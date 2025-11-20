¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥®¥Õ¥È¼ûÍ×¹â¤Þ¤ë¥Û¥ê¥Ç¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¡È³Ñ¤ÎÀÞ¤ì¤Ê¤¤Ì¾»ÉÆþ¤ì¡ÉRoffal¤«¤é¼¿¹õ¤Î¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤¬¿·ÅÐ¾ì¿·½É»°ÃúÌÜ¥í¥Õ¥È¤ÎOPEN¤òµÇ°¤·¤Æ11·î21Æü¡ÁÀè¹ÔÈÎÇä¥¹¥¿¡¼¥È
³ô¼°²ñ¼ÒFUROSHIKI¡ÊËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤Êµ¡Ç½Èþ¤ÇËÂ¤°¡¢Æü¡¹¤Î°¦Ãå¡×¤ò¥Õ¥£¥í¥½¥Õ¥£¡¼¤Ë·Ç¤²¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥Ð¥Ã¥°¡¢ºâÉÛ¡¢³×¾®Êª¤Ê¤É4¤Ä¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¤½¤ÎÃæ³Ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢¡È³Ñ¤ÎÀÞ¤ì¤Ê¤¤Ì¾»ÉÆþ¤ì¡É¤È¤·¤Æ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Ë°¦¤µ¤ì¡¢Îß·×ÈÎÇä7Ëü¸Ä¤òÆÍÇË¤·¤¿¿Íµ¤¤Î¥«¡¼¥É¥±¡¼¥¹¥Ö¥é¥ó¥É Roffal¡Ê¥í¥Õ¥¡¥ë¡Ë ¤«¤é¡¢°Û¤Ê¤ë4¥¿¥¤¥×¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯»ÅÍÍ¤Î¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡× ¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢È¯Çä¤ËÀèÎ©¤Á2025Ç¯11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¿·½É»°ÃúÌÜ¥í¥Õ¥È¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú³«È¯ÇØ·Ê¡Û
¡¡Roffal¤Ï¡¢¡ÈÌ¾»É¸ò´¹¤ò¤â¤Ã¤ÈÃúÇ«¤Ë¡¢Èþ¤·¤¯¡É¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿ÆüËÜÈ¯¤Î¥«¡¼¥É¥±¡¼¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£È¯Çä°ÊÍè¡¢³Ñ¤¬ÀÞ¤ì¤Ê¤¤ÆÈ¼«¤Î¹½Â¤¤È¥¯¥é¥Õ¥È´¶¤Î¤¢¤ëÁÇºàÀß·×¤¬¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¡¢Amazon¤ä³ÚÅ·¤ÎEC¥â¡¼¥ë¤ò¤Ï¤¸¤áÊ¸¶ñ¡¦½ñÅ¹·Ï¤ÇÌó400Å¹ÊÞ¡¢¥í¥Õ¥È¤ÇÌó50Å¹ÊÞÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2025Ç¯11·î¤«¤é¤Ï¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖEditorial¡ÊµÜ²¼¥Ñ¡¼¥¯¡Ë¡×¤Ç¤âPOP UP¤ò·Ð¤Æ¾ïÀßÅ¸³«¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥®¥Õ¥È¡¦¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ëÎ¾¼´¤Ç»Ù»ý¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇÌó30¼ïÎà¤ÎËÉÙ¤Ê¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¸ÄÀ¤È¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òºÌ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤ä¹ØÇãÁØ¤Î¹¤¬¤ê¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¡¢¤È¤ê¤ï¤±ÃËÀ¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¡¢¤è¤êÅÔ²ñÅª¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢Roffal¤ÎÆÃÄ¹¤Ç¤¢¤ë¹½Â¤¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¡È¥â¥À¥ó¤ÇÅÔ²ñÅª¡¢¤«¤ÄÉý¹¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬Ä¾´¶Åª¤ËÁª¤Ó¤ä¤¹¤¤¥«¥é¡¼¡É¤Ç¤¢¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ò¼ç¼´¤Ë¿ø¤¨¤¿¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¾¦ÉÊ¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÈÆÃÄ§¡Û
¡¦À¿¼Â¤µ¤È¸ÄÀ¤òÀÅ¤«¤ËºÝÎ©¤Æ¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯
Ì¾»É¸ò´¹¤Î½Ö´Ö¤Ï¡¢¼«Ê¬¤òÅÁ¤¨¤ëÂçÀÚ¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤¹¡£Roffal¤Ï¡¢¤½¤Î°ì½Ö¤ò¤è¤ê¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆÀ¿¼Â¤Ë°õ¾Ý¤Å¤±¤ë¤¿¤á¤Î¥Ä¡¼¥ë¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²óÈ¯Çä¤¹¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢´ûÂ¸¤ÎÊÁ¤Ç¤¢¤ë4¥¿¥¤¥×¡Ê¥í¥¤¥ä¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥Þ¥Ã¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¦¥Ã¥É¡Ë¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËÁ´ÂÎ¤ò¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÇÅý°ì¤·¤¿¥ª¡¼¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯»ÅÍÍ¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¼Á´¶¤ÈÀº¹ª¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤¬¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤Ë¤ª¤±¤ëÀÅ¤«¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò±é½Ð¤·¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î°õ¾Ý¤Å¤±¤ò¸å²¡¤·¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¤³¤À¤ï¤ê3¥Ý¥¤¥ó¥È
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
<<ËÜ¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè>>
³ô¼°²ñ¼Ò FUROSHIKI¡¡¹ÊóÃ´Åö¡¡E-MAIL¡§press@moon-x.com
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
³ÚÅ·
https://search.rakuten.co.jp/search/mall/Roffal/?sid=390769
Amazon
https://www.amazon.co.jp/stores/Roffal/page/B07D4231-BAD7-4572-BA0C-23B534E690F9?ref_=ast_bln
³ô¼°²ñ¼ÒFUROSHIKI ²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼ÒFUROSHIKI¡Ê¥Õ¥í¥·¥¡Ë
½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¹âÎØ4-10-18 µþµÞÂè1¥Ó¥ë13F
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§2024Ç¯1·î
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§CEO Ý¯°æ½ÙÊ¿
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Ð¥Ã¥°¡¦¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¡¦°áÎÁÉÊÅù¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó´ØÏ¢¾¦ÉÊ¡¢ÆüÍÑÉÊÅù¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢³«È¯¡¢À½Â¤¡¢ÈÎÇäµÚ¤ÓÍ¢½ÐÆþ
Å¸³«¥Ö¥é¥ó¥É¡§
¡¡¡ÚGLEVIO¡Û¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¾åÉÊ¤Êµ¡Ç½Èþ¤òÄÉµá¤¹¤ë¥Ð¥Ã¥°¡õ¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¥Ö¥é¥ó¥É
¡¡¡ÚRONDE¡Û¡ÖÂç¿Í¤ÎÍ·¤Ó¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿¥Ð¥Ã¥°¥Ö¥é¥ó¥É
¡¡¡ÚNEESE¡Û ¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤È¼ÂÍÑÀ¤ÎÎ¾Î©¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿³×¾®Êª¥Ö¥é¥ó¥É
¡¡¡ÚRoffal¡ÛÌ¾»É¤Î³Ñ¤¬ÀÞ¤ì¤Ê¤¤¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ÊÆüËÜÈ¯¤ÎÌ¾»ÉÆþ¤ì¥Ö¥é¥ó¥É
¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥µ¥¤¥È¡¡¡§https://www.furoshiki-japan.co.jp/
FUROSHIKI¸ø¼°note¡§https://note.com/moonx/m/m90c7b3c84906
MOON-X³ô¼°²ñ¼Ò ²ñ¼Ò³µÍ×¡Ê¢¨³ô¼°²ñ¼ÒFUROSHIKI¤ÏMOON-X¤Î¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡Ë
¼ÒÌ¾¡§MOON-X³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¥à¡¼¥ó¥¨¥Ã¥¯¥¹¡Ë
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¹âÎØ4-10-18 µþµÞÂè1¥Ó¥ë 13F
ÀßÎ©¡§2019Ç¯8·î
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹·óCEO Ä¹Ã«Àî ¿¸
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¶¦ÁÏ·¿M&A¡¢¥Ö¥é¥ó¥É»ö¶È¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°Åù
URL¡§https://www.moon-x.com/company/
