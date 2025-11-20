こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【泡沫のユークロニア】ぬいぐるみの受注受付がスタート！
株式会社ブロッコリー（本社：東京都練馬区 社長：鈴木 恵喜）は、女性向けゲーム「泡沫のユークロニア」より、ぬいぐるみ6種の通販受付を開始しました。
手のひらサイズのぬいぐるみは「雛菊」「矢代」「帷」「淡雪」「依」「露草」の全6種。受注期間は12月2日（火）23:59まで。2026年3月下旬から4月上旬にかけてお届けします。
詳しくはブロッコリーオンラインをご確認ください。
https://broccolionline.jp/shop/e/eevent251/
【泡沫のユークロニア ぬいぐるみ】
種類数：全6種 「雛菊」「矢代」「帷」「淡雪」「依」「露草」
価格 ：各3,630円
サイズ：約縦120mm
素材 ：（ぬいぐるみ本体）ポリエステル、（ボールチェーン）銅
受注期間 ：2025年12月2日(火)23:59まで
お届け予定：2026年3月下旬〜4月上旬頃
©BROCCOLI ©TIS Creation
本件に関するお問合わせ先
株式会社ブロッコリー
マーケティンググループ 宣伝チーム
TEL: 03-5946-2811（代）
