹿島アントラーズユース vs 川崎フロンターレU-18

配信ページ

鹿島アントラーズ公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/live/Iu8o1WKDY3M

(https://www.youtube.com/live/Iu8o1WKDY3M)

■配信日時

11月22日（土）10:50～試合終了まで（予定）

■出演

・解説：鹿島アントラーズOB 遠藤康氏

・実況：青嶋達也氏

注意事項

・配信時刻が変更になる場合がございます。

・天候や機材の状況などにより、映像が乱れる可能性がございます。また、やむを得ず配信の見送りや途中中止を決定する場合がございます。あらかじめご了承ください。



試合スケジュールなどの詳細は日本サッカー協会公式サイト(https://www.jfa.jp/match/takamado_jfa_u18_premier2025/)をご覧ください。