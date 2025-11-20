StreamFab ブラックフライデー特価スタート！オールインワンが20,580円OFF & 期間限定特典付き
2025年11月12日──動画ダウンロードソフト「StreamFab」は、ブラックフライデーシーズンにあわせて期間限定セールを開始しました。今年は割引率・特典内容ともに過去最大級で、主力製品 「StreamFab オールインワン（無期限版）」が33％OFF（20,580円割引）で提供されます。
さらに、購入者には 最新版 StreamFab 7への自動アップグレード（無料） を含む複数の特典が付属します。
33％OFFの特別価格（セール開催中）
● 通常価格：62,350円
● セール価格：41,770円
● 通常より20,580円割引
● 平常30％OFFセール（43,500円）より 1,730円お得
追加特典
● 5PCライセンス
● Amazonギフトカード 3,500円分
● Roku ストリーミングスティック（抽選100名）
● StreamFab 7へ無料アップグレード
購入はこちら：https://streamfab.jp
StreamFab オールインワンとは？
1000以上の配信サービスに対応した総合ダウンロードソフト。
対応サービス（一例）：
Amazonプライムビデオ／Netflix／Disney+／YouTube／Hulu／U-NEXT／ABEMA／TVer
主な機能：
● 高画質で映画・ドラマ・アニメを保存
● 広告スキップ・字幕/音声の選択保存
● オフライン再生
● 無期限版は長期利用に最適
● 今回の購入で StreamFab 7へ無料アップグレード可能
セール期間：2025年11月12日～12月1日
キャンペーン情報：https://streamfab.jp/promotion.htm
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334950&id=bodyimage1】
配信元企業：日進斗金合同会社
さらに、購入者には 最新版 StreamFab 7への自動アップグレード（無料） を含む複数の特典が付属します。
33％OFFの特別価格（セール開催中）
● 通常価格：62,350円
● セール価格：41,770円
● 通常より20,580円割引
● 平常30％OFFセール（43,500円）より 1,730円お得
追加特典
● 5PCライセンス
● Amazonギフトカード 3,500円分
● Roku ストリーミングスティック（抽選100名）
● StreamFab 7へ無料アップグレード
購入はこちら：https://streamfab.jp
StreamFab オールインワンとは？
1000以上の配信サービスに対応した総合ダウンロードソフト。
対応サービス（一例）：
Amazonプライムビデオ／Netflix／Disney+／YouTube／Hulu／U-NEXT／ABEMA／TVer
主な機能：
● 高画質で映画・ドラマ・アニメを保存
● 広告スキップ・字幕/音声の選択保存
● オフライン再生
● 無期限版は長期利用に最適
● 今回の購入で StreamFab 7へ無料アップグレード可能
セール期間：2025年11月12日～12月1日
キャンペーン情報：https://streamfab.jp/promotion.htm
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334950&id=bodyimage1】
配信元企業：日進斗金合同会社
プレスリリース詳細へ