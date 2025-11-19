【開催のお知らせ（山口県山口市）】

農林水産業×知財×ビジネス

～知的財産をいかして農林水産ビジネスを成功させるために～

全国9都市で地域と特許庁を結ぶイベント「つながる特許庁」知的財産の活用でビジネスチャンスの拡大をサポートします。

「つながる特許庁 in 山口」

テーマ：農林水産業×知財×ビジネス

～知的財産をいかして農林水産ビジネスを成功させるために～

●日時：令和7年12月19日（金）13：00～18：00

●場所：KDDI維新ホール

【参加無料：事前申込制（定員70名）、オンライン配信も実施】

特許庁は、ビジネスにおける知的財産の活用をサポートするイベント「つながる特許庁」を開催します。企業による先進的な取組事例の紹介や、各分野で活躍している専門家による知的財産活用の気づきとなるセミナーを行います。また、知的財産や経営におけるさまざまな情報・意見交換ができるよう交流会を開催いたします。

令和7年9月、大阪府大阪市での開催を皮切りに、令和8年2月までに全国9都市にて順次開催を予定しています。

令和7年度第6回目となる「つながる特許庁 in 山口」では、セッション①【講演】知財を活用した農産品の競争力強化～農林水産業の知財マネジメント～ セッション②【講演】小さな生業からの持続可能な地域づくり～農林水産事業者による知財活用術～ セッション③【パネルディスカッション】山口農水ビジネスの発展に向けて～農林水産ビジネスの現状と知財活用による未来～ をテーマに、企業の取組について情報発信します。

１．「つながる特許庁」開催予定

全国9都市でテーマを設定し、リアル開催に加え、全国にオンライン（YouTube Live）で配信を行いますので、開催地域以外の方もご視聴いただけます。なお、イベント終了後は期間限定でアーカイブ配信をします。

＜開催都市＞

① 大阪府大阪市 （令和7年 9月 4日（木））

② 青森県青森市 （令和7年 9月19日（金））

③ 北海道函館市 （令和7年 10月 1日（水））

④ 栃木県宇都宮市 （令和7年 10月22日（水））

⑤ 沖縄県那覇市 （令和7年 11月19日（水））

⑥ 山口県山口市 （令和7年 12月19日（金））

⑦ 鹿児島県鹿児島市 （令和8年 1月19日（月））

⑧ 愛媛県松山市 （令和8年 2月13日（金））

⑨ 愛知県名古屋市 （令和8年 2月25日（水））

イベントの詳細や参加申込み方法（会場参加・オンライン参加）は、以下の各ホームページから御覧いただけます。

■つながる特許庁 特設ホームページ

https://tsunagaru-tokkyocho.go.jp

■つながる特許庁 特許庁ホームページ

https://www.jpo.go.jp/support/chusho/tsunagaru-tokkyocho.html

ご参考までに過去の開催実績等を掲載しています。

2．「つながる特許庁 in 山口」のご案内

令和7年度「つながる特許庁」第6回目は、山口県山口市で開催します。





メインテーマ：農林水産業×知財×ビジネス～知的財産をいかして農林水産ビジネスを成功させるために～

第1部

セッション１

【講演】知財を活用した農産品の競争力強化～農林水産業の知財マネジメント～

陳内 秀樹氏（国立大学法人山口大学 大学研究推進機構 知的財産センター准教授）

セッション２

【講演】小さな生業からの持続可能な地域づくり～農林水産事業者による知財活用術～

杉本 淳氏（株式会社暮人 代表取締役）

セッション３

【パネルディスカッション】山口農水ビジネスの発展に向けて～農林水産ビジネスの現状と知財活用による未来～

パネリスト：藤田 雅史氏（フジミツ株式会社代表取締役会長兼社長）

パネリスト：松村 正勝氏（有限会社グリーンハウス 代表取締役）​

パネリスト：伊坂 有喜氏（農林水産省輸出・国際局知的財産課）

モデレーター：陳内 秀樹氏（国立大学法人山口大学 大学研究推進機構 知的財産センター准教授）

第2部

交流会（日本弁理士会主催）

セッション登壇者や参加者同士がコーヒー片手に情報交換できる出会いの場

登壇者と名刺交換や対話できる貴重な機会ですのでぜひご参加ください。

※セッションの内容は予告なく変更の可能性があります

○つながる特許庁 in 山口

■開催日 ：令和7年12月19日(金) 13：00～18：00

■開催会場：KDDI維新ホール

〒745-0041 山口県山口市小郡令和1丁目1-1

■定員 ：70名 ※参加無料、オンライン配信も実施

■主催 ：特許庁、中国経済産業局

■共催 ：農林水産省、中小企業庁、（独）工業所有権情報・研修館（INPIT）、日本弁理士会、みなと山口合同新聞社

■後援 ：全国商工会連合会、全国中小企業団体中央会、中国地方商工会議所連合会、（独）中小企業基盤整備機構、（一財）日本規格協会、日本商工会議所、（一社）日本知的財産協会、日本弁護士連合会、日本弁理士会中国会、（独）日本貿易振興機構、（公社）発明協会、（一社）発明推進協会、弁護士知財ネット、山口県、山口県商工会議所連合会、山口県商工会連合会、山口県中小企業団体中央会、一般社団法人山口県発明協会、公益財団法人やまぐち産業振興財団、山口市、山口商工会議所 ［50音順］

■参加申込：以下の「つながる特許庁」ホームページからお申込みください。

https://tsunagaru-tokkyocho.go.jp/yamaguchi.html

※現地参加、オンライン参加ともに事前申込が必要です。

■問合せ：「令和7年度 つながる特許庁」運営事務局

support@tsunagaru-tokkyocho.go.jp(10:00~17:00)