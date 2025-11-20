セミナー「電力小売の“次の一手”──量的供給力確保とビジネス戦略の再設計」 12月2日（火）開催
RAUL株式会社は、一般社団法人エネルギー情報センターおよび株式会社グッドフェローズと共に、事業者様や自治体様、電力関連企業様を対象としたセミナーを開催いたします。
電力小売事業は、制度改正を背景に新たな局面を迎えています。 供給力確保の課題や将来のビジネスモデルをどう描くか、今まさに各社が答えを求められています。
本セミナーでは、制度改正の最新動向や実務への影響をわかりやすく整理し、先進的な取り組みや今後のビジネス戦略のヒントを共有します。さらに、業界の有識者や実務者が登壇するパネルディスカッションを通じて、多角的な視点から課題解決の方向性を議論します。
また、セミナー終了後、講師および参加者の皆さまとの懇親の場をご用意しております。同じ課題に直面する事業者の方々との情報交換・ネットワーキングの場としてもご活用いただけます
【開催日時】 2025年12月2日（火曜日）
セミナー 15：00～17：15
懇親会 17：30～19：00
【会 場】 TKPガーデンシティPREMIUM品川HEART
東京都港区港南1-8-23 ShinagawaHEART 8階
※各線品川駅の港南口から徒歩5分
【定員】150名
【申込・詳細】 https://pps-net.org/seminar/148603
【参加費】無料
■RAUL 株式会社
・本社：東京都新宿区新宿2-9-22 多摩川新宿ビル3階
・代表者： 江田健二
・事業について
RAULは、環境／エネルギー分野を事業領域としています。
最先端のデジタルテクノロジーを活用して、資源循環型社会の実現を目指します。
・URL： https://www.ra-ul.com/
■本件に関するプレスからのお問い合わせ先
ラウル株式会社
担当：森 正旭（もり まさあき）
TEL：03-6411-0858 E-mail:info@pps-net.org
お問い合わせフォーム http://pps-net.org/contact
