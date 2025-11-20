【泡沫のユークロニア】ぬいぐるみの受注受付がスタート！

株式会社ブロッコリー（本社：東京都練馬区　社長：鈴木 恵喜）は、女性向けゲーム「泡沫のユークロニア」より、ぬいぐるみ6種の通販受付を開始しました。











手のひらサイズのぬいぐるみは「雛菊」「矢代」「帷」「淡雪」「依」「露草」の全6種。受注期間は12月2日（火）23:59まで。2026年3月下旬から4月上旬にかけてお届けします。






詳しくはブロッコリーオンラインをご確認ください。

https://broccolionline.jp/shop/e/eevent251/

【泡沫のユークロニア　ぬいぐるみ】



























種類数：全6種　「雛菊」「矢代」「帷」「淡雪」「依」「露草」








価格　：各3,630円

サイズ：約縦120mm

素材　：（ぬいぐるみ本体）ポリエステル、（ボールチェーン）銅

受注期間　：2025年12月2日(火)23:59まで

お届け予定：2026年3月下旬〜4月上旬頃

©BROCCOLI　©TIS Creation

本件に関するお問合わせ先

株式会社ブロッコリー

マーケティンググループ　宣伝チーム

TEL: 03-5946-2811（代）