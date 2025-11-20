ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」の茨城県ショップ「いいものいっぱい広場」では、茨城県産「笠間(かさま)の栗」の予約販売を開始しています。 茨城県は栗の出荷量全国一位を誇り、笠間市は栽培面積・栽培経営体数ともに県内一の代表的な栗の産地です。 年間を通して穏やかで昼夜の温度差がある気候や、保水性・通気性に優れた火山灰土壌で育ったふっくらとして薫り高い「笠間の栗」をお楽しみいただけます。

概要

■概要１．商品：茨城県産『笠間(かさま)の栗』 ＪＡ常陸 ４Ｌ・約２ｋｇ２．販売期間：令和７年１１月３０日（日）まで３．発送時期：令和７年１２月上旬より順次４．商品ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g3001-0080000010/５．特徴：貯蔵庫で一定期間保存することで糖度が増し、しっかり甘さを感じることができます。笠間の栗は、生栗はもちろんのこと、モンブランやプリンなどのスイーツや様々な栗料理に広く利用されています。

【ＪＡタウン】 ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。 ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0【公式Ｘアカウント「ＪＡタウン【公式】」】 「ＪＡタウン【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。 公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown