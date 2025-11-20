こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【明海大学】第4回浦安キャンパス市民講座「Merry MEIKAI Christmas！ 〜親子で学ぶ！英語で体験するクリスマスパーティー〜」を12月6日（土）に開催
明海大学浦安キャンパス（千葉県浦安市・学長：中嶌裕）では、第4回浦安キャンパス市民講座「Merry MEIKAI Christmas！ 〜親子で学ぶ！英語で体験するクリスマスパーティー〜」を12月6日（土）に開催する。〔参加費無料、要事前申込〕
明海大学では地域社会との交流や学術・研究成果の還元を目的として、本学教員の研究領域に関連する分野を中心に市民講座を行っている。
第4回目となる今回は「Merry MEIKAI Christmas！ 〜親子で学ぶ！英語で体験するクリスマスパーティー〜」を開催。お子様とその保護者の方を対象に、外国語学部英米語学科のKeiko Nakamura 教授（アメリカ出身）、総合教育センターのPatrizia M.J. Hayashi 教授（アメリカ出身）、Tyson Rode 准教授（カナダ出身）が英語圏のクリスマス文化や習慣を紹介。クリスマスの物語や歌、ビンゴゲームなどを通して、親子で楽しく英語と外国の文化に触れられる内容となっている。
【日 程】 2025年12月6日（土）10:30〜12:00（10:00受付開始）
【会 場】 明海大学浦安キャンパス
【受講料】 無料
【申込方法】 参加には事前の申し込みが必要です。
以下のページの注意事項を確認の上、申込みフォームからお申込みください。
https://www.meikai.ac.jp/education-study/openlecture/#type-a
▼本件に関する問い合わせ先
明海大学浦安キャンパス学務部企画広報課
TEL：047-355-1101
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
