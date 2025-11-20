ハクバ写真産業株式会社（本社：東京都墨田区）は、大切な方へのお礼や感謝の気持ちを、心に残る特別な写真とメッセージを添えて贈れるフォトメッセージカード（写真台紙）「ランス グラース」4種各3色を発売いたします。

■ハクバ フォトメッセージカード ランス グラース

カラー：ネイビー／クリーム／ホワイトサイズ： ・Lサイズ タテ ・Lサイズ ヨコ ・2Lサイズ タテ ・2Lサイズ ヨコ

【感謝の想いを伝えたい様々なシーンに】ちょっとしたお礼から、誕生日のお祝いや旅立つ友人へのメッセージ、出産祝いのお返しや内祝い、結婚祝いのお礼、退職時のお別れなど、心を込めた感謝を伝える様々な場面でご活用いただけます。カードの洗練されたデザインは、感謝の気持ちをより一層上品に伝えます。【気品あふれる表紙デザイン】表紙にはフランス語で「写真」を意味する「Photographie」を筆記体で、控えめにかつ印象深くあしらいました。洗練された美しさと気品を纏い、贈る相手に上質感を伝えるエレガントなデザインに仕上げました。【差し込むだけで簡単にセット】写真とメッセージカードを差し込むだけで簡単にセットできる差し込みタイプ。のりやテープなどは一切不要で入れ替えもカンタンです。2面とも写真をセットすることも可能。贈るシーンや伝えたい想いに合わせて、自由に組み合わせることができます。【写真を引き立てる中額仕様】中額にはほどよい厚みがあり、セットした写真やカードをしっかりと保持しながら、上質な雰囲気を漂わせます。開いた瞬間に想いが伝わる美しい仕上がりです。【熟練の技が光る一枚一枚に込めたこだわり】国内工場で熟練の職人が一枚ずつ丁寧に仕上げた上質なフォトメッセージカード。機械には出せない繊細な風合いと、手づくりならではの温もりが、贈る方の真心を伝える特別な一枚となり、贈り物の価値をさらに引き立てます。【汎用性の高いシンプルなメッセージカード付き】写真ポケットにぴったり収まるサイズのシンプルな手書きメッセージカードが付属。無駄な装飾を省いた罫線のみのデザインを採用しているため、フォーマルからカジュアルまで様々なシーンでご使用いただけます。希望小売価格 ：830円（税込）～発売開始日 ：2025年11月21日URL ：https://www.hakubaphoto.jp/news/1307

【会社概要】

商号 ： ハクバ写真産業株式会社所在地 ： 東京都墨田区亀沢1丁目3番地7号設立 ： 昭和30年6月（1955年）事業内容 ： 写真、映像、音響、OA、通信関連用品の販売資本金 ： 5,000万円URL ： http://www.hakubaphoto.jp/corporation/index.html