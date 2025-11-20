2025年クリスマスメニューの提供を11月20日(木)より提供開始。聖なる夜に、心をこめた一皿で彩ります。/PATISSERIE TOOTH TOOTH

株式会社ポトマック

自分にご褒美を贈るように、あるいは、大切な誰かと分かち合うために。

PATISSERIE TOOTH TOOTHのこの冬のテーマは、「幸せは私から」。

神戸の洋菓子屋「PATISSERIE TOOTH TOOTH」より、懐かしさと新しさが溶け合う、モダンノスタルジックな世界観で⁠、聖なる夜を彩るクリスマスメニューをご用意しました。

2025年11月20日(木)よりスタート。とっておきの一皿で、幸せを灯すひとときをお過ごしください。

季節のおすすめパスタ♦淡路産牛入りミートソースパスタ チーズフォンデュソースがけ

1760円(税込)

淡路産牛肉を使用した自家製ミートソースに、とろけるチーズフォンデュを合わせた、贅沢な一皿。 (TOOTHTOOTHの手打ちリングイネ使用)



販売店舗：PATISSERIE TOOTH TOOTH本店、TOOTH TOOTH PATISSERIE＆CAFE阪急西宮ガーデンズ店、PATISSERIE TOOTH TOOTH シーサイドカフェ

♦アサリと有機ベビーリーフのオイルソースパスタ

1380円(税込)

シンプルながら素材の旨味が際立つ、軽やかなボンゴレ風のオイルパスタ。



販売店舗：TOOTH TOOTH PATISSERIE＆CAFE阪急西宮ガーデンズ店、PATISSERIE TOOTH TOOTHシーサイドカフェ

♦サルシッチャと六甲マッシュルーム淡路産トマトソースのパスタ

1480円(税込)

旨味たっぷりのサルシッチャ、香り豊かな六甲マッシュルームに淡路産トマトソを合わせたトマトソースパスタ。



販売店舗：PATISSERIE TOOTH TOOTH本店、TOOTH TOOTH PATISSERIE＆CAFE阪急西宮ガーデンズ店、PATISSERIE TOOTH TOOTHシーサイドカフェ

♦スモークサーモンとケールのレモンクリームパスタ

1680円(税込)

スモークサーモンの旨味とケールのほろ苦さをレモン香るクリームソースで爽やかに

仕上げたレモンクリームパスタ。

販売店舗：PATISSERIE TOOTH TOOTH本店、TOOTH TOOTH PATISSERIE＆CAFE阪急西宮ガーデンズ店全てのお食事にセットでご注文いただけるデザートセットもご用意しております。

クリスマス限定スイーツ、ドリンクでホッと一息。自分にご褒美を。

◆ タルトフレーズ

937円(税込)

香ばしいシュクレタルト生地と、風味豊かなアーモンドクリームに、真っ赤ないちごをたっぷりのせました。季節の果実とタルトにこだわった、TOOTH TOOTHの“ベスト・オブ・タルト”です。

◆ クリスマス限定ティー ノエル ブラン

880円(税込)

しっかりとしたボディのアッサムに、シナモンとバニラをブレンド。

心躍るホリデーシーズンにぴったりの、香り豊かなスパイスティーです。

販売店舗：PATISSERIE TOOTH TOOTH本店、TOOTH TOOTH PATISSERIE＆CAFE阪急西宮ガーデンズ店、PATISSERIE TOOTH TOOTHシーサイドカフェ、PATISSERIE TOOTH TOOTH三宮

♦ノエル・ブランロイヤル

880円(税込)

ノエル・ブランをミルクでじっくり煮出したロイヤルミルクティースパイス香る紅茶にホワイトチョコを合わせやさしい甘みが広がります。



販売店舗：PATISSERIE TOOTH TOOTH本店、TOOTH TOOTH PATISSERIE＆CAFE阪急西宮ガーデンズ店、PATISSERIE TOOTH TOOTHシーサイドカフェ、PATISSERIE TOOTH TOOTH三宮

PATISSERIE TOOTH TOOTH

（パティスリー トゥーストゥース）

PATISSERIE TOOTH TOOTH本店TOOTH TOOTH PATISSERIE＆CAFE阪急西宮ガーデンズ店PATISSERIE TOOTH TOOTH シーサイドカフェ

『PATISSERIE TOOTH TOOTH』パティスリートゥーストゥースは、お菓子づくりへ情熱を注ぐ職人たちの”こだわり”と、私たちが大好きなアートやモード、音楽といった”遊び心”がマリアージュした、神戸の洋菓子屋です。

1986年、神戸の路地裏の片隅に『TOOTH TOOTH』トゥーストゥースが開業。 手作りの小さなお店は、アートやモード、音楽を目指す若者のコミュニティーでした。 神戸に新しい風を吹かせたトゥーストゥース。 心地よい音楽が流れる賑やかなお店で、みんながお目当てにしたのが、四季の移ろいをあしらった果実たっぷりのタルトと、しっかり焼きこんだ素朴なお菓子たちでした。

1997年に洋菓子の専門店として生まれたパティスリートゥーストゥースは、開業以来、美味しいもの好きな神戸っ子たちに喜んでいただけるよう、丁寧に、ときにはやんちゃに、”こだわり”と”遊び心”を重ねています。

>> 公式HP(https://toothtooth.com/patisserie-tooth-tooth)

>> Instagram(https://www.instagram.com/patisserie_toothtooth/)