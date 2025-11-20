グローバル・ヘルスチェック市場レポート：2035年までに 98.7ビリオンに達すると予想される
Survey Reports LLC は、2025年11月に「ヘルスチェック市場：タイプ別（一般、予防、専門）、検査タイプ別（全血球計算検査、血糖検査、腎機能検査、骨プロファイル検査、肝機能検査）、エンドユーザー別（病院付属検査室、独立検査室、中央検査室、外来ケアセンター、その他）―グローバル市場分析、動向、機会および2025-2035年予測」という調査レポートを刊行したと発表した。本レポートはヘルスチェック市場の予測評価を提供し、成長要因、市場機会、課題、脅威など複数の主要な市場ダイナミクスを明らかにしている
ヘルスチェック市場概要
ヘルスチェックとは、全体的な健康状態を評価し、症状が現れる前に潜在的な健康問題を特定する予防的な医療検査である。通常、病歴の確認、身体検査、一連の診断検査が含まれる。これらには、血圧測定、血液検査（コレステロール値や血糖値など）、がんや糖尿病といった特定疾患のスクリーニングが含まれる。
主な目的は、高血圧、心疾患、糖尿病といった疾患を早期に発見し、適時の介入と管理を可能にすることである。定期検診は、個人が生活習慣に関して十分な判断を行えるようにし、長期的な健康促進と重篤な合併症リスクの低減に寄与する。これは、プロアクティブなヘルスケアの根幹を成すものである。
Surveyreports の専門家によるヘルスチェック市場の分析によれば、2025 年における市場規模は 60.7 ビリオン USD を生み出したとされる。さらに、2035 年末までに市場収益は 98.7 ビリオン USD に達すると予測されている。ヘルスチェック市場は、2025 年から 2035 年の予測期間において約 6.7% の CAGR で成長すると提案されている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038197
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334919&id=bodyimage1】
Surveyreports のアナリストによる質的ヘルスチェック市場分析によれば、ヘルスチェック市場規模は、予防医療に関する意識の高まり、生活習慣病の増加、慢性疾患負担の上昇、健康志向の高まり、プロアクティブ・ウェルネストレンドの進展といった要因によって拡大するとみられる。ヘルスチェック市場における主要企業には、Natera, Inc.、GRAIL、Quest Diagnostics Incorporated、UNILABS、Cerba Healthcare、Trinity Biotech、Eurofins Scientific、Quidel Corporation、Sonic Healthcare Limited、Exact Sciences Corporation、Innova Medical Group、Q2 Solutions、OPKO Health, Inc.、Laboratory Corporation of America Holdings、LalPathLabs.com が含まれる。
また、ヘルスチェック市場調査レポートには、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカという5地域とその各国に関する詳細分析も含まれている。加えて、日本のクライアントの特定ニーズに合わせた詳細な分析も盛り込まれている。
目次
● ヘルスチェック市場の規模、成長分析、および各国における主要事業者の評価である。
● 2035年までのグローバル・ヘルスチェック市場（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ）に関する需要および機会分析（国別、日本を含む）である。
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：タイプ別、検査タイプ別、エンドユーザー別、地域別である。
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
