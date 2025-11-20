京都教育大学の「藤陵祭」に創業50周年の明日香野が参加 和菓子をお渡しして、ちょっと食べる喜びをお届け
『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』をミッションに、50年間和菓子をお届けし続けている明日香野が、京都教育大学の大学祭「第77回 藤陵祭」（11/7～9・同大学）に参加。学生と地域をつなぐ大学祭の盛り上げを後押しする「応援団」として和菓子をお渡しして、ちょっと食べる喜びをお届けしました。
京都教育大学は京都府伏見区にある国立大学で、大学祭の今年のテーマは『京教わんぱく博覧会』。教育学部を擁する大学らしく、子ども向けステージ企画や大学とは思えない大がかりなセットもある「アミューズメントパーク」が設置されるのが特徴です。
模擬店は14団体が出店。ステージでは協賛社や学生サークルなどが出演して、会場を沸かせました。お笑いライブではサンシャイン池崎、金の国が登場。学生や近隣住民はもちろん、家族連れらが皆で笑顔を広げました。
明日香野は「大人の団子（みたらし）」をお届けして、大学祭に参加させていただき、「ちょっと食べる」喜びを分かち合いました。
『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』、をミッションにする明日香野は、どこでも、色々なシチュエーションで＝「毎日」皆さまに『「ちょっと食べる」喜び』をお届けするための様々な活動に取り組んでいます。
明日香野は2023年に中期経営計画を策定し、その中で「各種コミュニティを応援して、消費者と直接対話」を重要施策の一つに掲げております。これからもこのような機会を通じて、様々なリアルなコミュニティを応援し、皆様との共創コミュニケーションを図ってまいります。
＜会社概要 ブランド名「明日香野」＞
明日香野は『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』をミッションにした和菓子メーカーです。
2025年11月からの1年間を「創業50周年」と定めております。
全国のスーパーマーケット様を中心に、皆様に『「ちょっと食べる」喜び』を毎日お届けしています。季節を感じられる美味しい和菓子を「毎日」楽しんでいただくため、徹底して「お得感」を感じる価格で和菓子をお届けすることをミッションに、創業50年の“もちのプロ”として全社を挙げて商品作りに取り組んでいます。食を通して皆さまに“ちょっと食べる喜び”を感じていただけましたら幸いです。
会社名：明日香食品株式会社 （ASUKA Foods Co., LTD. ）
所在地：本社〒581-0092 大阪府八尾市老原7-85-1
代表者：代表取締役社長 此下竜矢
明日香野公式サイト：https://www.asukafoods.co.jp
明日香野【公式】X：https://x.com/tw_asukafoods
明日香野【公式】Instagram：https://www.instagram.com/asukafoods/
明日香野【公式】Facebook：https://www.facebook.com/asukafoods/
明日香野創業50周年記念サイト：https://asukafoods.co.jp/50th_anniversary/
明日香野のもうひとつのSNS「ちょい食べ明日香野」でも“ちょっと食べる喜び”をお届けしています。
いつもと違う素敵な景色が見える場所で、大好きな友達と一緒に和菓子を食べる“お出かけ食べ”や、頑張っているアスリートたちを和菓子で応援しています！
ちょい食べ明日香野X：https://x.com/Choi_tabe
ちょい食べ明日香野Instagram：https://www.instagram.com/choi_tabe_asukano/
ちょい食べ明日香野Facebook：https://www.facebook.com/choitabeASUKANO
＜本リリースのお問い合わせ先＞
明日香食品株式会社 中嶋 asukano-release@asukafoods.co.jp
プレスリリース詳細へ