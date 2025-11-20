ハクバ写真産業株式会社（本社：東京都墨田区）は、お気に入りのトレーディングカードをホコリや汚れから守りながらアートのように飾れる、マグネットローダー35pt専用トレーディングカード額縁「TCG-01」を発売いたします。

■ハクバ トレーディングカード額 TCG-01（マグネットローダー35ptサイズ×9枚用）

【マグネットローダー35ptにジャストサイズ設計】カードを傷や汚れから保護するマグネットローダーの中でも一般的に利用される35ptサイズ（外寸：約W73×H110×D7mm）に合わせたジャストサイズ設計。中額に配置されたローダーがぴったりと収まる窓に、最大9枚のコレクションを美しく額装できます。【コレクションを引き立てる中額構造】中額の表側には高級感のある厚手のマット紙を採用。窓抜き部分の切り口を斜めに裁断する「Vカット加工」により、額装したカードの周囲に美しい立体感が生まれ、コレクションを際立たせます。さらに、裏側には厚手のEVAクッションを採用。ローダーを優しく包み込み、予期せぬ傷や衝撃から大切なカードをしっかりと保護します。【壁に飾って空間を彩るインテリアに】フレーム背面に設置された金具と付属の吊りヒモを使用し、縦向きに壁へ吊り下げて飾ることができます。壁に飾ることで、お気に入りのコレクションが鑑賞しやすくなり、お部屋のインテリアとして空間を彩ります。また、フレームの厚みを利用して、棚や机の上に立て掛けて飾ることも可能です。【重厚感を演出する木製ブラックフレーム】どんなインテリアのお部屋にも馴染みやすいシンプルで重厚感のあるマットブラック調の木製フレームを採用しています。フレーム、マット紙、EVAクッションをブラックに統一することで、額縁が主張しすぎることなくトレーディングカードのデザインをアート作品のように引き立てます。【割れにくいアクリル板を採用】前面板には、安全性が高く割れにくいアクリル板を採用。ガラス製と違い、万が一の落下時でも破損の心配が少なく安心です。また、アクリル板は素材自体の特性として、室内紫外線（UV）の多くをカットする効果があり、大切なトレーディングカードの色褪せや劣化リスクの軽減に役立ちます。希望小売価格 ：5,690円（税込）発売開始日 ：2025年11月21日URL ：https://www.hakubaphoto.jp/news/1306

【会社概要】

商号 ： ハクバ写真産業株式会社所在地 ： 東京都墨田区亀沢1丁目3番地7号設立 ： 昭和30年6月（1955年）事業内容 ： 写真、映像、音響、OA、通信関連用品の販売資本金 ： 5,000万円URL ： http://www.hakubaphoto.jp/corporation/index.html