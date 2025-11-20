隅田川の魅力を満喫できるイベント「すみだがわオープンテラス」を、11月22日(土)・23日(日)に北区豊島五丁目の、北区立東豊島公園 隅田川テラスにおいて開催します！隅田川クルーズの乗船や、サムライアクション体験、警視庁警備艇見学、マルシェなど、水辺で楽しむコンテンツが盛りだくさん。秋も深まり紅葉の美しい季節、隅田川のほとりで特別なひとときをすごしてみませんか？ご来場をお待ちしております。

隅田川テラスについて

隅田川テラスとは、隅田川の両岸約47㎞の内、約37㎞の区間を整備し、堤防を補強する護岸基礎を親水施設として開放したエリアです。都心の貴重な水辺空間として、多くの方々に利用されています。

１．日時

令和7年11月22日（土）・23日（日） 10:00～15:00

※パークカミング秋マルシェも同時開催しています。（公式Instagram：https://www.instagram.com/parkcoming.toshima5/）※荒天中止（中止の場合は前日までに判断し、公式X（旧Twitter）、Instagramにてお知らせします。） ■公式X(旧Twitter)：https://x.com/sumidaterrace ■公式Instagram：https://www.instagram.com/tokyo_mizube/

２．主なコンテンツ

①隅田川クルーズ

豊島防災船着場から出航する約30分の周遊クルーズです。水辺のスタンプラリーに参加して船に乗ろう！【乗船料】無料（スタンプラリーに参加し、アンケートを回答した方に限ります）【当日先着順】各便40名【運航スケジュール】＜1便＞10:30発 ＜2便＞11:15発 ＜3便＞12:00発 ＜4便＞13:00発 ＜5便＞13:45発 ＜6便＞14:30発

②すみだがわミニ水族館

見て、知って、学ぶ！隅田川の生き物たちを観察してみよう！【提供】KOKOPELLI＋（ココペリプラス）

③サムライアクション体験

迫力のあるサムライショーや、サムライアクションを体験できます。■サムライアクションショー【開催時間(予定)】11時40分～、14時10分～の2回 各回20分程度■サムライ船上ショー【開催時間(予定)】12時40分頃～ 10分程度【提供】A＆Cスタジオことのは

④mizube bar

隅田川テラスの欄干にあったmizube bar を設置、隅田川を間近に感じながら飲食を楽しめます【提供】日本大学工学部海洋建築工学科 海洋建築・建築デザイン研究室

⑤水辺の図書館

隅田川や水辺の魅力を知ることができる本がいっぱい！子どもたちに人気の絵本や防災を学べる本も充実。家族で読書を楽しもう！【提供】隅田川マルシェ実行委員会

⑥警視庁警備艇見学 ※22日(土)のみ

水上の安全を守る警視庁湾岸署所有の警備艇が豊島の船着場に係留。近くで見学できます。【警備艇見学時間】10時30分～11時30分、13時～14時【受付】湾岸署ブース【提供】警視庁 東京湾岸警察署

⑦北区観光協会 飛鳥山おみやげ館 ※23日(日)のみ】

渋沢栄一関連の雑貨や食品をはじめ、東京北区スペシャルブランディングサポーターしぶさわくんグッズなど北区の魅力的な商品をご用意！【提供】東京北区観光協会

⑧同時開催 パークカミング秋マルシェ

おいしいもの、きれいなもの、おもしろいものが集まる場所。つくった人や売る人と話をしながら、触れて食べて楽しむマルシェ。キッチンカーもやってきます！

３．その他

主催：公益財団法人東京都公園協会後援：東京都建設局河川部、東京都北区、東京北区観光協会協力：株式会社ロスフィー団地の喫茶HOME COMING、KOKOPELLI＋（ココペリプラス）、A＆Cスタジオことのは、警視庁東京湾岸警察署、日本大学理工学部海洋建築工学科海洋建築・建築デザイン研究室、隅田川マルシェ実行委員会

４．アクセス

JR・東京メトロ「王子」駅より都営バスで約10分「豊島五丁目団地」バス停下車 徒歩3分

５．お問合せ先

公益財団法人東京都公園協会 水辺事業部 調整課 水辺公益係TEL：080-1177-2097

https://www.tokyo-park.or.jp/water/terrace/https://x.com/sumidaterracehttps://www.instagram.com/tokyo_mizube/