経腸栄養市場、2033年までに192.7億米ドルへ急成長：慢性疾患の増加が需要を牽
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334937&id=bodyimage1】
世界の経腸栄養（Enteral Nutrition）市場は、慢性疾患の増加、急速な高齢化、入院患者の増加、そして栄養科学と投与技術の高度化を背景に、急速な変革期を迎えています。最新の市場分析によると、世界の経腸栄養市場規模は 2025年に108.8億米ドル と見込まれ、2033年には192.7億米ドルへ拡大、2025～2033年の予測期間中に 年平均成長率（CAGR）7.4% を達成すると予測されています。
この堅実な成長は、病院・長期介護施設・在宅医療のあらゆる環境で、専門的な栄養サポートの必要性が高まっていることを反映しています。
無料サンプル請求はこちら：
https://straitsresearch.com/jp/report/enteral-nutrition-market/request-sample
慢性疾患の増加と世界的な健康課題の変化が需要を拡大：
経腸栄養市場の成長を最も加速させている要因は、世界的な慢性疾患の増大です。がん、糖尿病、神経疾患、胃腸障害、臓器不全などは増加し続けており、特に中高年層で顕著です。
これらの疾患を抱える患者は、嚥下障害、吸収不良、代謝異常、栄養不足などを伴いやすく、治療的栄養管理が不可欠となっています。
生活習慣病の増加や肥満率の上昇により、疾患特化型フォーミュラの需要も急拡大しています。糖尿病患者向けフォーミュラ、高タンパク配合、ペプチドベース、消化改善向け、免疫栄養など、多様な臨床ニーズを満たす製品が普及しています。
臨床現場において早期の栄養介入が重視される中、経腸栄養は治療の重要な基盤となりつつあります。
高齢化の加速が長期的な市場成長を後押し：
世界規模で進む高齢化は、経腸栄養市場における最大級の需要源です。WHOによると、60歳以上の人口比率は 2015年～2050年の間に 12% から 22% へ倍増 すると予測されています。
高齢者は、慢性疾患、免疫低下、嚥下問題、消化吸収の不調、神経変性疾患により、栄養サポートが必要となるケースが増えています。
サルコペニア、術後回復の遅れ、胃腸障害なども経腸栄養需要を押し上げています。在宅ケアの増加に伴い、高効率吸収型の液体経腸栄養製品の使用も急増しています。
この高齢者人口の増加は、市場の長期的な成長をけん引する最も強力な要因の一つです。
技術革新とフォーミュラの高度化が市場を変革：
経腸栄養分野では大きなイノベーションが進んでいます。
● 製品の高度化
高吸収性、消化改善、疾患別フォーミュラ、クリーンラベル、有機・植物ベースなど、高品質な栄養設計が進化。
● スマート給餌デバイス
先進的な経腸ポンプ、安全性強化チューブ、流量制御技術により、投与精度と患者安全性が大幅向上。
● パッケージ革新
レディ・トゥ・ハング液体、軽量容器、無菌パックが、病院・在宅の両方で効率性を改善。
このような多方面での技術進歩が市場採用を加速させています。
発展途上地域での課題が市場浸透を制限：
アジアやアフリカの低所得地域では、医療インフラ不足、栄養治療への認知度不足、価格ハードル、政府補償制度の欠如などが市場拡大の障壁となっています。
専門スタッフの不足も、病院や在宅ケアにおける経腸栄養の導入を難しくしています。しかし、政府投資の増加と医療制度改善により、これら地域には大規模な未開拓市場が残されています。
APAC と LAMEA における成長機会：
アジア太平洋（APAC）および中南米・中東・アフリカ（LAMEA）は、今後の市場成長に最も大きく貢献する地域です。
世界の経腸栄養（Enteral Nutrition）市場は、慢性疾患の増加、急速な高齢化、入院患者の増加、そして栄養科学と投与技術の高度化を背景に、急速な変革期を迎えています。最新の市場分析によると、世界の経腸栄養市場規模は 2025年に108.8億米ドル と見込まれ、2033年には192.7億米ドルへ拡大、2025～2033年の予測期間中に 年平均成長率（CAGR）7.4% を達成すると予測されています。
この堅実な成長は、病院・長期介護施設・在宅医療のあらゆる環境で、専門的な栄養サポートの必要性が高まっていることを反映しています。
無料サンプル請求はこちら：
https://straitsresearch.com/jp/report/enteral-nutrition-market/request-sample
慢性疾患の増加と世界的な健康課題の変化が需要を拡大：
経腸栄養市場の成長を最も加速させている要因は、世界的な慢性疾患の増大です。がん、糖尿病、神経疾患、胃腸障害、臓器不全などは増加し続けており、特に中高年層で顕著です。
これらの疾患を抱える患者は、嚥下障害、吸収不良、代謝異常、栄養不足などを伴いやすく、治療的栄養管理が不可欠となっています。
生活習慣病の増加や肥満率の上昇により、疾患特化型フォーミュラの需要も急拡大しています。糖尿病患者向けフォーミュラ、高タンパク配合、ペプチドベース、消化改善向け、免疫栄養など、多様な臨床ニーズを満たす製品が普及しています。
臨床現場において早期の栄養介入が重視される中、経腸栄養は治療の重要な基盤となりつつあります。
高齢化の加速が長期的な市場成長を後押し：
世界規模で進む高齢化は、経腸栄養市場における最大級の需要源です。WHOによると、60歳以上の人口比率は 2015年～2050年の間に 12% から 22% へ倍増 すると予測されています。
高齢者は、慢性疾患、免疫低下、嚥下問題、消化吸収の不調、神経変性疾患により、栄養サポートが必要となるケースが増えています。
サルコペニア、術後回復の遅れ、胃腸障害なども経腸栄養需要を押し上げています。在宅ケアの増加に伴い、高効率吸収型の液体経腸栄養製品の使用も急増しています。
この高齢者人口の増加は、市場の長期的な成長をけん引する最も強力な要因の一つです。
技術革新とフォーミュラの高度化が市場を変革：
経腸栄養分野では大きなイノベーションが進んでいます。
● 製品の高度化
高吸収性、消化改善、疾患別フォーミュラ、クリーンラベル、有機・植物ベースなど、高品質な栄養設計が進化。
● スマート給餌デバイス
先進的な経腸ポンプ、安全性強化チューブ、流量制御技術により、投与精度と患者安全性が大幅向上。
● パッケージ革新
レディ・トゥ・ハング液体、軽量容器、無菌パックが、病院・在宅の両方で効率性を改善。
このような多方面での技術進歩が市場採用を加速させています。
発展途上地域での課題が市場浸透を制限：
アジアやアフリカの低所得地域では、医療インフラ不足、栄養治療への認知度不足、価格ハードル、政府補償制度の欠如などが市場拡大の障壁となっています。
専門スタッフの不足も、病院や在宅ケアにおける経腸栄養の導入を難しくしています。しかし、政府投資の増加と医療制度改善により、これら地域には大規模な未開拓市場が残されています。
APAC と LAMEA における成長機会：
アジア太平洋（APAC）および中南米・中東・アフリカ（LAMEA）は、今後の市場成長に最も大きく貢献する地域です。