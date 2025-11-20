¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¼¡À¤Âå·¿Â¿ÌÜÅª¥¢¥ê¡¼¥Ê¡ÖTOYOTA ARENA TOKYO¡×¡ÃÇµÂ¼¹©éº¼Ò¤Ï¥Ñ¡¼¥¯¤ä¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤Ê¤É²°³°¶õ´Ö¤Î´ë²è¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Àß·×¡¢»Ü¹©¤òÃ´Åö
ÇµÂ¼¹©éº¼Ò¤Ï¡¢2025Ç¯10·î3Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¤ªÂæ¾ì¥¨¥ê¥¢¡¦ÀÄ³¤¤Ç³«¶È¤·¤¿¼¡À¤Âå·¿Â¿ÌÜÅª¥¢¥ê¡¼¥Ê¡ÖTOYOTA ARENA TOKYO¡×Æâ¤Ë¤¢¤ë£³¤Ä¤Î²°³°¶õ´Ö¤È¥á¥¤¥ó³¬ÃÊ¤Î´ë²è¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Àß·×¡¢»Ü¹©¤òÃ´Åö¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ï¡¢B.LEAGUE½êÂ°¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ¡×¤Î¥Û¡¼¥à¥¢¥ê¡¼¥Ê¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀï¤ä¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¢MICE¤Ê¤ÉÉý¹¤¯ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¥È¥è¥¿¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼´ë¶È¤È¶¦¤Ë²°³°¶õ´Ö¤Î¤¢¤êÊý¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë´ë²èÃÊ³¬¤«¤é»²²è¤·¡¢TOYOTA ARENA TOKYO¤Î¡Öadidas SPORTS PARK¡×¡¢ TOYOTA ARENA TOKYO¥·¥ó¥Ü¥ë¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¡¢¡Ö¥ì¥ó¥¿¥ë¤Î¥Ë¥Ã¥±¥ó JOINT PARK¡×¡¢²°³°¥Æ¥é¥¹¶õ´Ö¡ÖCIRCULAR FARM SOUTH GARDEN¡×¡¢adidas SPORTS PARKÁ°³¬ÃÊ¡ÖMEMORIAL BRICKS¡×¤òÃ´Åö¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ä¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿ÆâÉô¶õ´Ö¤ÎÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¡¢ÃÏ°è¤Ë³«¤«¤ì¿Í¡¹¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ë²°³°¶õ´Ö¤ä¡¢¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Î¿·¤·¤¤³Ú¤·¤ßÊý¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤âÅö¼Ò¤Ï¤ªÂæ¾ì¥¨¥ê¥¢¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖTOYOTA ARENA TOKYO¡×´ØÏ¢´ë¶È¤ä¼«¼£ÂÎ¡¦ÃÏ¸µ´ë¶È¤ÈÏ¢·È¤·¡¢Î×³¤ÉûÅÔ¿´¥¨¥ê¥¢¤ÎÃÏ°è³èÀ²½¤È¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä»º¶È¤Î¤è¤ê¤è¤¤È¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÇµÂ¼¹©éº¼Ò¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë¤ª¤±¤ë¿Í¤òµ¯ÅÀ¤Ë¤·¤¿¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖB.LEAGUE¥µ¥Ý¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡×¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¢¥ê¡¼¥Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥óÊ¬Ìî¤Ç¤Î¹¹¤Ê¤ë³«È¯¡¢emogrf¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÂÎ¸³²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¡¢¥»¥ó¥µ¥ê¡¼¥Ð¥Ã¥°¤Î¤è¤¦¤ÊÃ¯¤â¤¬°Â¿´¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥·¥Ö¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀï¤Ê¤É¡¢B¥ê¡¼¥°¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ç¤Ê¥¨¥ê¥¢
adidas SPORTS PARK
½é¤á¤Æ¥Ð¥¹¥±¤Ë¿¨¤ì¤ë¿Í¤«¤é¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¤¹¤ë¿Í¤Þ¤Ç¡¢Ã¯¤â¤¬¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¾ì½ê¤Ç¤¹¡£¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Ñ¡¼¥¯¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¶âÌÖ¡Ê¥²¡¼¥¸¡Ë¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Ù¡¼¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¾å¤Ë¡¢À¤³¦Åª¤Ë³èÌö¤¹¤ë¥Ú¥¤¥ó¥¿¡¼¡¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎMHAK¡Ê¥Þ¡¼¥¯¡Ë»á¤Ë¤è¤ë¥¢¥¤¥³¥ó¤òÂçÃÀ¤ËÇÛ¤·¡¢¥¢¥ê¡¼¥Ê¤È³¤¡¢À¤³¦¤ò¤Ä¤Ê¤°¾ì½ê¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëadidas ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ñ¡¼¥¯¤òÈ´¤±¤ëÉ÷¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¡¼¥È¤Î°ìÉô¤Ë¤ÏÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥·¥å¡¼¥º¤Î¥´¥àÁÇºà¤òºÆÍøÍÑ¡£Áª¼ê¤ä¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁÛ¤¤¤¬¹ï¤Þ¤ì¤¿¡¢À¤³¦¤Ë°ì¤Ä¤À¤±¤Î¥³¡¼¥È¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¡¼¥¯Æþ¤ê¸ý¤Ë¤¢¤ë¡ØTOYOTA ARENA TOKYO¥·¥ó¥Ü¥ë¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¡Ù¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ¤¬¡¢¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤Ç¾¡Íø¤·¤¿ºÝ¤Ï¡¢¥´¡¼¥ë¥ê¥ó¥°¤¬ÀÖ¤¯ÅÀÅô¤¹¤ë»Å³Ý¤±¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ì¥ó¥¿¥ë¤Î¥Ë¥Ã¥±¥ó JOINT PARK
¥á¥¤¥ó¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÊ»¤»¤Æ¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤ä³Æ¼ï¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅù¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÍÑÅÓ¤ËÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê¶õ´Ö¤Ç¡¢¿Í¤È¿Í¤¬¸ò¤ï¤ê¡¢¤¢¤é¤æ¤ë³Ú¤·¤µ¤ò·Ò¤°¥¤¥Ù¥ó¥È¥Ñ¡¼¥¯¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
adidas SPORTS PARKÁ°³¬ÃÊ MEMORIAL BRICKS
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ñ¡¼¥¯¤ØÂ³¤¯¥á¥¤¥ó³¬ÃÊ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¡ÖMEMORIAL BRICKS¡×¤Ï¡¢¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Î³«¶È¤òµÇ°¤·¤Æ¥ì¥ó¥¬¤ËÌ¾Á°¤ä¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ¤Ø¤ÎÇ®¤¤À¼±ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ê¤É¤¬¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
CIRCULAR FARM SOUTH GARDEN
¥¢¥ê¡¼¥Ê3³¬¥á¥¤¥ó¥²¡¼¥È²£¤Ë¤¢¤ë²°³°¥Æ¥é¥¹¶õ´Ö¤Ç¤¹¡£¥¤¥Ù¥ó¥ÈÁ°¸å¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò¡¢¼«Á³¤Î¤Ì¤¯¤â¤ê¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é²ñÏÃ¤ä°û¿©¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¼«Í³¤Ë»×¤¤»×¤¤¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤ë¡¢Ã¯¤â¤¬¿´ÃÏ¤è¤¯²á¤´¤»¤ë¶õ´Ö¤Ç¤¹¡£
»ÜÀß³µÍ×
»ÜÀßÌ¾¡¡¡§¡¡TOYOTA ARENA TOKYO
³«¶ÈÆü¡¡¡§¡¡2025Ç¯10·î3Æü¡Ê¶â¡Ë
½êºßÃÏ¡¡¡§¡¡ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶èÀÄ³¤¡¡¡ÊÉßÃÏÌÌÀÑ¡¡Ìó26,000Ö¡Ë
ÍÑÅÓ¡¡¡§¡¡¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢MICE¤Ê¤É
³¬¿ô¡¡¡§¡¡ÃÏ¾å6³¬¡¡ÃÏ²¼1³¬ »ÜÀßÁ´ÂÎ¥Þ¥Ã¥×
¼ýÍÆ¿Í¿ô¡¡¡§¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä Ìó10,000¿Í¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È Ìó8,000¿Í
¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡¡¡§¡¡https://www.toyota-arena-tokyo.jp/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼ÒÇµÂ¼¹©éº¼Ò ¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¼¼¡¡MAIL¡§prs@nomura-g.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
TOYOTA ARENA TOKYO¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://www.toyota-arena-tokyo.jp/
³ô¼°²ñ¼ÒÇµÂ¼¹©éº¼Ò¤È¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×·ÑÂ³¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
https://www.bleague.jp/news_detail/id=535527
ÇµÂ¼¹©éº¼Ò¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¶õ´Ö¤Ë´¶¾ð¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿¶õ´Ö±é½Ð¤òÄó¶¡¡¡¡ÖB.LEAGUE AWARD SHOW 2024-25¡×
https://www.nomurakougei.co.jp/news/page/7254/
Ã¯¤â¤¬°Â¿´¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥·¥Ö¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀï ¡Ö¥»¥ó¥µ¥ê¡¼¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
https://www.nomurakougei.co.jp/news/page/7079/