TVアニメ『最推しの義兄を愛でるため、長生きします！』メインキャストが村瀬歩、蒼井翔太に決定！さらに、原作小説最新巻の特装版＆通常版の書影も公開！

株式会社アルファポリス

株式会社アルファポリス（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：梶本雄介、https://www.alphapolis.co.jp/）が刊行する大ヒットボーイズラブ（以下「BL」）作品『最推しの義兄を愛でるため、長生きします！』。2026年1月放送のTVアニメーションのメインキャストについて、アルバ役は村瀬歩さん、オルシス役は蒼井翔太さんに決定しました。さらに、原作小説最新巻の特装版＆通常版の書影も公開されました。

◆『最推しの義兄を愛でるため、長生きします！』メインキャスト決定＆コメントも到着！

アルファポリスのBLレーベル「＆arche(アンダルシュ)」にて大人気の作品『最推しの義兄を愛でるため、長生きします！』。そのTVアニメーションのメインキャスト情報が公開され、主人公・アルバ役は村瀬歩さん、オルシス役は蒼井翔太さんに決定しました。

◆キャストコメント

アルバ役：村瀬歩さん

最推しと兄弟に？！というセンセーショナルなタイトルにびっくりしつつ、その実設定としては重ためな所もある本作。

しかしアルバのまっすぐで一生懸命な所が作品の軸や暖かい空気感にも寄与しているので、幅広くどなたにも安心して観ていただけると思います。

是非オンエアを楽しみにお待ちいただけますと！

オルシス役：蒼井翔太さん

この度、今作品にてオルシス役を演じさせていただくことになりました！

主人公アルバくんの推しという事もあり、アルバくんはもちろん皆さんにとっても素敵に見えるように演じたいと思います。

オルシスは、最初の印象とストーリーが進んでいくにつれて

変化が見られそうな青年で、僕自身もその変化を演じられるのが楽しみです！

テレビアニメになり、更にこの作品の色が濃くなるように心込めて演じますので、楽しみに待っていてくださいませ！

よろしくお願いいたします！

【『最推しの義兄を愛でるため、長生きします！』あらすじ】

気がつくと、貧乏貴族の息子に転生していたアルバ。病のせいで魔法も使えず、短命な運命を背負った彼は公爵家に引き取られることに。そこで、義兄として紹介されたのは前世の『最推し』であるオルシスだった。「えっ、つまり俺って最推しの義弟になったの!?」しかも、ゲームのままの展開だと、自分のせいでオルシスは笑顔を失ってしまう！ その運命を避けるため、そして最推しを愛で続けるため、アルバは自分の病を治し、オルシスと仲良くなることを決意して――!? 転生愛され令息が、全力で運命を捻じ曲げるあったかほのぼの異世界転生ボーイズライフ！

【ライトアニメ(R)について】

大日本印刷株式会社（本社：東京都 代表取締役社長：北島義斉、以下「DNP」）が開発した、従来のアニメーション制作手法と比較してアニメーション制作にかかる時間やコストを大幅に抑制できる新しいフローを用いたアニメーション制作手法です。より気軽に・早く・多様なアニメ作品を楽しみたいという生活者のニーズに応えて、より低コストかつタイムリーにアニメを提供したいという思いから、本事業の総称としています。

2023年12月に株式会社イマジカインフォス（本社：東京都 代表取締役社長：前田 起也、以下「イマジカインフォス」）とMOUを締結し、ライトアニメ事業の推進を行っています。

【「BALLOON」プロジェクトについて】

「BALLOON」プロジェクトとは、DNP、イマジカインフォス、株式会社 サイバード（本社：東京都品川区、代表取締役社長 兼 CEO 長嶋 貴之）、株式会社BLUE RIGHTS（本社：東京都、代表取締役：木村誠）による共同プロジェクト。国内外にて人気を誇るBL作品を中心としたアニメ化プロジェクトであり、近年注目をされるライトアニメ(R)にて人気作品の映像化を行い、国内外への展開を図るプロジェクトです。BLをライトアニメ(R)（LA）にて世界に羽ばたかせるという意味を込めて「BALLOON」プロジェクトと称しました。プロジェクト第１弾として、本作の映像化が決定いたしました。

以降、続報はアニメ公式サイトおよびBALLOONプロジェクト公式X（旧Twitter）などで順次お知らせしてまいります。ご期待ください。

◆スタッフ情報

【スタッフ】

原作漫画：朝陽天満・辻本嗣（アルファポリス刊）

原作小説：朝陽天満（アルファポリス刊）

原作小説イラスト：カズアキ

監督：森下裕介

シリーズ構成：手塚泉

制作統括：高橋和也

アニメーション制作：Imagica Infos／Imageworks Studio

製作：「最推し」製作委員会

【原作】

最推しの義兄を愛でるため、長生きします！

(C)「最推しの義兄を愛でるため、長生きします！」朝陽天満 / アルファポリス

(C)漫画版「最推しの義兄を愛でるため、長生きします！」朝陽天満・辻本嗣 / アルファポリス

【アニメ権利表記】

(C)朝陽天満・辻本嗣・アルファポリス/「最推し」製作委員会

【アニメ『最推しの義兄を愛でるため、長生きします！』公式サイト】

https://animationid.com/saioshi/

【BALLOONプロジェクト公式X（旧Twitter）】

https://x.com/BALOON_project

◆原作小説最新巻の豪華小冊子付き特装版＆通常版の書影公開！

原作小説最新巻『最推しの義兄を愛でるため、長生きします！6』の豪華小冊子付き特装版＆通常版の書影公開！

コミックス最新巻も大好評発売中！ アニメとともに、原作小説、コミックスにも是非ご注目ください。

最新巻の情報は、下記の通りです。

【小説最新巻特装版】

【タイトル】「最推しの義兄を愛でるため、長生きします！６ 特装版」

【著者】朝陽天満

【ストーリー】

豪華特装版小冊子（40p）付き！

転生したら、いつの間にか前世の「最推し」オルシスの義弟になっていたアルバ。高等学園をオルシスが卒業し、学校に推しがいない寂しい生活……のはずが、なんと長期休暇中、アルバはオルシスの居る王宮で働くことに!? ミラ王妃の懐妊に、隣国の危機。アルバもオルシスも大忙しだけど、ハプニングの続く中も、「お帰りのハグ」に「超接近なファンサ」で癒し癒されの幸せライフを満喫中！

シナリオ通りのハッピーエンドのその先は、誰も知らない毎日で……？ 愛され転生令息は、兄様の隣に永久就職!! 大人気ほのぼの異世界転生ファンタジー、待望の第六弾！

【定価】特装版：2,750円（10％税込）

【ISBN】978-4-434-36864-6

【刊行日】12月10日（水）※電子書籍も同時刊行

【小説最新巻通常版】

【タイトル】「最推しの義兄を愛でるため、長生きします！６」

【著者】朝陽天満

【ISBN】978-4-434- 36865-3

【定価】1,650円（10％税込）

【ISBN】978-4-434-36865-3

【刊行日】12月10日（水）※電子書籍も同時刊行

【コミックス】

【タイトル】「最推しの義兄を愛でるため、長生きします！2」

【著者】原作：朝陽天満 漫画：辻本嗣

【ストーリー】

前世の「最推し」オルシスの義弟に転生したアルバ。病弱で短命な運命を変え、尊い推しの笑顔を守るため日々奮闘中！ そんな中、中等学園に通い始めたオルシスの様子がどこかおかしいことに気づいたアルバは、元気づけようと手作りランチを届けに行くことに。だけどそこで出会ったのは、自分の知らないクールな“学園モード”の兄!? 推しの新たな一面にドキドキが止まらない中、ミステリアスな第二王子や、オルシスと犬猿の仲の侯爵子息までもがアルバに接近してきて――!?

【定価】770円（10％税込）

【ISBN】978-4-434-35912-5

原作小説・コミックスの続報は、アルファポリスWebサイトならびに原作公式サイトでお知らせいたします。

【『最推しの義兄を愛でるため、長生きします！』原作公式サイト】

https://www.alphapolis.co.jp/media/saioshi/

■株式会社アルファポリスについて

2000年設立、資本金8億6382万4400円（2025年3月現在）。

株式会社アルファポリスはネット発の人気作を出版することに軸をおいた出版社です。誰でも自由に小説や漫画等の作品を投稿・登録できるWebサイト「アルファポリス」を運営し、その投稿・登録作品から「虹色ほたる 永遠の夏休み」「ゲート 自衛隊 彼の地にて、斯く戦えり」「居酒屋ぼったくり」「月が導く異世界道中」等、次々とヒット作を手がけています。（URL https://www.alphapolis.co.jp/)

