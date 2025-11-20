p-ヒドロキシ安息香酸市場規模、シェア分析、成長およびメーカー（2025年～2035年）
ＫＤマーケットインサイトは、『p-ヒドロキシ安息香酸（PHBA）市場の将来動向と機会分析 ― 2025年から2035年』と題する市場調査レポートを発表いたします。本レポートの市場範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が十分な判断に基づいたビジネス意思決定を行えるよう支援します。この調査レポートにおいて、ＫＤマーケットインサイトの研究者は、一次・二次の調査分析手法を用いて市場競争を評価し、競合他社をベンチマーキングし、彼らのＧＴＭ（ゴー・トゥ・マーケット）戦略を理解しています。
p-ヒドロキシ安息香酸の世界 市場に関する調査報告書によると、市場は2025年から2035年の間に5.2％のCAGRを予見し、さらに2035年末までに12億米ドルの 市場規模を生成すると予測されている。2024年の市場規模は8億米ドルであった。
p-ヒドロキシ安息香酸市場規模、シェア、成長要因、セグメンテーション、メーカー、将来展望
市場概要
p-ヒドロキシ安息香酸（PHBA）市場は、医薬品、パーソナルケア、化粧品、化学合成、高分子製造など幅広い産業での重要性が高まる中、着実に成長しています。PHBA（パラヒドロキシ安息香酸）は、パラベン、液晶ポリマー（LCP）、染料、各種特殊化学品の原料として広く利用される芳香族有機酸です。
サンプルレポートのご請求はこちら@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/330
PHBAは防腐特性を持つことから、化粧品・パーソナルケア製品で重要な役割を果たす一方、高い耐熱性と機械強度を持つことから先端エンジニアリングプラスチックの製造にも欠かせません。また、医薬品、中間化学物質、農薬、ポリマー添加剤などの生産にも用いられ、幅広い用途が市場拡大を支えています。
市場規模とシェア
PHBA市場は芳香族化学品・特殊化学品分野で重要な位置を占めています。化粧品・パーソナルケア分野はパラベン需要により最大の消費セグメントのひとつですが、最も成長が速いのは液晶ポリマー（LCP）用途であり、PHBAが主要原料として使用されています。
地域別では、中国、インド、韓国、日本を中心としたアジア太平洋地域が化学製造能力の高さから最大シェアを占めています。北米と欧州も、製薬・化粧品産業や先進的な高分子産業の存在により大きな市場となっています。
電子機器、自動車、産業用設備向けの特殊ポリマー需要の増加も、世界的なPHBA市場の存在感を高めています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334933&id=bodyimage1】
成長要因
・液晶ポリマー（LCP）需要の増大：電子コネクタ、車載部品、高性能部品に不可欠で、PHBAは主要原料。
・化粧品・パーソナルケアでのパラベン使用増加：メチルパラベン、エチルパラベンなどの原料としてPHBAが利用される。
・製薬産業の拡大：PHBAは複数の医薬品有効成分（API）や化学中間体として重要。
・高分子・樹脂生産での用途拡大：耐久性、耐熱性、構造安定性向上のためPHBAが使用される。
・工業用化学品・染料製造：染料、可塑剤、コーティング、特殊化学品の原料として需要が継続。
・化学合成技術の進歩：触媒技術やグリーン生産法の改良により、コスト削減と環境負荷低減が進む。
・農薬用途の増加：一部の除草剤・殺虫剤の原料として利用。
・生分解性ポリマー研究の進展：PHBA誘導体がエコフレンドリー包装材の候補として注目。
p-ヒドロキシ安息香酸の世界 市場に関する調査報告書によると、市場は2025年から2035年の間に5.2％のCAGRを予見し、さらに2035年末までに12億米ドルの 市場規模を生成すると予測されている。2024年の市場規模は8億米ドルであった。
p-ヒドロキシ安息香酸市場規模、シェア、成長要因、セグメンテーション、メーカー、将来展望
市場概要
p-ヒドロキシ安息香酸（PHBA）市場は、医薬品、パーソナルケア、化粧品、化学合成、高分子製造など幅広い産業での重要性が高まる中、着実に成長しています。PHBA（パラヒドロキシ安息香酸）は、パラベン、液晶ポリマー（LCP）、染料、各種特殊化学品の原料として広く利用される芳香族有機酸です。
サンプルレポートのご請求はこちら@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/330
PHBAは防腐特性を持つことから、化粧品・パーソナルケア製品で重要な役割を果たす一方、高い耐熱性と機械強度を持つことから先端エンジニアリングプラスチックの製造にも欠かせません。また、医薬品、中間化学物質、農薬、ポリマー添加剤などの生産にも用いられ、幅広い用途が市場拡大を支えています。
市場規模とシェア
PHBA市場は芳香族化学品・特殊化学品分野で重要な位置を占めています。化粧品・パーソナルケア分野はパラベン需要により最大の消費セグメントのひとつですが、最も成長が速いのは液晶ポリマー（LCP）用途であり、PHBAが主要原料として使用されています。
地域別では、中国、インド、韓国、日本を中心としたアジア太平洋地域が化学製造能力の高さから最大シェアを占めています。北米と欧州も、製薬・化粧品産業や先進的な高分子産業の存在により大きな市場となっています。
電子機器、自動車、産業用設備向けの特殊ポリマー需要の増加も、世界的なPHBA市場の存在感を高めています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334933&id=bodyimage1】
成長要因
・液晶ポリマー（LCP）需要の増大：電子コネクタ、車載部品、高性能部品に不可欠で、PHBAは主要原料。
・化粧品・パーソナルケアでのパラベン使用増加：メチルパラベン、エチルパラベンなどの原料としてPHBAが利用される。
・製薬産業の拡大：PHBAは複数の医薬品有効成分（API）や化学中間体として重要。
・高分子・樹脂生産での用途拡大：耐久性、耐熱性、構造安定性向上のためPHBAが使用される。
・工業用化学品・染料製造：染料、可塑剤、コーティング、特殊化学品の原料として需要が継続。
・化学合成技術の進歩：触媒技術やグリーン生産法の改良により、コスト削減と環境負荷低減が進む。
・農薬用途の増加：一部の除草剤・殺虫剤の原料として利用。
・生分解性ポリマー研究の進展：PHBA誘導体がエコフレンドリー包装材の候補として注目。