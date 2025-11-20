モッズクリニック主催！ 脂肪吸引後の勉強会開催 ～より質の高い術後ケアを提供～
【概要について】
脂肪吸引・ボディデザインで多くの症例を持つ モッズクリニック主催の
「脂肪吸引後の勉強会」 が開催されました。
脂肪吸引後のアフターケアとして需要が高いインディバ施術を行うサロン向けの内容であり、
NOAアフターケアも医療系国家資格者チームとして参加させていただきました。
【勉強会の内容について】
当日の勉強会では、脂肪吸引の基礎から最新症例、術後ケアのタイミングまで
約2時間にわたり非常に濃い内容が提供されました。
・脂肪吸引とは？（施術の基礎解説）
・最新の脂肪吸引症例と経過
・モッズクリニックと他院、術式・仕上がりの違い
・術後インディバは「いつから開始すべきか？」
・ダウンタイムの特徴とケアの注意点
・患者満足度を高めるためのアフターケア
「気づきが多く、あっという間の2時間」と感じるほど実践的な内容でした。
参照：
https://www.mods-clinic.com/staff_discussion/detail.php?id=18183
【NOAアフターケアの今後の取り組み】
NOAアフターケアでは以下を予定しています
・医療機関との情報共有による 術後ケア品質向上の取り組み
・術後インディバ・術後鍼・腫れケアライトなど 複合ケアの最適化
・ダウンタイム軽減のための 教育プログラム・研修会への積極参加
・クリニックとの共同企画・症例研究の推進
安全で信頼できる「術後ケアの正解」を、今後も広く発信していきます。
【お申し込み・お問い合わせ】
NOAアフターケア
〒160-0023 東京都新宿区西新宿8-19-2 西新宿TKビル4F
TEL：03-5937-2463
WEB： https://noacare.jp/care/
Instagram：https://www.instagram.com/noa_aftercare/
TikTok：https://www.tiktok.com/@noa_aftercare
X：https://x.com/noa_aftercare
配信元企業：NOA styleパートナーズ合同会社
